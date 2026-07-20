Grindeanu, ironic când a fost întrebat dacă se teme de alegeri anticipate: Da. Tremur tot

Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a vorbit despre variantele politice luate în calcul pentru depășirea crizei pe care o traversează România. Într-o intervenție telefonică la România TV, acesta a declarat că partidul este pregătit inclusiv pentru scenariul alegerilor anticipate, însă a precizat că nu identifică motive pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan.

Discuția a avut loc luni seară, în emisiunea „Punctul culminant”, unde Grindeanu a fost întrebat despre soluțiile pentru formarea rapidă a unui guvern cu atribuții complete. Liderul PSD a arătat că, în acest moment, nu există o majoritate parlamentară care să susțină un nou Executiv. „Avem nevoie de un guvern cât mai rapid cu putință”, a spus liderul social-democraților.

Sorin Grindeanu a afirmat că situația politică actuală nu permite identificarea unei formule clare de majoritate în Parlament. Potrivit acestuia, există mai degrabă o configurație parlamentară minoritară care blochează procesul politic.

„În acest moment, nu putem vorbi despre o majoritate în parlament. Mai degrabă, putem vorbim despre o minoritate care ține România ostatică (PNL-USR)”, a declarat liderul PSD.

Întrebat despre posibilitatea unei colaborări între PSD și AUR pentru formarea unei majorități, Sorin Grindeanu a spus că un astfel de scenariu este dificil de imaginat în acest moment. Liderul social-democrat și-a argumentat poziția prin criticile legate de pozițiile exprimate de unii reprezentanți ai formațiunii conduse de George Simion. Grindeanu a menționat că există teme pe care nu le poate susține, oferind drept exemplu pozițiile critice față de sancțiunile impuse Rusiei.

„În acest moment, îmi este greu să-mi imaginez o colaborare guvernamentală cu AUR, din cauza credibilității unora dintre liderii lor. Au probleme să-și clarifice anumite poziții în raport cu valorile europene și transatlantice”, a explicat liderul social-democraților, care a adăugat că nu poate fi de acord, de pildă, că se critică sancțiunile la adresa Rusiei”.

Liderul PSD a fost întrebat și despre scenariul alegerilor anticipate, una dintre variantele discutate în spațiul public în contextul actualei crize politice. Răspunsul oferit de Grindeanu a avut o notă ironică.

Întrebat dacă partidul se teme de posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, Sorin Grindeanu a răspuns: „Da, tremur tot”. Ulterior, acesta a precizat că PSD a analizat toate variantele prevăzute de Constituție și că formațiunea este pregătită dacă acest scenariu va deveni posibil.

„Nu e un subiect pe care să nu-l fi luat în calcul. Tot timpul, în momentul în care avem o situație de acest tip, constituțional este și posibilitatea să intri în scenariul de anticipate. Partidul Social Democrat, dacă acolo se va ajunge, va fi pregătit și pentru acest scenariu”, a declarat Grindeanu.

Declarația vine în contextul discuțiilor despre variantele politice care ar putea apărea în cazul în care nu se ajunge la formarea unei majorități parlamentare stabile. Liderul PSD a precizat că partidul urmărește evoluțiile politice și ia în calcul toate opțiunile constituționale.

În ceea ce privește suspendarea președintelui Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a declarat că nu vede motive pentru declanșarea unei astfel de proceduri. El a precizat că, deși nu există un acord politic între PSD și șeful statului, acest lucru nu reprezintă un motiv pentru suspendare.

Liderul social-democrat a indicat astfel că, în perspectiva actualei situații politice, PSD analizează scenariile prevăzute de lege, inclusiv alegerile anticipate, dar nu susține în acest moment varianta suspendării președintelui.