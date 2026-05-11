Noua regulă privind permisul auto pentru tinerii de 17 ani nu modifică procedura clasică de examinare, însă introduce limitări clare pentru conducerea fără supraveghere. Candidații vor trebui să urmeze cursurile teoretice obligatorii, să promoveze examenul de legislație și să demonstreze aptitudini practice la volan, exact ca în cazul adulților.

Diferența majoră va apărea pe documentul de conducere. Pe verso-ul permisului auto va fi introdus un cod special, 98.02, care va indica interdicția de a conduce singur până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Astfel, deși tinerii vor putea obține legal permisul de conducere înainte de majorat, aceștia vor avea dreptul să circule doar în prezența unui adult autorizat. Sistemul este deja aplicat în mai multe state europene și este considerat de susținătorii săi o metodă eficientă de reducere a riscurilor asociate șoferilor fără experiență.

Noua directivă europeană urmărește să ofere tinerilor posibilitatea de a acumula experiență reală în trafic într-un mediu controlat, înainte de a conduce complet independent.

Autoritățile spaniole acordă un rol esențial adultului care îl însoțește pe șoferul minor. Potrivit noilor reguli, această persoană trebuie să aibă cel puțin 24 de ani și să dețină un permis auto valabil pentru categoria respectivă de minimum cinci ani.

În plus, adultul nu trebuie să fi rămas fără drept de conducere în ultimii cinci ani. Regulile prevăd și obligația respectării stricte a legislației rutiere, inclusiv a limitelor privind consumul de alcool sau substanțe interzise.

Persoana care îl însoțește pe tânăr nu este considerată un simplu pasager, ci un model de comportament în trafic și un participant activ la procesul de formare al noului șofer.

Prin acest sistem, autoritățile europene încearcă să creeze o perioadă de tranziție între școala de șoferi și conducerea independentă, reducând astfel probabilitatea producerii accidentelor în primii ani după obținerea permisului auto.

Introducerea sistemului de conducere însoțită este considerată deosebit de utilă pentru tinerii care locuiesc în localități slab conectate la rețelele de transport public. În multe regiuni din Spania, automobilul reprezintă singura soluție practică pentru deplasarea la școală, universitate sau locul de muncă.

Măsura ar putea avea un impact important și pentru studenții care se mută în alte orașe și încep viața independentă înainte de împlinirea vârstei de 18 ani.

Potrivit platformei Talent24h, schimbările nu afectează structura examenelor și nici programa de pregătire. Cerințele privind cunoștințele teoretice și competențele practice rămân identice cu cele aplicate în prezent.

Scopul principal al noii directive europene este ca șoferii tineri să acumuleze experiență în condiții supravegheate, în loc să fie expuși direct traficului fără sprijin sau monitorizare.

Autoritățile spaniole au început deja elaborarea cadrului legislativ necesar pentru implementarea noului sistem de permis auto destinat tinerilor de 17 ani, scriu cei de la russpain.

Termenul-limită pentru introducerea obligatorie a directivei europene este stabilit pentru 26 noiembrie 2028, însă guvernul spaniol intenționează să grăbească aplicarea noilor reguli.

În acest sens, a fost creat un grup de lucru care se ocupă de adaptarea legislației naționale și de stabilirea detaliilor tehnice privind conducerea însoțită.

Noua măsură reflectă tendința mai largă a statelor europene de a uniformiza standardele privind pregătirea șoferilor și de a reduce rata accidentelor în rândul tinerilor conducători auto. Pentru Spania, schimbarea ar putea modifica semnificativ modul în care adolescenții obțin experiență la volan și își câștigă independența în trafic.

Tabel. Principalele schimbări privind permisul auto pentru tinerii de 17 ani în Spania: