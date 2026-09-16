Ai primit o amendă rutieră? Când se iau în calcul și zilele de sâmbătă și duminică

Șoferii care primesc o amendă rutieră în România pot achita jumătate din minimul legal în cel mult 15 zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal. Reducerea nu se calculează întotdeauna din suma stabilită de polițist. Zilele de weekend din interiorul intervalului nu sunt excluse din calcul. Pentru situațiile în care termenul se încheie într-o zi nelucrătoare, Codul de procedură civilă prevede o regulă de prelungire, aplicabilă termenelor calculate potrivit dispozițiilor sale.

O amendă rutieră poate reprezenta o cheltuială semnificativă pentru un șofer, însă achitarea acesteia în intervalul prevăzut de lege permite, în multe situații, plata unui cuantum redus.

Deși posibilitatea este cunoscută de numeroși conducători auto, calcularea termenului ridică frecvent două întrebări: care este data de la care acesta începe și cum sunt tratate zilele de sâmbătă și duminică.

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor prevede posibilitatea achitării a jumătate din minimul amenzii stabilite prin actul normativ, în cel mult 15 zile de la înmânarea sau comunicarea procesului-verbal. Documentul trebuie să cuprindă și mențiunea referitoare la această facilitate.

Baza de calcul este minimul legal al amenzii pentru contravenția respectivă, nu, în toate cazurile, sancțiunea efectiv aplicată de polițist. Atunci când agentul stabilește o amendă peste nivelul minim, suma care poate fi achitată în termenul legal diferă de jumătatea sancțiunii înscrise în procesul-verbal.

Data relevantă pentru urmărirea termenului de plată depinde de modalitatea prin care procesul-verbal ajunge la persoana sancționată. Dacă șoferul primește documentul direct, reperul este data înmânării acestuia.

În cazul în care persoana nu este prezentă la întocmirea procesului-verbal sau refuză să îl semneze, documentul îi este comunicat ulterior. Potrivit OG nr. 2/2001, comunicarea se poate realiza prin poștă, cu aviz de primire, ori prin afișare la domiciliul sau sediul contravenientului.

Prin urmare, data săvârșirii abaterii nu trebuie folosită automat drept punct de plecare pentru calcularea celor 15 zile. Prevederea legală referitoare la plata redusă se raportează la înmânarea ori comunicarea procesului-verbal.

Termenul de 15 zile a înlocuit, în 2018, intervalul anterior de 48 de ore. Curtea Constituțională a arătat, de asemenea, că persoana sancționată poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege în cel mult 15 zile.

Sâmbetele și duminicile aflate în interiorul intervalului nu sunt eliminate din calcul, deoarece legea nu stabilește un termen de „15 zile lucrătoare”. Existența unui weekend în această perioadă nu înseamnă, așadar, că numărătoarea se oprește și se reia luni.

Separat, trebuie avută în vedere situația în care ultima zi a termenului este nelucrătoare. Pentru termenele supuse regulilor sale de calcul, Codul de procedură civilă prevede prelungirea până în prima zi lucrătoare care urmează. Același cod stabilește și regulile generale de calcul al termenelor exprimate în zile.

Pentru a evita depășirea intervalului, șoferii trebuie să verifice cu atenție data relevantă din documentele primite și să nu lase achitarea pentru ultima zi. Păstrarea dovezii plății este utilă pentru confirmarea datei la care a fost achitată suma, inclusiv atunci când sunt folosite alte modalități decât plata online.

Modalitățile de plată prevăzute de legislație diferă în funcție de bugetul în care ajung sumele încasate. Amenzile care constituie venit la bugetul de stat pot fi achitate inclusiv online, în conturile dedicate, prin instituții de credit autorizate sau la unitățile Trezoreriei Statului.

În cazul amenzilor care reprezintă venit la bugetele locale, plata se poate face, de asemenea, prin mijloace online, prin instituții de credit ori la casieriile autorităților administrației publice locale și ale altor instituții abilitate.

Potrivit legii, achitarea la aceste casierii este posibilă indiferent de localitatea în care funcționează, de domiciliul persoanei sancționate sau de locul comiterii contravenției.

Șoferul trebuie să verifice în procesul-verbal suma și condițiile aplicabile plății reduse. Depășirea termenului poate duce la pierderea acestei posibilități și la obligația achitării amenzii în cuantumul stabilit prin sancțiunea aplicată.