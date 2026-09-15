12 persoane au fost găsite ascunse într-un camion la Calafat. Polițiștii au deschis un dosar pentru trafic de migranți

Polițiștii de frontieră au deschis un dosar pentru trafic de migranți după descoperirea a 12 cetățeni străini într-un camion verificat lângă podul Calafat-Vidin. Controlul a avut loc în dimineața de 14 septembrie, în cadrul unei acțiuni comune româno-bulgare. Vehiculul înmatriculat în Turcia transporta, conform documentelor, alune și avea ca destinație Belgia. Potrivit Poliției de Frontieră, persoanele ascunse în compartimentul de marfă nu aveau documente valabile pentru trecerea frontierei.

Dosarul pentru trafic de migranți a fost deschis în urma verificării unui camion oprit pe DN 56, în apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin, pe 14 septembrie, în jurul orei 04:40.

Acțiunea a reunit polițiști de frontieră din România și Bulgaria, precum și lucrători ai Direcției Regionale Vamale Craiova.

Ansamblul rutier, alcătuit din autocamion și remorcă, era înmatriculat în Turcia și condus de un cetățean turc. Acesta venea din Bulgaria și urma să traverseze România, pe ruta Turcia-Belgia.

Actele prezentate la control indicau un transport de alune, însă verificarea vehiculului a scos la iveală nereguli care au trezit suspiciunile echipei de control.

Polițiștii au observat că sigiliul vamal fusese rupt și apoi lipit, iar în urma controlului compartimentului de marfă au descoperit 12 persoane de sex masculin.

La primele discuții cu autoritățile, bărbații au declarat că sunt din Iran și Egipt. Verificările ulterioare au confirmat că 11 dintre ei erau cetățeni iranieni, iar unul avea cetățenie egipteană.

Niciuna dintre cele 12 persoane nu deținea documente valabile pentru traversarea frontierei și deplasarea în spațiul Schengen.

Potrivit Poliției de Frontieră, aceștia ar fi încercat să pătrundă ilegal în România, ascunși în compartimentul destinat mărfurilor.

Polițiștii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj au preluat cazul după descoperirea persoanelor ascunse în camion.

Ancheta vizează posibile fapte de trafic de migranți și de trecere frauduloasă a frontierei de stat.

Cercetările urmăresc să stabilească împrejurările în care cei 12 bărbați au ajuns în compartimentul de marfă, precum și eventualele responsabilități ale altor persoane implicate.

După încheierea cercetărilor, procurorii vor decide soluțiile legale în dosar. Până în prezent, Poliția de Frontieră nu a comunicat că vinovăția vreunei persoane ar fi fost stabilită definitiv în acest caz.

Autoritățile bulgare i-au preluat, la scurt timp după efectuarea verificărilor, pe cei 11 cetățeni iranieni și pe cetățeanul egiptean, pentru continuarea procedurilor.

Potrivit Poliției de Frontieră, controalele de acest tip sunt organizate împreună cu autoritățile din Bulgaria și fac parte din măsurile compensatorii aplicate la frontiera internă Schengen.

Acțiunile au ca obiective gestionarea fluxurilor migratorii și combaterea infracționalității transfrontaliere.