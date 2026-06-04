Cum ar putea arăta guvernul lui Eugen Tomac. Premierul desemnat pregătește mai mulți specialiști pentru votul din Parlament

Eugen Tomac, premierul desemnat de Nicușor Dan, a prezentat direcția generală pentru viitorul guvern pe care urmează să îl înainteze Parlamentului pentru avizare. În ultimele zile și săptămâni au fost vehiculate pe surse mai multe nume de posibili viitori miniștri care ar putea face parte din echipa sa guvernamentală.

Bogdan Drăgoi, președintele Lion Capital, fost secretar de stat și consilier prezidențial în perioada lui Traian Băsescu, ar putea prelua portofoliul Ministerului Finanțelor. În același timp, actualul ministru Alexandru Nazare rămâne o variantă luată în calcul, în special în contextul în care ar putea obține sprijin din zona PNL, unde există rezerve față de Ilie Bolojan.

Pentru Ministerul Afacerilor Externe, este luat în considerare Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului de Externe și unul dintre principalii artizani ai aderării României la OCDE, conform Economica.

Radu Burnete, unul dintre consilierii apropiați șeful statului, ar putea prelua funcția de vicepremier, pe un post similar cu cel deținut anterior de Oana Gheorghiu, cu responsabilități în zona restructurării companiilor de stat.

Pentru Ministerul Apărării este vehiculat numele lui Mihnea Motoc, diplomat apropiat de Dacian Cioloș, în mandatul căruia a mai ocupat această funcție.

În ceea ce privește Ministerul Fondurilor Europene, este posibil ca Dragoș Pîslaru, actual ministru al fondurilor europene și al muncii, să își păstreze portofoliul aferent fondurilor europene.

Pentru Ministerul Educației, este luat în calcul Valentin Sorin Costreie, consilier prezidențial pe educație, iar pentru Ministerul Dezvoltării este vehiculat numele lui Bogdan Cristea, consilier prezidențial.

La Ministerul Culturii ar putea ajunge Adrian Papahagi, profesor la Cluj și susținător al lui Traian Băsescu.

În același timp, Eugen Tomac a transmis că a primit încrederea necesară cu recunoștință și că înțelege contextul dificil prin care trece România, precum și așteptările cetățenilor. Acesta a subliniat că țara se află într-un moment în care este necesară responsabilitate și cooperare politică.

Premierul desemnat a precizat că își dorește deschidere și dialog din partea tuturor forțelor politice prooccidentale din Parlament pentru susținerea unui guvern care să aibă ca prioritate binele comun al cetățenilor României. El a mai arătat că, deși înțelege mizele politice firești într-un stat democratic, România are nevoie de proiecte finalizate și de stabilitate guvernamentală.

Eugen Tomac a anunțat că va prezenta Parlamentului o echipă de specialiști, subliniind că își propune formarea unui guvern tehnic, nu politic.

„Primesc încrederea dvs cu recunoştinţă şi cu gândul la toţi cetăţenii României. Înţeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc aşteptările românilor şi sunt conştient de provocările pe care trebuie să le depăşim împreună. Îmi doresc să găsesc deschidere şi un dialog sincer din partea tuturor forţelor politice prooccidentale din parlament, pentru a învesti un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetăţenilor româniei. Înţeleg mizele politice, sunt fireşti într-un stat democratic, dar România are nevoie acum de proiecte duse la capăt. Voi prezenta Parlamentului o echipă de specialişti, un guvern tehnic, nu unul politic”, a declarat Eugen Tomac, la Palatul Cotroceni.

Desemnarea sa a fost făcută de Nicușor Dan, care a explicat că, în contextul în care partidele nu reușesc să ajungă la un acord, este necesară o soluție de premier independent de formațiunile politice din Parlament, capabil să negocieze cu fiecare dintre acestea. Șeful statului a subliniat că alegerea a vizat o persoană independentă de partide, dar cu experiență în negocierea politică.

„Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, este nesară soluția unui premier independet de partidele din Parlament care să negocieze cu fiecare în parte. Am ales o persoană independetă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiență de negociere cu partidele din Parlament”, a spus Nicușor Dan.

Conform prevederilor constituționale, candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru are la dispoziție 10 zile pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a listei complete a Executivului.

Programul și lista Guvernului vor fi dezbătute în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, iar încrederea este acordată cu votul majorității deputaților și senatorilor.