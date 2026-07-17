O sumă record pentru bugetul de stat: cât a virat BAT România în taxe și accize în 2025

BAT România a avut o contribuție de 11,2 miliarde de lei la bugetul de stat în 2025, prin taxe și accize, menținându-și poziția de al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul public din România. Suma reflectă nivelul operațiunilor companiei pe piața locală și rolul marilor contribuabili în susținerea veniturilor publice.

Contribuția companiei are loc într-un context caracterizat de presiuni asupra finanțelor publice, necesitatea menținerii unor venituri stabile la bugetul de stat, modificări legislative și preocupări legate de susținerea creșterii economice. BAT România precizează că dezvoltarea activităților sale depinde de existența unui mediu economic stabil, de predictibilitate legislativă și de un dialog constant cu autoritățile.

Compania este prezentă pe piața din România de aproximativ 29 de ani și și-a extins operațiunile locale prin investiții în producție și dezvoltarea afacerii. Una dintre investițiile importante este fabrica din Ploiești, pentru care BAT a alocat peste 500 de milioane de euro. Unitatea este una dintre cele mai avansate fabrici ale grupului BAT și are un rol important în activitatea companiei la nivel regional.

România reprezintă pentru BAT o piață strategică și un centru de producție cu exporturi semnificative, care contribuie la balanța comercială a țării. Compania colaborează cu furnizori și parteneri locali, susținând dezvoltarea unui lanț de aprovizionare format inclusiv din întreprinderi mici și mijlocii.

Pe măsură ce operațiunile locale continuă să se dezvolte, compania afirmă că este necesar un cadru de reglementare echilibrat și predictibil. Acesta trebuie să protejeze activitățile economice legale de efectele comerțului ilicit și să permită dezvoltarea tehnologică și inovarea în domeniul produselor cu potențial de risc redus. André Basile, director al Ariei Europa de Sud Est și Director General al BAT România, a declarat:

„BAT face parte din economia României de aproape 29 de ani, iar contribuția din 2025 reflectă cu adevărat amploarea operațiunilor noastre și încrederea pe termen lung pe care o avem în această piață. Capacitatea noastră de a continua să investim, să inovăm și să contribuim la veniturile publice depinde de existența unui mediu economic și de reglementare stabil și predictibil, precum și de un dialog deschis și constructiv cu factorii de decizie. Credem că un cadru de reglementare proporțional și fundamentat pe dovezi științifice privind produsele cu tutun și nicotină este esențial pentru susținerea dezvoltării sustenabile a industriei legitime, încurajarea inovării și protejarea atât a dreptului consumatorilor adulți de a face alegeri informate și de a avea acces la produse care respectă standarde de calitate ridicate, cât și a activităților economice legitime”, a declarat André Basile.

În cei aproape 29 de ani de activitate în România, BAT a colaborat cu autoritățile române și instituțiile responsabile de aplicarea legii pentru combaterea comerțului ilicit cu produse din tutun. Compania arată că acest fenomen afectează veniturile statului, activitățile economice legale și poate susține rețele de criminalitate organizată.

BAT susține dezvoltarea unei abordări coordonate pentru reducerea comerțului ilegal, prin măsuri de aplicare a legii, informarea publicului, cooperare transfrontalieră și menținerea unui sistem fiscal și de reglementare echilibrat. Potrivit companiei, aceste elemente sunt importante pentru evitarea apariției unor efecte care ar putea favoriza piața ilicită.

Pentru perioada următoare, BAT România își menține obiectivul de a continua investițiile în dezvoltarea afacerii și a angajaților, prin practici comerciale responsabile și colaborare cu autoritățile, partenerii economici și societatea civilă.

Compania afirmă că susține politici care urmăresc protejarea veniturilor publice, combaterea comerțului ilegal și menținerea unui mediu de afaceri competitiv. BAT consideră că o abordare bazată pe reglementare proporțională și deschidere către inovare este importantă pentru investițiile pe termen lung în România.

Datele prezentate de companie arată că, în 2025, BAT a fost unul dintre principalii contribuabili la bugetul de stat, cu peste 11,2 miliarde de lei achitate sub formă de taxe și accize. BAT este cel mai mare jucător din industria tutunului pe piața din România, cu o cotă de piață de aproximativ 50%.

Portofoliul BAT România include produse din cele trei categorii care nu implică arderea tutunului: glo – dispozitivul pentru încălzirea consumabilelor din tutun sau plante, dispozitive pentru vapat și produse moderne cu nicotină pentru uz oral.

Obiectivul strategic al companiei este „A Better Tomorrow™”, prin dezvoltarea unei lumi fără fum, în care fumătorii aleg să treacă de la fumat la alternative care nu implică arderea tutunului.