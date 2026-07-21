Titularizare 2026. Astăzi are loc proba scrisă. Ce obligații au candidații și ce este interzis în sala de examen

Zeci de mii de candidați susțin marți, 21 iulie, proba scrisă a concursului național de Titularizare 2026. Ministerul Educației a stabilit reguli stricte privind accesul în sălile de examen, redactarea lucrărilor și obiectele permise. Nerespectarea procedurii poate duce la anularea lucrării sau chiar la eliminarea din concurs pentru tentativă de fraudă.

Proba scrisă din cadrul concursului național de Titularizare 2026 are loc marți, 21 iulie, potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației și Cercetării. În total, 37.385 de profesori și viitoare cadre didactice participă la examenul care le poate asigura ocuparea unui post în învățământ.

Comparativ cu sesiunea precedentă, numărul candidaților este mai redus. Anul trecut au avut drept de participare la proba scrisă 39.737 de persoane, ceea ce înseamnă o scădere de aproape 6% în acest an.

Titularizarea reprezintă concursul prin care profesorii pot obține un post pe perioadă nedeterminată într-o unitate de învățământ. Pentru a deveni titulari, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la inspecția specială la clasă sau la proba practică, în condițiile existenței unui post cu viabilitate de cel puțin patru ani.

În schimb, pentru ocuparea unui post de suplinitor, adică pentru angajarea pe perioadă determinată, este necesară obținerea unei note de minimum 5 la ambele probe.

Ministerul Educației a stabilit un program strict pentru desfășurarea examenului.

Candidații pot intra în centrele de concurs doar până la ora 8:00, iar plicurile sigilate cu subiectele vor fi deschise la ora 9:00, în prezența tuturor participanților.

Procedura oficială prevede:

„(3) Accesul candidaților în centrele de concurs este permis până la ora 8.00. Transmiterea plicurilor sigilate cu subiecte în sălile de concurs se realizează de către preşedinte şi secretarul comisiei din centrul de concurs sau de membrii desemnați de preşedintele comisiei din centrul de concurs, astfel încât la ora 9:00 acestea să fie desfăcute în prezența candidaților.”

După deschiderea subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sală.

Candidații sunt obligați să redacteze lucrarea exclusiv pe foile tipizate primite în sala de examen.

Aceasta trebuie scrisă în interiorul chenarului, folosind doar cerneală sau pix de culoare albastră. Pentru realizarea desenelor și a schemelor este permis doar creionul negru.

În același timp, sunt interzise instrumentele de scris cu cerneală care poate fi ștearsă.

În cazul unei greșeli, textul nu se șterge și nu se rescrie pe altă foaie, ci se corectează prin tăierea fiecărui rând din pasajul greșit cu o linie orizontală, iar schemele sau desenele se anulează printr-o linie oblică.

Candidații trebuie să completeze pe foaia tipizată, cu litere mari, denumirea exactă a disciplinei de concurs, așa cum apare în subiectul primit.

Ministerul Educației atrage atenția că orice element care poate conduce la identificarea candidatului în afara spațiului destinat datelor personale duce automat la anularea lucrării.

Procedura prevede:

„(5) Înscrierea numelui candidaților sau a altor nume proprii (inclusiv denumiri de unități de învățământ) care nu au legătură cu cerințele subiectului în afara spațiului care se sigilează, precum și orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrărilor scrise, determină anularea lucrărilor scrise.”

Titularizare 2026. Ce obiecte sunt interzise în sala de examen

Regulile sunt foarte stricte și în ceea ce privește obiectele pe care candidații le pot avea asupra lor.

Este interzis accesul în sala de concurs cu genți, poșete, cărți, caiete, ziare, reviste, telefoane mobile, calculatoare, dispozitive electronice sau orice alte mijloace care pot facilita comunicarea ori pot afecta desfășurarea corectă a examenului.

Toate aceste obiecte trebuie depuse înainte de intrarea în sala de examen, într-un spațiu special destinat depozitării bunurilor personale.

Există însă și câteva excepții. Candidații care susțin disciplinele latină sau greacă veche pot avea asupra lor dicționare, iar cei înscriși la disciplina „economic, administrativ, poștă” pot utiliza planurile de conturi.

Titularizare 2026. După deschiderea subiectelor nu se mai poate intra sau ieși din sală

Din momentul în care plicurile cu subiectele sunt desfăcute, regulile devin și mai stricte.

Procedura stabilește:

„(9) Candidaţii care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba scrisă.

(10) Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea, subiectul primit, ciornele şi semnează de predare. În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit obligatoriu de unul dintre profesorii asistenți până la revenirea în sala de concurs. În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu se prelungeşte.”

Titularizare 2026. Ce se întâmplă dacă un candidat este prins copiind

Ministerul Educației precizează că orice tentativă de fraudă este sancționată prin eliminarea imediată din concurs.

Regulamentul prevede:

„(14) Candidații care în timpul desfăşurării probei scrise sunt surprinşi copiind, transmițând soluții cu privire la subiecte sau având asupra lor materiale nepermise, din categoria celor menționate la alin. (7) sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistați, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a preşedintelui comisiei din centrul de concurs, situație în care profesorii asistenți care asigură supravegherea sau membrii comisiei din centrul de concurs încheie un proces-verbal. Aceeaşi măsură se aplică și pentru orice altă tentativă de fraudă. Candidaților eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă li se aplică prevederile art. 73 alin. (4) din Metodologia-cadru aprobată prin Ordinul ministrului educației şi cercetării nr. 6695/2025.”

Titularizare 2026. În ce situații poate fi anulată lucrarea la cererea candidatului

Există și situații în care lucrarea poate fi anulată la solicitarea candidatului.

Procedura stabilește:

„(15) Candidații care din motive de sănătate sunt obligați să părăsească sala de concurs pot solicita anularea lucrării. În această situație se încheie un proces-verbal semnat de responsabilul de sală şi profesorii asistenți.

(16) Candidații care renunță din proprie inițiativă la concurs pot solicita anularea lucrării, pe baza unei declarații, şi pot părăsi sala după cel puțin două ore de la deschiderea plicului cu subiecte.

(17) În situațiile de la alin. (15) şi (16) lucrările scrise nu sunt se încarcă în platforma de evaluare, implicit nu se evaluează, iar în statistici candidații respectivi se raportează retraşi. Candidații nu au dreptul de a părăsi sălile de concurs având asupra lor subiecte de concurs, foi tipizate sau ciorne. Pe parcursul desfășurării probei scrise profesorul asistent din sala de concurs, desemnat pentru accesarea şi utilizarea platformei de evaluare, marchează în platformă candidaţii retraşi şi eliminați, conform precizărilor transmise de Ministerul Educației și Cercetării.”

Titularizare 2026. Când se afișează rezultatele

Primele rezultate ale concursului vor fi publicate pe 28 iulie, atât la sediile inspectoratelor școlare, cât și pe platforma dedicată.

„Primele rezultate vor fi afișate în data de 28 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul dedicat. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau prin mijloace electronice (conform modalităților comunicate public de fiecare inspectorat școlar) în data de 28 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de 29 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi online în data de 4 august.”

Ulterior, în perioada 5-6 august, inspectoratele școlare vor organiza ședințele publice pentru repartizarea candidaților pe posturile disponibile.

„Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, se va realiza în ședințe publice organizate de inspectoratele şcolare în perioada 5 – 6 august.

Precizăm că pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.”