ANAF schimbă modul în care verifică firmele. Cheltuielile care pot atrage atenția inspectorilor

Prin instrumentele de analiză a riscului fiscal, ANAF încearcă să depisteze companiile care introduc în evidențele contabile cheltuieli cu caracter personal, prezentându-le drept costuri necesare activității firmei. Sistemul permite o selecție mai eficientă a situațiilor care necesită verificări, în special în cazul unor societăți mici unde pot apărea cheltuieli fără o justificare legată de operațiunile economice desfășurate.

Ministerul Finanțelor precizează că ANAF a renunțat la controalele generalizate și folosește analiza de risc pentru a identifica firmele care înregistrează cheltuieli personale drept costuri ale societății. Verificările rămân concentrate asupra companiilor care reduc baza impozabilă sau transferă profituri prin achiziții cu caracter personal.

„ANAF nu mai efectuează controale generalizate, ci folosește analiza de risc pentru a identifica firmele care înregistrează cheltuieli personale mascate ca și cheltuieli de firmă. Activitatea de inspecție a fost și va rămâne intensificată în privința societăților care externalizează profiturile sau reduc baza impozabilă prin achiziții cu caracter personal”, a transmis Ministerul Finanțelor.

În situațiile în care sunt constatate nereguli, măsurile pot varia în funcție de nivelul de risc identificat. Acestea pot include notificări de conformare, verificări documentare, inspecții fiscale sau controale realizate de structurile Antifraudă.

Ministerul Finanțelor arată că ANAF va continua controalele antifraudă privind deducerea cheltuielilor și a TVA pentru autoturisme de lux și alte achiziții care nu sunt justificate prin activitatea economică a firmelor. Verificările urmăresc respectarea regulilor fiscale și combaterea obținerii unor avantaje fiscale nelegale.

„ANAF are în vedere continuarea efectuării de controale antifraudă care să vizeze respectarea legislației privind deducerea cheltuielilor și a TVA aferente achiziției și utilizării autovehiculelor de lux, precum și a altor achiziții care nu sunt efectuate în scopul desfășurării activității economice, respectiv nu sunt destinate utilizării în folosul operațiunilor taxabile, ca parte a eforturilor de a asigura conformarea fiscală, scopul acestor acțiuni fiind de a asigura respectarea reglementărilor fiscale și de a combate evaziunea fiscală în rândul companiilor care încearcă să obțină avantaje fiscale ilegale”, mai arată Ministerul Finanțelor.

Consultantul fiscal Cornel Grama susține că unii antreprenori folosesc firma pentru cheltuieli personale, precum haine sau produse de consum, confundând resursele societății cu cele proprii. Acesta avertizează asupra riscului ca ANAF să identifice astfel de situații și să reclasifice cheltuielile.

„Cum să nu se practice? Se pun pe firme haine, mâncare, diverse. Mulți antreprenori confundă buzunarul firmei cu cel propriu. Dacă merge, merge, dacă nu, asta e. Noi îi avertizăm asupra riscurilor să îi găsească ANAF și să le reîncadreze cheltuielile acelea”, a declarat pentru Profit.ro, consultantul fiscal Cornel Grama.

Specialiștii atrag atenția că una dintre problemele întâlnite în administrarea unor societăți este tratarea patrimoniului firmei ca o extensie a resurselor personale ale proprietarilor. În astfel de cazuri pot apărea plăți din conturile companiei pentru cheltuieli private, retrageri de numerar fără justificare sau înregistrarea unor documente pentru servicii care nu sunt reale ori sunt supraevaluate.

Potrivit ABS Group România, utilizarea banilor și bunurilor societății pentru scopuri personale reprezintă una dintre greșelile importante întâlnite la unii antreprenori. Situațiile pot include facturi fictive, cheltuieli fără legătură cu activitatea economică sau achiziții care nu pot fi susținute prin documente justificative.

În cazul unui control fiscal, aceste cheltuieli pot fi reclasificate, iar consecințele pot include stabilirea unor obligații fiscale suplimentare, precum impozit de 16%, dobânzi și penalități. Implementarea sistemului SAF-T reprezintă un factor care permite autorităților fiscale să analizeze mai multe informații privind operațiunile desfășurate de companii.