Augustin Zegrean despre Nicușor Dan: „Este în afara Constituţiei. Președintele trebuie să forțeze formarea Guvernului”

Augustin Zegrean susține că președintele Nicușor Dan are obligația constituțională de a accelera procedura de desemnare a unui nou Guvern și avertizează că actuala abordare depășește limitele stabilite de Legea fundamentală. Fostul președinte al Curții Constituționale afirmă că șeful statului trebuie să își exercite atribuțiile într-un termen scurt, având inclusiv posibilitatea dizolvării Parlamentului dacă nu este format un Executiv. Declarațiile au fost făcute joi seară, în contextul blocajului politic și al întârzierii reformei salarizării, unul dintre jaloanele asumate prin PNRR.

Augustin Zegrean afirmă că proiectul legii salarizării nu depinde exclusiv de Guvern, deoarece dreptul de inițiativă legislativă aparține și fiecărui parlamentar. În opinia fostului judecător al Curții Constituționale, orice deputat sau senator poate prelua proiectul și îl poate înregistra în Parlament, fără a aștepta o inițiativă oficială din partea Executivului.

Legea salarizării reprezintă una dintre reformele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și trebuia adoptată încă din 2023. După mai multe amânări convenite cu Comisia Europeană, termenul-limită a fost mutat pentru luna august 2026. Între timp, Curtea de Apel București a suspendat procedura de elaborare a proiectului, în urma unei acțiuni formulate de Federația Sanitas.

„După Constituție, inițiativă legislativă are Guvernul, care, în principal, el este cel care deservește Parlamentul prin inițiative legislative. Fiecare parlamentar are același drept ca și Guvernul. Poate să inițieze orice proiect de lege dorește, sau să se alăture unui proiect existent, sau să-și însușească, să semneze și el acolo. Și mai este poporul, care are inițiativă legislativă, dar este foarte complicat. Trebuie să fie 500.000 de oameni. Un singur parlamentar poate să ia legea asta din ziar, de unde o găsește el, și să meargă ca să o înregistreze la secretariatul camerei din care el face parte”, a afirmat Augustin Zegrean, potrivit Digi24.

Fostul președinte al CCR consideră că parlamentarii evită să înainteze proiectul deoarece nu există consens politic și nici încredere între formațiunile parlamentare.

„Sunt nehotărâți, nu au încredere unul ce spune celălalt. Se gândesc că dacă intră legea și este respinsă, s-a terminat povestea. O lege care într-o sesiune se respinge, în acea sesiune nu mai pot să vină cu acel proiect de lege”, spune Augustin Zegrean.

Acesta apreciază că proiectul are șanse reduse să obțină sprijinul necesar în actuala configurație parlamentară, pe fondul nemulțumirilor existente în rândul mai multor parlamentari.

„Ăsta e motivul pentru care nu știu cum să facă, cine să o susțină. Am înțeles că liberalii ar vrea să o susțină, dar ceilalți nu mai vor să se alieze. Și atunci lucrurile se complică. Problema importantă este că nu mai poate fi adusă în acea sesiune legea respectivă”, consideră Zegrean.

Fostul judecător al Curții Constituționale susține că Parlamentul poate convoca oricâte sesiuni extraordinare consideră necesare, însă acest mecanism nu va produce efecte dacă nu există voință politică pentru adoptarea proiectelor importante.

În același context, premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat joi seară stadiul proiectelor care reprezintă jaloane în PNRR și care urmează să intre în dezbaterea Parlamentului în sesiunea extraordinară programată pentru săptămâna viitoare. Șeful Executivului a precizat că legea salarizării nu este finalizată și că este puțin probabil să fie discutată în această sesiune, fiind posibilă convocarea unei alte sesiuni extraordinare.

Referindu-se la atribuțiile șefului statului, Augustin Zegrean a subliniat că președintele nu poate legifera, însă are instrumente constituționale prin care poate interveni asupra actelor adoptate de Parlament.

„Pot să facă câte vor, în fiecare zi, dar nu ajută la nimic, pentru că nu cred că se vor schimba lucrurile peste vară. Președintele ce poate să facă în privința asta? Să încerce să-i convingă. Dar și această mediere are o limită a ei. Pentru că președintele este cel care promulgă legea și este cel care poate să restituie legea la Parlament pentru o nouă lectură, pentru o nouă cercetare a legii. E complicat. Poate să se sesizeze Curtea Constituțională cu proiectul de lege. Deci are alte atribuții președintele decât aceea de a legifera efectiv”, mai afirmă fostul judecător CCR.

Augustin Zegrean consideră că președintele Nicușor Dan are obligația constituțională de a impulsiona procesul de formare a unui nou Guvern și susține că actuala abordare nu respectă spiritul și litera Constituției.

Potrivit fostului președinte al Curții Constituționale, termenele prevăzute pentru desemnarea premierului și formarea Executivului sunt clare, iar șeful statului trebuie să își exercite rolul activ în această procedură.

„Președintele este cel care trebuie să numească. În Constituție, termenele pentru astfel de situații sunt foarte scurte. Persoana desemnată să formeze Guvernul are la dispoziție 10 zile, după care, dacă nu se prezintă în Parlament, se consideră că și-a depus mandatul, cum le place unora să spună. Președintele trebuie să forțeze formarea guvernului și termenul de dizolvare a Parlamentului este foarte scurt. Dacă în 60 de zile Parlamentul nu-și însușește niciuna din acele propuneri făcute de președinte, el poate să dizolve Parlamentul. Președintele, de la momentul în care țara a rămas fără guvern și până în ziua de azi, președintele este cel care trebuie să aibă inițiativa. Cred că s-a epuizat orice drum pe această direcție. Drumul pe care se merge acum nu-l duce la țintă. Pentru că se știe de două luni fiecare partid cu cine ar vota și cum ar vota o nouă formulă guvernamentală”, a declarat Zegrean.

Fostul președinte al Curții Constituționale afirmă că Parlamentul dispune de mecanismul suspendării șefului statului, însă apreciază că această variantă nu ar rezolva actuala criză politică.

Augustin Zegrean a invocat precedentele din perioada mandatului lui Traian Băsescu și susține că experiența referendumurilor anterioare arată că suspendarea nu este o soluție eficientă în actualul context politic.