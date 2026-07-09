Când intră pensiile pe card în iulie. Casa de Pensii schimbă calendarul plăților pentru milioane de pensionari

Pensiile aferente lunii iulie vor fi virate pe card într-o altă zi decât cea obișnuită, din cauza calendarului bancar. Aproximativ 2,5 milioane de pensionari sunt vizați de modificarea programului de plată. În același timp, Casa Județeană de Pensii Alba anunță majorarea contribuției minime pentru persoanele asigurate prin contract de asigurare socială, ca urmare a creșterii salariului minim brut.

Pensiile plătite pe card vor ajunge în conturile beneficiarilor într-o altă zi față de calendarul obișnuit. În mod normal, plata este efectuată în data de 12 a fiecărei luni, însă în iulie această dată coincide cu o zi de duminică, în care băncile nu procesează astfel de operațiuni.

Deși Casa Națională de Pensii Publice nu a anunțat oficial modificarea calendarului, informațiile disponibile arată că viramentele vor fi efectuate vineri, 10 iulie, și nu duminică, 12 iulie, sau luni, 13 iulie.

Astfel, toate pensiile virate pe card pentru aproximativ 2,5 milioane de pensionari vor fi transferate în aceeași zi, respectiv vineri, 10 iulie.

În cazul pensionarilor care încasează drepturile în străinătate, plata se va realiza în perioada 19-22 iulie în conturile deschise la Citibank. Pentru beneficiarii care folosesc conturi la alte instituții bancare, transferul sumelor poate dura încă două-trei zile.

Tot în această perioadă, persoanele care urmează să primească prima pensie vor încasa banii prin intermediul Poștei Române, în intervalul 13-15 iulie, urmând ca ulterior plata să fie făcută pe card.

De asemenea, pensionarii care au primit în luna iunie decizii privind orice tip de recalculare vor primi diferențele prin poștă în aceeași perioadă, între 13 și 15 iulie. În situația în care există și sume restante de achitat, acestea ar putea fi plătite în lunile următoare.

În ceea ce privește Mica Recalculare, Newsweek a relatat că majorările estimate sunt cuprinse între 100 și 200 de lei.

Experiența unui beneficiar indică însă faptul că, în anumite situații, creșterile pot depăși acest interval. „Am avut 15 ani de acord global și mi-au mărit pensia cu 240 lei. În cei 15 ani am avut salariu în funcție de cât am realizat în fiecare lună”, explică pensionarul.

Pe lângă modificările privind plata pensiilor, Casa Județeană de Pensii Alba a anunțat schimbări care îi privesc pe cei care au încheiat contracte de asigurare socială în baza art. 6 alin. (2) din Legea nr. 360/2023.

Instituția precizează că venitul lunar asigurat nu mai poate fi mai mic decât salariul minim brut pe economie, stabilit la 4.325 de lei. În consecință, contribuția minimă de asigurări sociale crește la 1.081 de lei pe lună.

Detaliile au fost prezentate într-un anunț oficial al instituției.

„Venitul lunar asigurat nu poate fi mai mic de 4.325 lei. Contribuția de asigurări sociale aferentă venitului minim este de 1.081 lei/lună. Casa Județeană de Pensii va actualiza, prin notificarea persoanelor asigurate, contractele în care venitul asigurat este sub noul nivel minim”.

Actualizarea contractelor va fi realizată prin notificarea persoanelor vizate, astfel încât acestea să fie informate cu privire la modificarea venitului minim asigurat și la noile obligații de plată care decurg din această schimbare.