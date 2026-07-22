Traian Băsescu, atac la adresa lui Grindeanu: Vrea să creeze o comisie de criză, un guvern în Parlament

Traian Băsescu a criticat miercuri propunerea formulată de președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, privind înființarea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului. Fostul șef al statului susține că o astfel de inițiativă nu are fundament constituțional și ar reprezenta o încercare de creare a unui mecanism paralel de guvernare. Declarațiile au fost făcute în contextul disputelor politice privind soluțiile pentru depășirea blocajului instituțional. Băsescu afirmă că actuala clasă politică se îndepărtează tot mai mult de prevederile Constituției.

Traian Băsescu consideră că ideea lansată de Sorin Grindeanu privind înființarea unei comisii de criză în Parlament nu are suport în Constituție și ar crea o structură care ar dubla atribuțiile Guvernului. În opinia fostului președinte, astfel de inițiative reflectă o tendință de a căuta soluții în afara cadrului constituțional.

În intervenția sa, fostul șef al statului a susținut că mecanismul propus de liderul interimar al PSD ar funcționa, în esență, ca un executiv paralel aflat sub control politic.

„Oamenii ăștia au ajuns atât de în afara Constituției încât au ajuns să propună crearea unor soiuri de instituții. Unul vrea să creeze o comisie de criză la Parlament, adică Grindeanu ar vrea ca această comisie de criză de la Parlament, practic, să fie un guvern al lui. Dacă el nu are Guvernul României, să-și facă un guvern în Parlament”, a declarat fostul șef al statului.

Fostul președinte a criticat și alte variante discutate în spațiul public pentru depășirea actualului blocaj politic, apreciind că acestea nu respectă prevederile Constituției.

„Altul vine cu altă idee trăsnită, care de asemenea nu este în Constituție, și vrea un guvern de armistițiu. S-a îmbolnăvit de la Trump, care face armistiții peste tot în lumea asta, și vrea și el un guvern de armistițiu”, a spus acesta.

Traian Băsescu susține că actualele formațiuni parlamentare tratează cu superficialitate prevederile fundamentale ale statului și recurg la soluții pe care le consideră incompatibile cu ordinea constituțională. În opinia sa, degradarea modului în care este raportată activitatea politică la Constituție reprezintă una dintre cele mai grave probleme ale momentului.

În acest context, fostul șef al statului a invocat și alte decizii politice din ultimii ani, despre care afirmă că au afectat respectarea principiilor constituționale.

„Lucrurile astea arată cât de departe a ajuns degradarea abordării partidelor parlamentare cu privire la Constituție. Nu mai există rigoare constituțională. Dacă ei au mers la anularea alegerilor prezidențiale, la mistificarea alegerilor locale și europarlamentare în 2024, fiți atenți că acum inventează instituții, inventează soluții neconstituționale pentru rezolvarea unei crize”, a afirmat Băsescu.

Fostul președinte a avertizat că astfel de inițiative riscă să slăbească rolul Constituției în funcționarea instituțiilor statului și să încurajeze decizii bazate pe improvizație politică.

„Cred că oamenii aceștia au împins România către o zonă în care Constituția nu mai este pilonul de rezistență al deciziilor politice în stat. Ceea ce este foarte grav. Improvizează!”, a declarat fostul președinte.

La începutul acestei săptămâni, Sorin Grindeanu a propus constituirea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului, argumentând că România traversează un blocaj instituțional și că este necesar un mecanism care să pregătească proiectele legislative urgente, inclusiv cele necesare pentru implementarea angajamentelor asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).