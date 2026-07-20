Cristian Preda invocă încercările de suspendare a lui Băsescu. Mesaj pentru Nicușor Dan: Nici atunci nu a fost temei

Cristian Preda consideră că discuțiile privind o eventuală suspendare a președintelui Nicușor Dan nu trebuie tratate cu superficialitate, chiar dacă, în opinia sa, nu există un temei constituțional pentru un asemenea demers. Politologul compară situația actuală cu episoadele din 2007 și 2012, când Traian Băsescu a fost suspendat din funcție. Analiza vine după ce șeful statului a declarat recent că nu se așteaptă la o astfel de procedură și a calificat subiectul drept unul lipsit de seriozitate.

Cristian Preda susține că o eventuală procedură de suspendare a președintelui nu poate fi exclusă din calculul politic, chiar dacă, din punct de vedere constituțional, nu ar exista argumente care să o justifice. În opinia sa, experiențele politice din trecut demonstrează că astfel de inițiative pot avea la bază mai degrabă raporturile de forță din Parlament decât existența unor încălcări ale Legii fundamentale.

Politologul arată că președintele Nicușor Dan pornește, cel mai probabil, de la premisa că lipsa unui temei constituțional face improbabilă o suspendare. Totuși, el amintește că aceeași situație s-a regăsit și în cazul fostului președinte Traian Băsescu.

„Deși președintele crede că e ceva neserios, scenariul suspendării nu poate fi ignorat. E obiectivul cel mai important al principalului partid de opoziție, AUR. Un obiectiv care, spre deosebire de cel al alegerilor anticipate, nu depinde de șeful statului, ci doar de forțele parlamentare. Dan se gândește probabil că nu există temei constituțional pentru un asemenea demers. Așa cred și eu. Numai că n-a fost temei nici în cazul suspendărilor lui T. Băsescu din 2007 și 2012″, scrie Cristian Preda.

Declarațiile sale apar în contextul în care, în ultimele zile, în spațiul public au fost reluate discuțiile despre posibilitatea inițierii unei proceduri de suspendare a actualului președinte. Nicușor Dan a respins însă această ipoteză, afirmând că nu vede motive reale pentru declanșarea unui astfel de demers.

În analiza sa, Cristian Preda amintește că, în cele două episoade de suspendare a lui Traian Băsescu, Curtea Constituțională a României a apreciat că șeful statului nu încălcase Constituția. Cu toate acestea, procedurile au fost continuate, deoarece decizia finală a fost influențată de majoritățile parlamentare și de contextul politic al momentului.

Politologul explică faptul că suspendarea a fost transformată, în practică, într-un instrument politic folosit de partidele aflate în competiție cu președintele, asemănător unei moțiuni de cenzură, însă îndreptată împotriva șefului statului și nu a Guvernului.

„CCR a și declarat, în cele două împrejurări, că șeful statului nu încălcase Constituția. Numai că suspendarea a fost convertită de PSD și PNL într-un soi de moțiune de cenzură îndreptată nu contra premierului, ci împotriva președintelui. De ce s-a întâmplat așa? Prima dată, cele două partide au perceput puterea președintelui prea mare. PNL era la putere, iar PSD în opoziție, așa că premierul C.P. Tăriceanu i-a scos din guvern pe miniștrii Partidului Democrat, din care provenea T. Băsescu, apoi și-a unit forțele cu M. Geoană și D. Voiculescu pentru a forța debarcarea șefului statului. A doua oară, în 2012, aceleași două partide au considerat că puterea președintelui ajunsese prea mică – fiindcă acceptase deja ca USL să preia guvernarea înainte de alegeri –, și au crezut că îl pot debarca de la Cotroceni cu doi ani mai devreme de sfârșitul celui de-al doilea mandat”, scrie Cristian Preda.

Declarațiile lui Cristian Preda vin după ce președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă ia în calcul posibilitatea unei suspendări. Șeful statului a respins categoric acest scenariu și a afirmat că nu îl consideră un demers credibil în actualul context politic.

În același timp, președintele a apreciat că faptul că tema suspendării ajunge să fie discutată în spațiul public reflectă nivelul de neîncredere existent în rândul unei părți a societății față de clasa politică, și nu existența unor motive reale pentru declanșarea unei asemenea proceduri.