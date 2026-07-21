Bugetul României depinde de câteva companii mari. Avertismentul economistului Adrian Negrescu: Această realitate ar trebui să cântărească mult mai mult în felul în care sunt luate deciziile

Un număr redus de companii generează anual miliarde de lei pentru bugetul de stat, prin plata impozitelor, contribuțiilor, accizelor și dividendelor. Potrivit unei analize realizate de Frames, sectoarele petrolier, energetic și al produselor din tutun continuă să domine clasamentul celor mai mari contribuabili, în timp ce economistul Adrian Negrescu avertizează că lipsa predictibilității fiscale poate afecta chiar stabilitatea finanțelor publice.

În contextul dezbaterilor privind deficitul bugetar, măsurile fiscale și reducerea cheltuielilor publice, analiza Frames atrage atenția asupra unei realități mai puțin discutate: o parte semnificativă din veniturile statului este asigurată de un număr relativ restrâns de companii mari.

Potrivit celor mai recente date publice analizate de Frames, OMV Petrom ocupă pentru al doilea an consecutiv primul loc în clasamentul celor mai mari contribuabili la bugetul public.

Compania a virat către stat peste 15 miliarde de lei în 2024, sumă care include impozitul pe profit, contribuțiile specifice industriei petroliere și dividendele distribuite statului, în calitate de acționar.

Pe locul al doilea se află British American Tobacco România, care a raportat o contribuție de 11,2 miliarde de lei la bugetul de stat în 2025, provenită în principal din taxe și accize.

Potrivit Frames, compania este singura din topul marilor contribuabili care a înregistrat în ultimii ani o creștere constantă a sumelor virate către buget, în ciuda presiunilor generate de comerțul ilegal cu produse din tutun.

Conform reprezentanților companiei, piața neagră produce anual pierderi de aproximativ 2,5 miliarde de lei pentru bugetul statului.

Pe poziția a treia se află Rompetrol Rafinare, operatorul rafinăriei Petromidia, cu o contribuție estimată la aproximativ 7 miliarde de lei.

Analiza Frames arată că dominația sectoarelor petrolier, energetic și al produselor din tutun nu este o situație conjuncturală, ci o tendință care se menține de mai bine de zece ani.

Potrivit unui studiu publicat de companie anul trecut, aproximativ 78% din veniturile publice încasate de stat provin din primele zece industrii ale economiei.

Mai mult, doar primele trei companii din clasamentul marilor contribuabili generează, în mod obișnuit, între 8% și 10% din totalul veniturilor bugetare ale României.

Aceste sume finanțează o parte importantă din cheltuielile publice, inclusiv plata pensiilor, salariilor din sectorul public, investițiile în infrastructură, precum și serviciile de sănătate și educație.

Economistul Adrian Negrescu atrage atenția că aceste cifre ar trebui să fie luate în considerare atunci când sunt adoptate măsuri fiscale care afectează mediul de afaceri.

„Această realitate ar trebui să cântărească mult mai mult în felul în care sunt luate deciziile administrative, mai ales cele de natură fiscală.”

Potrivit acestuia, modificările fiscale adoptate fără o perioadă de adaptare pot avea efecte directe asupra încasărilor statului.

„Atunci când guvernele schimbă fiscalitatea peste noapte, efectul nu se resimte doar în bilanțul companiei vizate, ci se propagă direct în veniturile pe care statul se bazează pentru a-și acoperi propriile cheltuieli. Un contribuabil major descurajat, care își reduce investițiile sau relocă o parte din activitate, înseamnă mai puțini bani la buget exact în anul următor.”

Economistul consideră că stabilitatea cadrului fiscal reprezintă un element esențial pentru funcționarea economiei și pentru menținerea veniturilor bugetare.

„De aceea, predictibilitatea economică nu este doar un deziderat al mediului de afaceri, ci o condiție de bază pentru stabilitatea finanțelor publice înseși.”

Analiza evidențiază dependența bugetului de un număr redus de contribuabili

Concluzia analizei Frames este că sănătatea finanțelor publice depinde într-o măsură importantă de performanța financiară a câtorva mari companii, care contribuie anual cu miliarde de lei la bugetul statului.

În acest context, autorii analizei susțin că politicile fiscale și economice ar trebui construite astfel încât să ofere stabilitate și predictibilitate, evitând măsurile care pot descuraja investițiile și afecta contribuțiile viitoare la bugetul public.