ING Bank România a raportat în 2025 venituri totale în creștere cu 5% față de anul precedent, depășind 4 miliarde de lei. Evoluția a fost susținută de avansul de 12% al portofoliului de credite.

Banca a atras peste 260.000 de clienți noi, atât persoane fizice, cât și juridice, care au ales să își deschidă conturi la ING.

Activitatea din 2025 a fost caracterizată de o creștere solidă atât a creditelor, cât și a depozitelor. Portofoliul de credite brute a urcat cu 12%, ceea ce a dus cota de piață la 11%, în timp ce depozitele au ajuns la 72,4 miliarde lei, în creștere cu 4% față de anul precedent, menținând o cotă de piață de 10,7%.

În același timp, cheltuielile operaționale au crescut cu 13,1%, influențate de majorarea impozitului special pe cifra de afaceri și de investițiile în digitalizare și reziliență. În acest context, precum și pe fondul normalizării provizioanelor de risc, banca a înregistrat un profit brut de 1,6 miliarde lei, în scădere cu 10,2% față de anul anterior, dar menținând o bază solidă pentru investițiile viitoare.

„Într-un an cu multe provocări, faptul că am obținut rezultate foarte bune și continuăm să creștem, ne bucură și ne confirmă că direcția noastră, orientată spre inovație și servicii responsabile, este relevantă. Aproape 2 milioane de clienți ne-au ales ca partener bancar, un număr în continuă creștere. Așa cum am demonstrat pe parcursul a peste 30 de ani, suntem un partener de încredere, indiferent de contextul economic și geopolitic, și ne adaptăm permanent oferta de produse și servicii, astfel încât să răspundem unor nevoi aflate în continuă schimbare. Rezultatele din 2025 reflectă reziliența populației și a mediului de afaceri, dar și angajamentul echipelor ING de a sprijini planurile de dezvoltare ale clienților noștri.” Mihaela Bîtu, CEO ING Bank România.

ING Bank România a donat peste 7,3 milioane de euro pentru proiecte dedicate comunității, cu impact în sănătatea financiară, educație și protecția mediului.

Banca subliniază că un viitor sustenabil depinde atât de un mediu curat, cât și de educație și incluziune financiară, motiv pentru care investește constant în proiecte accesibile familiilor, comunităților și mediului de afaceri.

În sprijinul tranziției verzi a companiilor, ING a mobilizat peste 1,2 miliarde de euro pentru finanțarea soluțiilor și tehnologiilor cu emisii reduse de carbon, precum și pentru proiecte dedicate biodiversității.

În segmentul creditării pentru persoane fizice, 40,8% din creditele ipotecare acordate în 2025 au fost direcționate către locuințe cu certificat energetic clasa A.

Pe zona educațională, peste 26.000 de elevi beneficiază de infrastructură îmbunătățită și programe extracurriculare prin 13 ONG-uri partenere, investițiile ING în școli ridicându-se la 5 milioane de euro în ultimii trei ani, în peste 40 de unități de învățământ.

În plus, 100 de voluntari ai băncii au susținut cursuri de educație financiară în 102 licee, ajungând la peste 20.743 de elevi și implicând 380 de tineri într-un concurs de idei de afaceri organizat împreună cu Federația Părinților PRO-Edu.

În zona educației pentru adulți, peste 20.000 de persoane au urmat programele online Banometru, dintre care 1.500 au beneficiat de consiliere individuală, reușind să își reducă datoriile sau să economisească peste 500.000 de euro.

Pe partea de mediu, ING a sprijinit reintroducerea vulturilor în România, specie dispărută de peste 70 de ani, în parteneriat cu Fundația Conservation Carpathia. De asemenea, prin Platforma de mediu dezvoltată împreună cu Fundația Comunitară București, au fost finanțate 30 de proiecte inițiate de 150 de cetățeni în mai multe orașe din țară.

Banca a mai susținut proiecte de regenerare urbană și protecție a apelor, inclusiv inițiative pentru transformarea unor zone în arii protejate și îmbunătățirea ecosistemului râului Dâmbovița.

ING Bank România a dezvoltat o nouă generație de produse digitale dedicate atât persoanelor fizice, cât și companiilor, pe baza feedbackului și comportamentului clienților.

Conturi și servicii bancare 100% online pentru companii

Banca a accelerat digitalizarea serviciilor pentru antreprenori, permițând deschiderea de conturi 100% online direct din aplicația ING Home’Bank. Noua funcționalitate este disponibilă și pentru companiile cu mai mulți acționari sau administratori, extinzând accesul la servicii digitale fără vizite în agenții.

Credite de nevoi personale complet digitalizate

Fluxul de acordare pentru creditul ING Personal a fost complet refăcut, astfel încât 71% dintre solicitări sunt realizate online, direct de pe telefon. O parte semnificativă dintre clienți accesează creditul în afara orelor de program sau în weekend, ceea ce reflectă adaptarea serviciilor la comportamentul utilizatorilor.

Pachete de cont curent cu beneficii extinse

ING a lansat trei noi pachete de cont curent – ING Go, ING More și ING Extra – care includ beneficii precum curs valutar preferențial, asigurări, dobânzi avantajoase pentru economii și avantaje pentru călătorii. Acestea au fost introduse pentru a oferi o experiență bancară mai flexibilă și mai completă.

Banca a extins serviciile de plăți rapide, oferind transferuri instant în euro fără comisioane în zona SEPA, disponibilă 24/7. De asemenea, clienții pot primi plăți instant și din țările din afara zonei euro care participă la schema SEPA Instant.

Inovații în plățile mobile și RoPay

RoPay a fost integrat atât pentru persoane fizice, cât și pentru comercianți, ING fiind prima bancă din România care a implementat plăți prin RoPay la POS pentru un mare retailer. Serviciul permite transferuri instant folosind cod QR sau număr de telefon și este deja utilizat de milioane de români.

Prin aceste inovații, ING își consolidează poziția de lider în experiența digitală bancară, menținând un nivel ridicat de satisfacție a clienților.