Eugen Tomac avertizează că România nu își permite întârzieri. Termene-limită pentru PNRR și SAFE: Nu ne permitem să le ratăm

Premierul desemnat Eugen Tomac susține că formarea rapidă a unui guvern cu puteri depline reprezintă principala prioritate a momentului. Acesta avertizează că prelungirea blocajului politic poate afecta economia și poate pune în pericol accesarea unor fonduri europene importante pentru România.

Într-o intervenție telefonică la Radio România Actualități (RRA), premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că a transmis tuturor formațiunilor politice cu care s-a întâlnit în ultimele zile același mesaj: România are nevoie cât mai repede de un guvern învestit și funcțional.

Tomac a afirmat că fiecare zi fără un executiv cu puteri depline produce efecte asupra economiei și asupra cetățenilor.

Acesta a arătat că există o serie de urgențe care depind de respectarea unor termene precise și care nu mai pot fi amânate.

Premierul desemnat a precizat că toate partidele împart responsabilitatea găsirii unei soluții pentru depășirea actualului blocaj politic și a cerut mai multă deschidere pentru susținerea unei formule de compromis care să asigure stabilitatea țării.

„Fiecare zi pe care o avem fără un guvern învestit afectează economia, afectează cetățenii României. Sunt câteva urgențe care țin de termene precise și nu ne permitem să le ratăm”, a afirmat premierul desemnat.

Eugen Tomac a atras atenția asupra unor termene importante pe care România trebuie să le respecte în următoarele luni.

Potrivit acestuia, până la 31 august trebuie finalizate jaloanele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar la sfârșitul lunii septembrie trebuie depusă ultima cerere de plată din cadrul programului.

În plus, la începutul lunii octombrie este programată prima tragere de fonduri din programul european SAFE, destinat consolidării capacităților de apărare.

Premierul desemnat a subliniat că toate aceste obiective necesită un guvern funcțional care să poată lua decizii și să își asume responsabilitatea implementării reformelor și proiectelor convenite cu instituțiile europene.

„Țara are câteva priorități urgente și îmi doresc ca partidele să manifeste mai multă deschidere pentru că împărțim în egală măsură responsabilitatea de a găsi o soluție corectă pentru a depăși acest moment de blocaj politic”, a declarat Tomac.

Întrebat care ar fi primele măsuri pe care le-ar adopta după învestire, Eugen Tomac a indicat finalizarea reformelor și îndeplinirea obligațiilor asumate prin PNRR, pentru a evita pierderea finanțărilor europene.

În același timp, premierul desemnat a evidențiat problema abandonului școlar, pe care o consideră una dintre marile provocări ale României.

Tomac a arătat că este preocupat de nivelul ridicat al acestui fenomen și consideră că statul trebuie să dezvolte politici care să îi încurajeze pe tineri să rămână în țară și să își construiască aici viitorul.

„Mă preocupă faptul că rata abandonului școlar este foarte mare. Trebuie să construim politici care să încurajeze tinerii să rămână în țară și să își construiască aici viitorul”, a declarat el.

Premierul desemnat s-a declarat optimist în privința șanselor de a obține votul de învestitură și a reiterat că România are nevoie de stabilitate politică pentru a valorifica oportunitățile de finanțare europeană și pentru a susține dezvoltarea economică în perioada următoare.