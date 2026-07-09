Alerte de ploi torențiale în 17 județe și București. ANM a emis cod galben și cod portocaliu

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări pentru mai multe regiuni din țară, inclusiv pentru municipiul București. Sunt vizate fenomene de instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și posibilitatea producerii unor fenomene asociate, precum vijelii și grindină.

Potrivit meteorologilor, joi, 9 iulie, un cod galben de instabilitate atmosferică și ploi importante cantitativ va fi valabil în 15 județe și în București. În același timp, județele Dâmbovița și Prahova vor fi sub avertizare cod portocaliu pentru ploi torențiale, cu acumulări importante de apă într-un interval scurt.

Avertizarea cod galben este valabilă în intervalul 9 iulie, ora 12:00 – 10 iulie, ora 02:00. Fenomenele vizate sunt instabilitatea atmosferică și aversele însemnate cantitativ, iar zonele afectate sunt cele indicate de ANM prin textul avertizării și harta meteorologică publicată.

Meteorologii anunță că joi, în Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei, perioadele de instabilitate atmosferică se vor manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Rafalele de vânt pot ajunge la viteze de 50…70 km/h, iar pe arii restrânse sunt posibile vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1…3 cm.

În intervale scurte de timp, de 1…3 ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 15…20 l/mp, iar izolat pot depăși 30…40 l/mp. Fenomenele pot apărea local, în funcție de evoluția condițiilor atmosferice pe durata avertizării.

Pentru județele Dâmbovița și Prahova, ANM a emis o avertizare cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ. Aceasta este valabilă joi, 9 iulie, în intervalul 12:00 – 17:00.

Conform prognozei meteorologilor, în aceste zone sunt așteptate averse torențiale, iar cantitățile de apă acumulate într-un timp scurt pot ajunge la 30…40 l/mp. Pe arii restrânse, valorile pot depăși 50…60 l/mp, în special în zonele deluroase și montane.

Avertizările emise de ANM vizează evoluția unor fenomene meteorologice cu impact local, iar populația din zonele afectate este informată prin mesajele oficiale transmise de autorități.