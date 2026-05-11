Programul guvernamental „Euro 200” continuă și în anul 2026, oferind elevilor și studenților din România posibilitatea de a primi un sprijin financiar pentru achiziția unui calculator nou. Inițiativa este coordonată de Ministerul Educației și are ca obiectiv reducerea decalajului digital și facilitarea accesului la tehnologie pentru tinerii din medii vulnerabile.

„Euro 200” este un program social destinat sprijinirii educației digitale, prin acordarea echivalentului în lei a sumei de 200 de euro pentru achiziționarea unui calculator. Ajutorul este acordat sub formă de bonuri valorice și poate fi folosit exclusiv pentru cumpărarea de echipamente IT noi.

Programul se derulează anual și este reglementat prin metodologii oficiale publicate de autoritățile din educație.

În anul 2026, programul „Euro 200” se adresează elevilor și studenților care îndeplinesc cumulativ anumite condiții de eligibilitate:

vârsta de până la 26 de ani

înscrierea într-o unitate de învățământ de stat sau privat acreditat

venit brut lunar pe membru de familie de maximum 500 de lei

Sprijinul se acordă o singură dată per familie, indiferent de numărul de elevi sau studenți eligibili din aceeași gospodărie.

Pentru a beneficia de ajutorul financiar, elevii și studenții trebuie să depună un dosar la unitatea de învățământ la care sunt înscriși. Dosarul include, de regulă, documente privind veniturile familiei și situația școlară a solicitantului.

Pentru anul 2026, termenul limită de depunere a cererilor este 15 mai, conform calendarului stabilit de autorități.

Programul se desfășoară în mai multe etape administrative, după cum urmează:

Data / Perioadă Eveniment 15 mai 2026 Termen limită pentru depunerea dosarelor 19 iunie 2026 Publicarea listei beneficiarilor pe site-ul Ministerului Educației 26 iunie 2026 Afișarea listelor în unitățile de învățământ 1–3 iulie 2026 Perioada de depunere a contestațiilor 31 august – 11 septembrie 2026 Distribuirea bonurilor valorice către beneficiari 7 septembrie – 16 octombrie 2026 Perioada de achiziție a calculatoarelor

Ajutorul financiar acordat prin programul „Euro 200” poate fi utilizat exclusiv pentru achiziția unui calculator nou, fie desktop, fie laptop. Programul nu acoperă alte tipuri de echipamente sau accesorii IT.

Programul „Euro 200” rămâne una dintre principalele măsuri de sprijin pentru digitalizarea educației în România. Prin facilitarea accesului la tehnologie, statul urmărește reducerea inegalităților dintre elevi și îmbunătățirea procesului de învățare, în special în mediile defavorizate.

Pentru mulți tineri, acest sprijin reprezintă o oportunitate importantă de a avea acces la resurse digitale esențiale pentru școală, teme, proiecte și dezvoltare personală.