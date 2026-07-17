Casa de Pensii începe distribuirea noilor bilete de tratament. Cine le poate ridica din 20 iulie. Pot fi pierdute după această dată

Pensionarii care au depus cereri pentru bilete de tratament balnear au o nouă oportunitate de a beneficia de acest sprijin acordat prin sistemul public de pensii. Casa Județeană de Pensii Cluj a anunțat începerea distribuirii biletelor aferente seriei a șaptea din acest an, iar beneficiarii trebuie să respecte termenele și condițiile stabilite pentru ridicarea acestora. Programul face parte din sistemul național administrat de Casa Națională de Pensii Publice și oferă acces la tratament balnear în stațiuni din întreaga țară.

Casa Județeană de Pensii Cluj a anunțat că i-au fost repartizate 84 de bilete de tratament aferente seriei a șaptea din 2026.

Beneficiarii își vor putea ridica biletele începând cu data de 20 iulie 2026, de la sediul instituției, la ghișeele 7 și 8.

Ridicarea se va face conform programului de lucru al instituției:

luni-joi: între orele 08:00 și 14:00;

vineri: între orele 08:00 și 13:00.

Ultima zi în care biletele pot fi ridicate este 24 iulie 2026.

Pentru persoanele care trebuie să achite contribuția aferentă biletului, casieria funcționează între orele 08:00 și 11:30.

Casa de Pensii atrage atenția că biletele care nu vor fi ridicate în termenul stabilit nu vor rămâne rezervate.

Acestea vor fi redistribuite începând cu data de 27 iulie 2026 către alte persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislație și se află pe listele de așteptare.

Astfel, pensionarii care nu au primit un bilet la prima repartizare pot avea o nouă șansă dacă rămân locuri disponibile după expirarea termenului de ridicare.

Acordarea biletelor de tratament se face în baza criteriilor stabilite prin Ordinul nr. 75/20.04.2026 al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice.

În limita locurilor disponibile, pot beneficia de aceste bilete persoanele care fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute de actul normativ și depun documentele necesare.

Programul este destinat, în principal, pensionarilor și altor categorii de persoane care au dreptul la tratament balnear prin sistemul public de pensii.

Biletele permit accesul în stațiuni balneare pentru efectuarea tratamentelor recomandate în cazul unor afecțiuni precum cele reumatice, cardiovasculare, neurologice sau respiratorii.

Pentru acordarea unui bilet de tratament sunt necesare mai multe documente.

Solicitanții trebuie să prezinte:

cererea-tip;

biletul de trimitere eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist;

alte documente, după caz, în funcție de situația fiecărui beneficiar.

Aceste documente sunt verificate de Casa de Pensii înainte de eliberarea biletului.

În mod obișnuit, biletul de tratament este eliberat titularului.

Totuși, legislația permite ridicarea acestuia și de către o altă persoană, dacă există o procură autentificată la notarul public.

Documentul trebuie să prevadă în mod expres că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear în numele titularului.

Această posibilitate este utilă în special pentru pensionarii care, din motive medicale sau din alte cauze obiective, nu se pot deplasa la sediul Casei de Pensii.

Biletele de tratament sunt distribuite în mai multe serii pe parcursul fiecărui an, în funcție de numărul de locuri disponibile și de calendarul stabilit de Casa Națională de Pensii Publice.

Repartizarea se face pe baza criteriilor prevăzute de lege și a punctajului obținut de fiecare solicitant, iar persoanele interesate trebuie să depună cererile și documentele necesare la casele teritoriale de pensii.

După fiecare serie urmează o etapă de redistribuire a locurilor rămase neocupate, astfel încât numărul biletelor utilizate să fie cât mai mare, iar cât mai mulți beneficiari să poată avea acces la tratamentele balneare oferite prin sistemul public de pensii.