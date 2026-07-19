Cea mai pașnică țară din lume. Este membră NATO, fără armată, marină militară sau forțe aeriene

Islanda continuă să fie cea mai pașnică țară din lume, potrivit ediției din 2026 a Global Peace Index. Statul nordic ocupă primul loc pentru al 19-lea an consecutiv, remarcându-se prin lipsa conflictelor armate, nivelul redus al militarizării și gradul ridicat de siguranță internă.

Institutul pentru Economie și Pace a publicat în luna iunie ediția 2026 a Global Peace Index, care analizează nivelul de pace din 163 de state și teritorii.

Clasamentul este realizat pe baza a 23 de indicatori grupați în trei categorii principale: conflicte interne și internaționale, siguranță și securitate în societate, respectiv gradul de militarizare.

Potrivit analizei, țările europene domină primele poziții ale clasamentului, însă Islanda s-a detașat din nou de celelalte state. Țara a obținut cel mai bun scor la capitolele privind conflictele și militarizarea, iar în ceea ce privește siguranța și securitatea socială s-a clasat pe locul al treilea, după Finlanda și Norvegia.

Unul dintre elementele care diferențiază Islanda de celelalte state este faptul că nu dispune de armată, marină militară sau forțe aeriene.

Securitatea este asigurată de Garda de Coastă, care operează trei nave și un sistem de apărare aeriană, precum și de poliție. În cadrul acesteia funcționează o unitate specială formată din aproximativ 50 de membri, cunoscută neoficial sub denumirea de „Viking Squad”, pregătită pentru intervenții în situații cu risc ridicat, inclusiv operațiuni antiteroriste și arestări în cazuri de infracțiuni violente.

Deși este membru fondator al NATO, Islanda își bazează apărarea pe alianță și pe acordurile de cooperare cu Statele Unite. În cadrul acestor înțelegeri, armata americană a avut o prezență permanentă în Islanda începând din 1951, însă toate forțele au fost retrase în 2006.

În istoria sa modernă, Islanda nu a fost implicată în războaie convenționale. Cele mai importante tensiuni externe au fost așa-numitele „Războaie ale Codului”, o serie de dispute cu Marea Britanie desfășurate în a doua jumătate a secolului trecut privind drepturile de pescuit. Deși nu a existat o declarație oficială de război, Garda de Coastă islandeză și nave britanice au avut mai multe confruntări pe mare.

Raportul mai arată că Islanda și-a îmbunătățit cu 43% scorul privind demonstrațiile violente, ceea ce indică faptul că protestele au fost mai puțin violente decât în perioada anterioară analizată.

Islanda se remarcă și printr-o rată foarte redusă a criminalității violente. Conform celor mai recente date disponibile ale Băncii Mondiale, țara a înregistrat în 2023 o rată de un omor la 100.000 de locuitori.

Prin comparație, media mondială a fost de cinci omucideri la 100.000 de locuitori, iar în Statele Unite rata a fost de șase la 100.000 de locuitori.

Potrivit Global Peace Index 2026, combinația dintre lipsa conflictelor armate, nivelul redus al militarizării și gradul ridicat de siguranță publică a permis Islandei să își păstreze, pentru al 19-lea an consecutiv, poziția de cea mai pașnică țară din lume.