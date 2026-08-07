Un detaliu din certificatul auto poate aduce amendă și permisul suspendat unor categorii de șoferi

Schimbarea domiciliului de către proprietarul unui vehicul atrage obligația actualizării certificatului de înmatriculare. Codul rutier prevede că orice modificare a datelor de identificare ale vehiculului sau ale proprietarului trebuie înscrisă în documentul mașinii într-un termen de cel mult 30 de zile de la data producerii schimbării.

Regula se aplică inclusiv în situațiile în care proprietarul unui autoturism își modifică adresa de domiciliu. În acest caz, certificatul de înmatriculare trebuie preschimbat pentru ca informațiile înscrise în document să corespundă datelor actualizate ale deținătorului.

Potrivit prevederilor din Codul rutier, “proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorității competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea”.

Astfel, schimbarea numelui, a domiciliului sau a unor date referitoare la vehicul trebuie comunicată autorităților competente în intervalul stabilit de lege. Procedura se realizează prin serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, potrivit experților de la avocatnet.ro.

Pentru actualizarea certificatului de înmatriculare, proprietarii de vehicule trebuie să se adreseze serviciilor de înmatriculări auto. În ultimii ani, accesul la aceste servicii a fost extins prin deschiderea unor sedii secundare în mai multe localități din țară.

Noile puncte de lucru au permis ca anumite operațiuni privind înmatricularea și documentele vehiculelor să fie realizate și în alte orașe decât reședințele de județ. În prezent, există aproape 20 de sedii secundare ale serviciilor județene de înmatriculări, amplasate în mai multe localități.

Respectarea termenului pentru preschimbarea certificatului de înmatriculare este importantă și din perspectiva comunicării documentelor oficiale către proprietarii de vehicule. În cazul unor contravenții constatate fără prezența șoferului, notificările pot fi transmise la domiciliul declarat al persoanei sancționate.

În cazul amenzilor precum cele aplicate pentru neplata rovinietei sau a taxei de pod, procesul-verbal poate fi comunicat prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul ori sediul contravenientului, potrivit prevederilor OG 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a precizat, ca răspuns la o solicitare transmisă de redacție, că instituția trebuie să înainteze procesele-verbale de constatare a contravențiilor care nu au fost contestate și dovezile de comunicare către autoritățile competente.

În situația în care proprietarul unui vehicul nu actualizează certificatul de înmatriculare după schimbarea domiciliului, există riscul ca anumite comunicări oficiale să fie trimise la vechea adresă. Astfel, persoana sancționată poate să nu afle despre existența unei amenzi rutiere.

O astfel de situație poate avea efecte asupra unor proceduri administrative ulterioare. De exemplu, existența unor datorii provenite din amenzi neachitate poate influența obținerea unor documente fiscale necesare pentru anumite tranzacții sau accesarea unor finanțări unde este solicitată lipsa obligațiilor restante către bugetele publice.

Noile prevederi referitoare la plata amenzilor rutiere introduc și posibilitatea suspendării dreptului de a conduce pentru șoferii care nu își achită sancțiunile în termenul prevăzut de lege.

În cazul în care amenzile aplicate pentru încălcarea regulilor de circulație nu sunt plătite în termen de 90 de zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, șoferii pot ajunge în situația de a avea permisul suspendat.

Perioada de suspendare urmează să fie stabilită în raport cu valoarea amenzilor contravenționale neachitate, conform noilor reguli aplicabile.