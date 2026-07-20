Republica Moldova își pregătește noul Guvern. Ce averi și venituri declară miniștrii desemnați de Vasile Tofan

Parlamentul Republicii Moldova urmează să voteze marți, 21 iulie, învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Vasile Tofan. Înaintea votului de încredere, declarațiile de avere depuse pentru anul 2025 scot la iveală patrimonii impresionante, venituri de milioane de lei, conturi bancare consistente, proprietăți valoroase și automobile de lux. Documentele arată că 11 dintre cei 16 miniștri desemnați au declarat venituri de peste un milion de lei.

Noul Executiv de la Chișinău urmează să se prezinte marți, 21 iulie, în fața Parlamentului Republicii Moldova pentru a solicita votul de încredere. Cabinetul propus de premierul desemnat Vasile Tofan păstrează în mare parte miniștrii din echipa fostului premier Alexandru Munteanu, dar include și câteva nume noi.

Înainte de învestire, declarațiile de avere depuse la Autoritatea Națională de Integritate oferă o imagine detaliată asupra situației financiare a viitorilor membri ai Guvernului. Veniturile declarate diferă considerabil, de la peste 14 milioane de lei în cazul celui mai bogat ministru până la puțin peste jumătate de milion de lei în cazul celui mai modest.

Propus pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu este, potrivit declarației de avere, cel mai bogat membru al viitorului Executiv.

Acesta a raportat venituri totale de aproximativ 14,1 milioane de lei în anul 2025, cea mai mare parte provenind din activitatea desfășurată anterior în cadrul Grupului Băncii Mondiale. Printre sumele declarate se regăsesc pensia de retragere din instituție, salariul încasat înainte de revenirea în Republica Moldova, indemnizații pentru locuință și familie, precum și alte compensații.

La acestea se adaugă salariul primit ca ministru, venituri din activitatea didactică, bani obținuți din vânzarea unui automobil și plăți compensatorii.

Patrimoniul declarat include terenuri evaluate la milioane de lei, o locuință de aproape 192 de metri pătrați, două automobile și conturi bancare care însumează peste 840.000 de dolari, aproximativ 10.000 de euro și alte economii în lei și valută.

Pe locul al doilea în clasamentul veniturilor se află ministrul desemnat al Apărării, Anatolie Nosatîi, care a declarat venituri familiale de peste 3,7 milioane de lei. O mare parte din sumă provine din salariu, pensie, indemnizații și vânzarea unui apartament.

Victoria Belous, propusă la Ministerul Finanțelor, a declarat venituri totale de peste 1,5 milioane de lei. Familia acesteia deține o casă evaluată la peste 2 milioane de lei, o clădire multifuncțională estimată la aproximativ 7,2 milioane de lei și mai multe alte proprietăți, dar și credite importante.

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, figurează cu venituri familiale de aproape 1,38 milioane de lei și proprietăți evaluate la milioane de lei, printre care un spațiu comercial și un apartament.

Tot peste pragul de un milion de lei se situează Daniella Misail-Nichitin, Natalia Plugaru, Valeriu Chiveri, Vladislav Cojuhari, Dorin Junghietu, Gheorghe Hajder și Cristina Gherasimov.

În schimb, Vladimir Bolea, Radu Musteață, Alexandru Gasnaș și Dan Suruceanu declară venituri cuprinse între aproximativ 827.000 și 858.000 de lei.

La polul opus se află ministrul desemnat al Educației și Cercetării, Dan Perciun, cu venituri totale de aproximativ 539.000 de lei în anul 2025.

Declarațiile depuse la Autoritatea Națională de Integritate arată că numeroși membri ai viitorului Guvern de la Chișinău dețin locuințe evaluate la milioane de lei, terenuri agricole și intravilane, spații comerciale, garaje și autoturisme.

În același timp, documentele indică existența unor economii importante în conturi bancare, depozite și fonduri de investiții, dar și credite bancare sau alte datorii în cazul mai multor membri ai Executivului.

Cabinetul propus de Vasile Tofan include și patru miniștri noi.

Este vorba despre Alexandru Gasnaș, propus la Ministerul Sănătății, Victoria Belous la Ministerul Finanțelor, Radu Musteață la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Dan Suruceanu la Ministerul Culturii.

În schimb, Anatolie Nosatîi, Vladimir Bolea și Dan Perciun își continuă mandatul început în guvernele anterioare.

După prezentarea listei miniștrilor, premierul desemnat a afirmat că noul Cabinet este pregătit să accelereze activitatea instituțiilor statului și procesul de reformă.

„o echipă de buni profesioniști, care să imprime tuturor instituțiilor Guvernului un ritm accelerat de lucru și să miște lucrurile înainte”.

Totodată, acesta le-a mulțumit miniștrilor care își încheie mandatul.

„Puterea unei echipe stă în unitatea cu care toți membrii săi trag în aceeași direcție. Le mulțumesc celor care au acceptat să-și asume o asemenea responsabilitate într-un moment decisiv pentru Republica Moldova”.

Potrivit președintelui Parlamentului, Igor Grosu, noul Guvern va avea ca priorități atragerea investițiilor, continuarea reformelor și accelerarea negocierilor pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Marți, 21 iulie, Parlamentul de la Chișinău urmează să decidă dacă acordă votul de încredere echipei conduse de Vasile Tofan.