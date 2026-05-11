Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, a anunțat luni, 11 mai 2026, lansarea unei noi etape fundamentale pentru dezvoltarea regională a României, marcată prin semnarea convențiilor necesare demarării contractărilor și plăților pentru cele opt programe regionale aferente perioadei 2021–2027.

Potrivit oficialului, această măsură a fost adoptată cu scopul explicit de a accelera ritmul investițiilor susținute din fonduri europene în toate zonele geografice ale țării.

Alexandru Nazare a subliniat că mecanismele de finanțare au fost flexibilizate semnificativ, astfel încât o sumă considerabilă, de aproximativ 3,45 miliarde de euro, să poată fi direcționată către proiecte locale noi începând chiar de anul viitor.

Aceste resurse financiare sunt destinate unor domenii critice, precum infrastructura regională și județeană, educația, mobilitatea urbană, eficiența energetică, dar și protejarea patrimoniului cultural și sprijinirea mediului de afaceri.

Ministrul interimar al Finanțelor a explicat, pe pagina sa de Facebook, că săptămâna trecută au fost definitivate convențiile de finanțare pentru bugetul anului 2026, documente care asigură implementarea financiară a celor opt programe regionale gestionate într-un mod descentralizat de către Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR).

Acesta a evidențiat importanța istorică a actualului exercițiu financiar european, fiind pentru prima dată când fondurile sunt administrate direct la nivel regional. În viziunea sa, această abordare permite o gestionare mult mai eficientă, aducând resursele mai aproape de comunități și de nevoile lor reale, fie că este vorba despre construcția de drumuri și spitale, fie despre digitalizare sau proiecte de regenerare urbană.

În cadrul Politicii de Coeziune a Uniunii Europene pentru intervalul 2021–2027, cele opt programe beneficiază de o alocare totală impresionantă de 11,5 miliarde de euro.

Alexandru Nazare consideră că acest buget reprezintă unul dintre cei mai relevanți piloni pentru modernizarea statului și pentru asigurarea unei dezvoltări echilibrate pe întreg teritoriul național, reducând discrepanțele dintre diversele regiuni ale țării.

Referitor la impactul concret al acestor măsuri, ministrul a arătat că noul cadru va permite implementarea mai rapidă a proiectelor locale prin simplificarea mecanismelor de cofinanțare și prin acoperirea mai eficientă a cheltuielilor neeligibile.

Această strategie are rolul de a preveni blocarea inițiativelor din cauza lipsei de lichidități și de a asigura că investițiile produc efecte vizibile în comunități într-un timp cât mai scurt.

Alexandru Nazare a punctat faptul că obiectivul asumat este atingerea unei rate de absorbție a fondurilor europene de aproape 100% până în anul 2029, mizând pe o utilizare intensivă a celor 3,45 miliarde de euro suplimentari disponibili pentru infrastructură și educație.

Mai mult, oficialul interimar de la Finanțe a vorbit despre consolidarea rolului Agențiilor pentru Dezvoltare Regională în perspectiva viitorului sistem de gestionare a fondurilor pentru perioada 2028–2034.

Un punct central al strategiei sale este dezvoltarea unui program de reindustrializare regională, conceput în parteneriat cu ADR-urile și autoritățile locale. Acest program vizează susținerea parcurilor industriale și a infrastructurii de afaceri prin scheme de ajutor de stat și granturi menite să atragă capital privat. Scopul final este crearea de noi capacități de producție care să genereze locuri de muncă și oportunități economice nu doar în marile aglomerări urbane, ci în toate județele țării.

În încheiere, Alexandru Nazare a afirmat că România a pășit într-o etapă superioară de dezvoltare, în care ajustarea fiscal-bugetară și investițiile publice trebuie să coexiste armonios. El a definit miza anilor următori ca fiind transformarea fondurilor europene și a descentralizării într-un nou model economic național, caracterizat prin competitivitate, industrializare și echilibru teritorial.

Indicator Cheie Detalii și Obiective Suma Totală Alocată 11,5 miliarde Euro (Politica de Coeziune 2021–2027) Fonduri Suplimentare 2026 3,45 miliarde Euro pentru proiecte noi prin flexibilizare Entități Gestionare Cele 8 Agenții pentru Dezvoltare Regională (ADR) Domenii Prioritare Infrastructură, Sănătate (spitale), Educație, IMM-uri, Digitalizare Obiectiv Absorbție Aproape 100% până la finalul anului 2029 Pilon Nou de Dezvoltare Program de reindustrializare regională și parcuri industriale Sursă Informații Ministerul Finanțelor / Autoritatea de Certificare și Plată