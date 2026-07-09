RoPay intră în magazinele online Dedeman. ING Bank extinde plățile instant în comerțul electronic

RoPay poate fi utilizat, începând de acum, și pentru cumpărăturile efectuate pe platforma online Dedeman, în urma unui parteneriat dintre ING Bank România și retailer. Noua integrare permite autorizarea plăților direct din aplicația de mobile banking, fără introducerea datelor cardului. Soluția oferă plăți și rambursări instant, atât pentru consumatori, cât și pentru comercianți. Anunțul a fost făcut joi, în contextul extinderii serviciului național de plăți instant în comerțul electronic din România.

ING Bank România și Dedeman au anunțat integrarea RoPay în platforma de comerț electronic a retailerului, extinzând astfel utilizarea serviciului național de plăți instant într-un nou segment al pieței de retail online.

În urma implementării, clienții care plasează comenzi pe site-ul Dedeman pot selecta RoPay ca metodă de plată la finalizarea cumpărăturilor și pot autoriza tranzacția direct din aplicația de mobile banking a băncii la care au cont. Procesul se desfășoară integral în format digital, fără introducerea datelor cardului.

Potrivit reprezentanților celor două companii, soluția permite efectuarea plăților în timp real pentru achiziția de bunuri și servicii, oferă o experiență de cumpărare mai rapidă și asigură returnarea instant a banilor, fără costuri pentru utilizatori.

În același timp, comercianții beneficiază de costuri de procesare reduse, decontarea tranzacțiilor în cel mult 10 secunde, reconciliere în timp real și posibilitatea integrării programelor de loialitate cu utilizarea RoPay. Totodată, sistemul permite procesarea gratuită a rambursărilor în timp real, în termen de până la 30 de zile.

„Prin integrarea RoPay în platforma de eCommerce Dedeman, extindem accesul la o metodă de plată instant, simplă și relevantă pentru cumpărăturile de zi cu zi. Prin ING WebPay, comercianții pot integra mai ușor opțiuni moderne de plată, iar clienții beneficiază de o experiență digitală mai rapidă a plății și returnarea instantă a banilor”, a declarat Raluca Țintoiu, Head of Wholesale Banking, ING Bank România.

Serviciul face parte din infrastructura națională de plăți mobile instant fără card RoPay, dezvoltată de TRANSFOND împreună cu instituțiile financiar-bancare. Platforma permite transferuri instant între persoane fără comisioane, precum și plăți la comercianți prin scanarea unui cod QR din aplicația de mobile banking, alegerea contului bancar din care se efectuează plata sau utilizarea numărului de telefon în locul introducerii datelor bancare.

Reprezentanții Dedeman afirmă că introducerea RoPay face parte din strategia companiei de simplificare a procesului de cumpărare și de dezvoltare a serviciilor digitale oferite clienților.

„La Dedeman, căutăm permanent soluții care pot face experiența de cumpărare mai simplă și mai eficientă pentru clienții noștri. Introducerea RoPay în platforma noastră online este un pas firesc în această direcție, oferind o metodă de plată modernă, sigură și ușor de utilizat. Ne bucurăm să implementăm această soluție împreună cu ING Bank România, să contribuim la promovarea unui mijloc de plată românesc și performant și să continuăm dezvoltarea experienței digitale oferite clienților noștri prin inovații care răspund nevoilor lor”, a declarat Radu Burghelea, Director Omnichannel Marketing, Dedeman.

Noua implementare continuă strategia prin care ING Bank România a extins treptat utilizarea RoPay atât pentru clienții persoane fizice, cât și în colaborare cu comercianți și parteneri de afaceri. Banca a lansat serviciul pentru persoanele fizice în 2025, iar ulterior a dezvoltat ecosistemul prin integrarea plăților instant în tot mai multe scenarii de utilizare.

Potrivit TRANSFOND, extinderea serviciului către unul dintre cei mai mari retaileri din România reprezintă un moment important pentru dezvoltarea comerțului electronic și pentru adoptarea infrastructurii naționale de plăți instant.

„Adoptarea RoPay de către un lider de piață precum Dedeman, cu suportul tehnic al ING Bank, reprezintă un moment de referință pentru retailul online din România și o confirmare a utilității ecosistemului pe care l-am dezvoltat. RoPay a fost gândit ca o infrastructură națională sigură, eficientă și accesibilă, capabilă să transforme radical comportamentul de plată al românilor. Ne bucurăm să vedem cum viziunea noastră prinde contur în beneficiul direct al consumatorilor și comercianților, setând un nou standard de viteză și costuri zero pentru plătitori pe piața de eCommerce”, a declarat Sabin Carantină, Director General al TRANSFOND.

Pe segmentul comercial, ING Bank România a introdus anterior RoPay la terminalele POS în parteneriat cu Auchan, a implementat plata prin cod QR pe documentele de plată emise de Generali România și a extins ulterior această metodă de plată pentru clienții PPC Energie, DIGI și ai altor parteneri comerciali.