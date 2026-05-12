Autoritățile române au implementat un nou sistem de gestionare a circulației pe Podul Giurgiu–Ruse, măsură introdusă pentru a proteja infrastructura și a asigura desfășurarea în siguranță a traficului rutier în contextul lucrărilor de consolidare efectuate pe partea bulgară.

Sistemul este operat prin piloți de trafic angajați de CNAIR, care coordonează permanent fluxul de vehicule și stabilesc alternativ sensul de circulație.

Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu a transmis că pe durata acestor lucrări, staționarea autovehiculelor pe pod este interzisă în totalitate. Regula se aplică atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire.

Accesul pe pod este permis exclusiv la semnalul piloților de trafic, iar circulația este reglementată prin comunicare radio între capetele infrastructurii, pentru a evita blocajele și situațiile de risc.

„Având în vedere noile reglementări privind tranzitul pe Podul Giurgiu-Ruse, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu informează participanţii la trafic cu privire la implementarea unui sistem de dirijare permanentă, menit să protejeze structura de rezistenţă a podului şi să prevină incidentele rutiere. Din cauza lucrărilor de reparaţii aflate în curs pe sectorul bulgar, fluxul de vehicule este gestionat prin piloţi de trafic angajaţi de CNAIR, care asigură un tranzit controlat şi activ, iar staţionarea oricărui vehicul pe partea română a podului este strict interzisă. Circulaţia este coordonată prin comunicare radio între capetele podului, asigurându-se un flux alternativ”, anunţă, marţi, oficialii Poliţiei.

Implementarea sistemului de trafic controlat are la bază mai mulți factori esențiali:

lucrări de reparații și consolidare în desfășurare pe partea bulgară;

necesitatea protejării structurii de rezistență a podului;

evitarea suprasolicitării infrastructurii în perioadele de trafic intens;

reducerea riscului de accidente și blocaje pe zona de frontieră.

Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Giurgiu monitorizează constant arterele de acces către pod și zona fostului punct de trecere a frontierei. Scopul este menținerea unui flux rutier stabil și prevenirea aglomerărilor care ar putea afecta circulația pe drumul internațional.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto să respecte cu strictețe indicațiile piloților de trafic și semnalizările temporare instalate în zonă.

Pentru evitarea timpilor mari de așteptare, șoferii și turiștii pot utiliza alte puncte de trecere a frontierei dintre România și Bulgaria, precum:

Vama Veche

Negru Vodă

Bechet

Calafat

În plus, informațiile actualizate despre timpii de așteptare și condițiile de trafic pot fi consultate prin aplicația „Trafic Online” a Poliției de Frontieră.

Noul sistem de dirijare permanentă pe podul Giurgiu–Ruse reprezintă o măsură de management rutier esențială pentru siguranța infrastructurii și continuitatea transportului internațional dintre România și Bulgaria, într-un context de lucrări tehnice complexe.

Prin controlul strict al fluxului de trafic și eliminarea staționării pe pod, autoritățile urmăresc reducerea riscurilor structurale și asigurarea unei circulații predictibile pe una dintre cele mai importante artere transfrontaliere din regiune.