Adrian Nica respinge acuzațiile care planează asupra instituției: În ANAF nu toți sunt hoți. Nu se pune problema de a da pe cineva afară

ANAF își continuă procesul de reorganizare și digitalizare, în timp ce încearcă să îmbunătățească nivelul colectării taxelor și să reducă evaziunea fiscală. Declarațiile au fost făcute de președintele instituției, Adrian Nica, după audierea sa în Parlament. Oficialul a susținut că încasările cresc de la o lună la alta, a respins ideea că instituția este afectată în ansamlu de acte de corupție și a anunțat măsuri care vizează atât marile averi nejustificate, cât și eficientizarea activității de control din cadrul Fiscului.

ANAF a început să recupereze din diferența semnificativă dintre TVA-ul care ar trebui încasat și sumele care ajung efectiv la buget, iar rezultatele din ultimele luni indică o evoluție pozitivă, potrivit președintelui instituției.

Întrebat cum poate fi combătută implicarea unor funcționari fiscali în scheme de evaziune, oficialul a respins generalizările la adresa angajaților instituției și a afirmat că orice abatere identificată este raportată autorităților competente.

„Să știți că în ANAF nu toți sunt hoți. Mi-aș dori ca toți acei colegi, puțin la număr dacă or fi, care aruncă o pată neagră pe obrazul instituției, să gândească de 100 de ori înainte să o facă. Noi, ori de câte ori depistăm astfel de comportamente, le facem sesizare prin structurile abilitate”, a declarat Adrian Nica, întrebat cum poate fi combătută implicarea unor funcționari ANAF în scheme de evaziune fiscală.

Referindu-se la nivelul colectării taxelor și la așa-numitul „gap de TVA”, șeful Fiscului a afirmat că instituția înregistrează progrese constante, deși mai există domenii în care rezultatele trebuie îmbunătățite.

„Discuția vizavi de 30% e o discuție veche, vizavi de gap-ul de TVA. În ceea ce privește colectarea gap-ului de TVA și corectarea TVA în general, suntem pe un drum bun. Colectăm de la lună la lună mai mult. Colectarea s-a îmbunătățit, țintele ANAF pe colectare au fost atinse în fiecare lună, dar mai e mult de lucru, mai ales la comerțul online și în zona platformelor”, a afirmat acesta, în conferința de presă de după audierea din Parlament.

Întrebat dacă România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește colectarea veniturilor fiscale, Adrian Nica a respins această caracterizare și a răspuns scurt:

„Nu. Nu aș spune asta”.

Procesul de modernizare a sistemelor informatice reprezintă una dintre principalele priorități ale conducerii Fiscului, iar termenul stabilit pentru finalizarea proiectelor aflate în derulare este anul 2027.

Potrivit lui Adrian Nica, o etapă importantă a proiectelor finanțate prin PNRR urmează să fie încheiată în luna iulie, după care vor continua ajustările necesare pentru finalizarea completă a sistemelor.

„E ce ne-am propus și toate documentele sunt pentru o primă închidere acum, pe PNRR, în iulie, urmând ca micile finisaje să fie finalizate până în 2027. E o țintă realistă pe care ne propunem să o atingem”, a declarat acesta.

În paralel, conducerea instituției lucrează la un plan de reorganizare care urmărește transferarea personalului din zonele administrative către activitățile cu impact direct asupra colectării veniturilor la buget.

„Am cules toate datele și reorganizarea este destul de avansată pe partea de analiză. Dorim să aducem personalul din zona administrativă în partea direct productivă, de colectare taxe, și să repopulăm structurile de mari contribuabili și din Capitală, ele fiind cu deficiențe majore de personal”, a spus șeful Fiscului.

Acesta a precizat că reorganizarea nu va include concedieri și a atras atenția asupra deficitului de personal cu care se confruntă instituția.

