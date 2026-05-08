Cu toate acestea, aplicarea foliilor auto nu poate fi făcută oricum și nici pe orice suprafață vitrată a mașinii. Legislația rutieră din România stabilește foarte clar ce este permis și ce este interzis, iar cei care ignoră regulile riscă amenzi consistente și chiar reținerea certificatului de înmatriculare.

Una dintre cele mai frecvente întrebări în rândul conducătorilor auto este dacă trebuie să meargă la Registrul Auto Român după montarea unei folii fumurii sau după cumpărarea unei mașini care are deja geamuri heliomate. Situația diferă în funcție de modul în care au fost montate foliile și de documentele existente pentru acestea.

În 2026, șoferii nu trebuie să facă o omologare separată la Registrul Auto Român dacă foliile sunt montate într-un atelier autorizat de RAR.

Acesta este unul dintre cele mai importante aspecte pe care mulți proprietari de mașini nu îl cunosc. Practic, dacă montajul este realizat legal, într-un service autorizat, procedura este considerată conformă fără să mai fie necesară o deplasare suplimentară la RAR pentru verificări speciale.

Atelierul autorizat are însă obligația să elibereze mai multe documente care demonstrează legalitatea lucrării efectuate. Printre acestea se află declarația de conformitate, document care certifică faptul că folia aplicată respectă normele tehnice impuse de legislație.

Declarația trebuie să conțină informații precise despre autoturism, tipul foliei utilizate și gradul final de transparență rezultat după aplicare. Aceste detalii sunt importante deoarece legea stabilește limite clare privind vizibilitatea prin geamuri.

În plus, pe geamurile pe care este aplicată folia trebuie să existe o etichetă specială. Aceasta trebuie să permită identificarea firmei care a efectuat montajul, numărul autorizației și transmitanța finală a ansamblului geam-folie.

În cazul unui control rutier, lipsa acestor documente poate crea probleme șoferului, chiar dacă folia pare montată corect.

Situația este puțin diferită pentru șoferii care cumpără o mașină second-hand ce are deja geamuri fumurii sau folie aplicată.

În acest caz, este important ca noul proprietar să verifice dacă există documentele care atestă legalitatea montajului. Mulți cumpărători descoperă abia la controlul poliției că foliile montate de fostul proprietar nu sunt omologate sau nu au fost aplicate într-un atelier autorizat.

Dacă nu există acte care să demonstreze conformitatea, există riscul ca mașina să fie considerată neconformă din punct de vedere tehnic.

Din acest motiv, specialiștii recomandă ca înainte de achiziționarea unui autoturism cu geamuri fumurii să fie verificate atât etichetele aplicate pe geamuri, cât și documentele primite la montaj.

Regulile privind foliile fumurii sunt stricte mai ales în zona geamurilor care influențează direct vizibilitatea șoferului.

Pe parbriz nu este permisă aplicarea foliilor din material plastic, indiferent cât de transparentă ar fi folia utilizată. Această regulă este considerată esențială pentru siguranța rutieră deoarece parbrizul reprezintă principalul câmp vizual al conducătorului auto.

Orice reducere a vizibilității poate deveni periculoasă mai ales pe timp de noapte, în condiții de ploaie sau ceață.

Interdicția se aplică și geamurilor laterale din față. Nici aici nu este permisă montarea foliilor fumurii, chiar dacă acestea sunt foarte deschise la culoare.

Autoritățile susțin că polițistul rutier trebuie să poată vedea clar în interiorul mașinii, inclusiv pentru verificarea purtării centurii sau identificarea ocupanților.

Legea permite aplicarea foliilor fumurii pe geamurile laterale din spate și pe lunetă.

Chiar și în aceste situații există limite tehnice care trebuie respectate. Foliile nu trebuie să reducă transparența geamului cu mai mult de 30%.

Acest aspect este important deoarece multe persoane aleg folii foarte închise la culoare, care afectează semnificativ vizibilitatea din interior spre exterior, mai ales noaptea.

În practică, atelierele autorizate folosesc aparate speciale pentru măsurarea transparenței și pentru a se asigura că valorile respectă normele impuse de legislație.

Totodată, există diferențe între geamurile fumurii din fabrică și foliile aplicate ulterior. Mașinile care vin din fabrică cu geamuri heliomate sunt deja omologate de producător și respectă standardele europene de siguranță.

Șoferii care aleg să monteze folie în service-uri neautorizate sau care aplică folie pe geamurile interzise riscă sancțiuni severe.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni […] aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale, cu excepția celor omologate și/sau certificate de către autoritatea competentă și care sunt marcate corespunzător”, stabilește OUG 195/2002 (35).

În prezent, punctul de amendă este de 202,5 lei. Astfel, sancțiunea maximă poate depăși 4.000 de lei, în funcție de numărul punctelor aplicate.

De la 1 iulie 2026, valoarea punctului de amendă ar urma să crească la 216,25 lei. În aceste condiții, amenda maximă poate ajunge la aproximativ 4.325 de lei.

Pe lângă sancțiunea financiară, poliția rutieră poate dispune și reținerea certificatului de înmatriculare al mașinii. Într-o astfel de situație, proprietarul este obligat să remedieze problema și să demonstreze că autoturismul respectă din nou condițiile tehnice pentru a putea recupera documentele vehiculului.

Dincolo de aspectul estetic, foliile auto oferă mai multe avantaje practice. Acestea reduc încălzirea habitaclului în timpul verii, limitează pătrunderea radiațiilor UV și pot proteja interiorul mașinii împotriva deteriorării provocate de soare.

Mulți șoferi aleg foliile și pentru un plus de intimitate, mai ales în orașele aglomerate.

Totuși, specialiștii atrag atenția că montajul trebuie făcut doar în unități autorizate și cu respectarea tuturor regulilor tehnice, pentru a evita problemele legale și riscurile de siguranță în trafic.