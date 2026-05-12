Guvernul din Portugalia analizează o inițiativă ambițioasă menită să revitalizeze legătura dintre tânăra generație și sistemul defensiv național. Partidele aflate la guvernare, Partidul Social Democrat (PSD) și Centrul Social Democrat (CDS-PP), au propus lansarea programului de voluntariat civil-militar intitulat „Apărătorul Portugaliei”.

Proiectul vizează tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 23 de ani, oferindu-le acestora stimulente financiare și profesionale considerabile în schimbul unui stagiu scurt de pregătire.

Programul este conceput să dureze între trei și șase săptămâni și include activități desfășurate în regim rezidențial.

Participanții vor beneficia de instruire civică, fizică și militară, scopul principal fiind atragerea resurselor umane către cariera militară, într-un context în care efectivele actuale ale Forțelor Armate reprezintă doar 0,21% din populația rezidentă.

„Efectivul real al Forțelor Armate este de aproximativ 24.500 de persoane, apropiindu-se de echivalentul a 0,21% din populația rezidentă”, susțin inițiatorii.

Pentru a face serviciul militar mai atractiv, autoritățile din Portugalia propun recompense directe. Tinerii care finalizează stagiul vor primi o plată unică de 439,21 euro (aproape 2284 de lei la cursul BNR).

Mai mult, un beneficiu major este posibilitatea de a obține gratuit permisul de conducere categoria B în cadrul unităților militare autorizate.

Această facilitate este extrem de valoroasă, având în vedere că în Portugalia costurile pentru școala de șoferi pot varia între 500 și 1.150 euro în anul 2026.

Pe lângă avantajele imediate, participarea la „Apărătorul Portugaliei” va constitui un atu important la admiterea ulterioară în structurile de securitate ale statului, inclusiv în Poliție, serviciile de informații sau unitățile de pompieri profesioniști.

Inițiatorii proiectului din Portugalia subliniază că măsura nu reprezintă o tentativă de militarizare a societății, ci un instrument de incluziune socială. Conform documentului programatic, inițiativa este văzută ca un „pact de încredere între generații”, oferind tinerilor din toate mediile sociale oportunitatea de a-și servi țara prin alegere proprie.

În prezent, proiectul așteaptă dezbaterea în plenul Parlamentului. Deputații din Comisia de Apărare au convenit să analizeze propunerea coaliției PSD/CDS-PP în paralel cu alte inițiative legislative.

Reamintim că, începând cu ianuarie 2026, România a intrat și ea într-o nouă eră a pregătirii militare. Președintele Nicușor Dan a promulgat Legea nr. 5/2026, document care instituie oficial stagiul militar voluntar. Măsura vine ca un răspuns strategic la scăderea numărului de rezerviști și vizează consolidarea rezervei operaționale a Armatei Române prin implicarea directă a civililor.

Programul se adresează cetățenilor români, bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani. Condiția principală este ca aceștia să nu fi îndeplinit anterior serviciul militar activ. Cei selectați vor parcurge un stagiu de pregătire militară de bază cu o durată de până la patru luni, desfășurat în unități specializate ale Ministerului Apărării Naționale.

Pe parcursul stagiului, voluntarii vor învăța fundamentele disciplinei militare, de la instrucție tactică și pregătire fizică, până la mânuirea armamentului din dotare. Statul român asigură integral costurile de subzistență:

Cazare și masă gratuite;

Echipament militar complet;

Asistență medicală și medicamente pe toată durata programului.

Cea mai atractivă prevedere a noii legi este stimulentul financiar acordat la finalul celor patru luni. Voluntarii care duc programul la bun sfârșit primesc o indemnizație echivalentă cu trei câștiguri salariale medii brute. Raportat la valoarea salariului mediu brut din 2025 (8.620 lei), suma totală se ridică la aproximativ 25.860 de lei.

Este important de reținut că această sumă funcționează ca o recompensă pentru finalizarea pregătirii. În cazul în care un voluntar decide să părăsească programul înainte de termen, acesta va fi obligat să restituie indemnizațiile lunare primite și să acopere cheltuielile de instruire suportate de stat până în acel moment.

După absolvire, tinerii vor fi luați în evidență ca rezerviști, formând o bază de selecție esențială pentru sistemul național de apărare în caz de necesitate.