„ANAF are în momentul acesta 20% posturi vacante. Nu se pune problema de a da pe cineva afară. Ritmul de plecări din ANAF e îngrijorător, iar media de vârstă, de peste 54 de ani și jumătate, iarăși e îngrijorătoare. Ne propunem ca pe partea de inspecție fiscală să centralizăm la nivel regional decizia, iar analiza de risc pe care o avem la centru să trimită riscuri clare către structurile de control, ca să colectăm mai bine”, a explicat șeful instituției.

Conducerea Fiscului anunță extinderea verificărilor privind persoanele care dețin bunuri și proprietăți ce nu pot fi justificate prin veniturile declarate oficial. În acest sens, structura specializată care se ocupă de marile averi urmează să fie consolidată în cadrul reorganizării instituției.

Adrian Nica a explicat că verificările vizează situațiile în care nivelul patrimoniului este incompatibil cu veniturile raportate către autorități.

„Vorbim de persoane fizice cu averi nejustificate și care nu au venituri. 100 de lei venit și ți-ai luat casă de două milioane de euro. Acolo e o structură specializată de mari averi pe care ne propunem să o întărim la reorganizare, urmărind să avem cât mai multe controale”, a declarat acesta.

Șeful ANAF a prezentat și procedura aplicată în astfel de cazuri, explicând că instituția compară bunurile deținute cu veniturile declarate și cu informațiile disponibile din sistemul bancar.

„Dacă nu puteți prezenta că sursele cu care v-ați cumpărat averea sunt surse transparente, plătiți 70% din sumă. Noi accesăm toată averea pe care o aveți și o comparăm cu conturile bancare și cu veniturile declarate. După ce facem această analiză și vă identificăm, vă notificăm și vă invităm să explicați. Dacă reușiți să justificați proveniența banilor, evident că mergem mai departe și verificăm informațiile”, a explicat șeful Fiscului.

Întrebat câte persoane au fost identificate în astfel de situații și care este valoarea sumelor recuperate, Adrian Nica a anunțat că instituția va publica în această săptămână un raport dedicat acestui subiect.

„Foarte multe persoane. În cel mai scurt timp vom da un comunicat cu rezultatele pe 10 luni pe acest subiect. Până vineri”, a declarat acesta.

În cadrul conferinței de presă, președintele ANAF a precizat că instituția nu desfășoară controale pe criterii profesionale și că influencerii nu reprezintă o categorie vizată în mod special.

Oficialul a subliniat că verificările sunt declanșate atunci când există discrepanțe evidente între veniturile declarate și bunurile deținute.

„Dacă un influencer are încasări din platforme și își declară veniturile, el nu este vizat de ANAF. Dar dacă încasați doar cash și nu aveți venituri declarate, iar în același timp vă cumpărați mașini și case, atunci sunteți în vizorul structurilor ANAF”, a precizat acesta.

Adrian Nica a confirmat, de asemenea, că a solicitat informații privind participarea angajaților ANAF la protestele organizate în instituțiile publice, însă a insistat că demersul nu are legătură cu eventuale sancțiuni disciplinare.

„Da, am cerut. Nu vorbim despre sancțiuni. Orice grevă trebuie să fie în condițiile legale. În calitate de șef al instituției monitorizez orice fenomen din structurile ANAF”, a declarat acesta.

Referindu-se la activitatea instituției și la direcția pe care dorește să o imprime sistemului de control fiscal, șeful Fiscului a afirmat că accentul va fi pus pe analiza de risc și pe utilizarea instrumentelor digitale.

„Deficitul la patru luni este de 1,17, istoric. Acestea sunt datele care vorbesc despre activitatea noastră. Dar mai sunt multe lucruri de făcut și de îmbunătățit. De aceea suntem focusați pe partea de digitalizare. Vrem ca orice control să fie un control pe baza unei analize de risc, nu control pentru că cineva a dat un telefon”, a transmis acesta.

Întrebat despre solicitările formulate de PSD privind reducerea TVA la alimente și medicamente, Adrian Nica a evitat să comenteze eventualele decizii politice și a subliniat că rolul instituției este de a aplica legislația în vigoare.