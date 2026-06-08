Eugen Tomac anunță primele nume de miniștri. Vrea mai puțini secretari de stat și trei vicepremieri

Eugen Tomac a prezentat luni, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, primele detalii despre structura guvernului pe care intenționează să îl propună Parlamentului. Premierul desemnat a anunțat că viitorul cabinet va avea trei vicepremieri și a confirmat câteva dintre numele aflate pe lista viitorilor miniștri. Printre acestea se numără ambasadorul României la NATO, Dan Neculăescu, propus pentru portofoliul Apărării. Totodată, Tomac a precizat că negocierile și consultările pentru celelalte ministere continuă.

În prezentarea arhitecturii noului executiv, Eugen Tomac a explicat că intenționează să acorde un rol strategic unor domenii considerate esențiale pentru dezvoltarea și securitatea țării, motiv pentru care a decis înființarea a trei poziții de vicepremier.

„Vreau trei vicepremieri: ministrul Educației, unul pentru zona economică, plus un vicepremier pentru digitalizare. Eu cred că un ministru al Apărării foarte bun, împreună cu președintele, pot gestiona foarte eficient problemele ce țin de securitate. Mă bucur foarte mult că actualul ambasador la NATO, Dan Neculăescu, a acceptat invitația mea de a face parte din viitorul Guvern. Este un om care are toată experiența necesară, un diplomat de excepție și înțelege perfect situația de securitate în care se află România”, a spus Eugen Tomac.

În ceea ce privește funcția de vicepremier responsabil de domeniul economic, premierul desemnat a precizat pentru Antena 3, că nu a luat încă o decizie finală și că analizează mai multe variante rezultate în urma consultărilor desfășurate în ultimele zile.

„Pentru a-mi forma o echipă solidă și eficientă, am avut în ultimele trei zile, cred, zeci de întâlniri cu foarte mulți specialiști, pentru că sunt două chestiuni. Trebuie să înțelegi foarte bine sistemul și să ai autoritatea pentru a inspira mobilizarea. În momentul de față sunt în discuții. Nu am luat o decizie, pentru că sunt mai multe propuneri și urmează să am aceste discuții”, a adăugat el.

Procesul de selecție pentru ocuparea principalelor portofolii ministeriale se află încă în desfășurare, iar premierul desemnat a afirmat că a purtat numeroase discuții cu specialiști din mai multe domenii în ultimele 48 de ore.

În cazul Ministerului Digitalizării, Tomac a precizat că a identificat mai mulți profesioniști cu care urmează să se întâlnească înainte de a lua o decizie finală privind conducerea instituției.

„La Digitalizare am identificat mai mulți profesioniști cu care urmează să am întâlniri mâine și, evident, voi stabili care este persoana pe care vreau să o cooptez în echipă. Este foarte importantă apărarea, diplomația și mă bucur că omul care a reușit să avanseze dosarul nostru de aderare la OCDE, Luca Niculescu, a acceptat să vină în noul Guvern. Am reușit, în ultimele 48 de ore, să spun așa, pe lângă consultările cu partidele, să mă întâlnesc cu multă altă lume. Pentru Sănătate avem mai multe opțiuni, urmează ca mâine să stabilesc. Și pentru Finanțe sunt mai multe propuneri pe care le voi analiza. La Mediu am identificat un profesionist care este de 10 ani în domeniu, Teodor Dulceață, și mă bucur că are o reputație foarte bună și a acceptat invitația mea. Trebuie să avem curaj să discutăm despre reforma administrației. Mă bucur enorm că Vladimir Ionaș a acceptat să facă parte din echipa pe care o voi prezenta Parlamentului, la Ministerul Dezvoltării. Este un om foarte bine pregătit”, a spus premierul desemnat.

Declarațiile indică faptul că lista completă a viitorului cabinet nu este încă finalizată, însă o parte dintre numele care ar putea ocupa portofolii-cheie au acceptat deja să se alăture echipei propuse de Tomac.

O altă direcție anunțată de premierul desemnat vizează reorganizarea aparatului administrativ și reducerea numărului de funcții politice din structura executivului. Potrivit acestuia, un guvern tehnic trebuie să se bazeze în primul rând pe competență și expertiză profesională.

Tomac a afirmat că intenția sa este de a diminua numărul secretarilor de stat și de a atrage în administrație specialiști din mediul privat, capabili să contribuie la implementarea reformelor și a obiectivelor asumate.