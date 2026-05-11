Investiții masive pentru dezvoltarea regională a României. Alexandru Nazare anunță un nou mecanism de finanțare pentru comunitățile locale
Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor, a anunțat luni, 11 mai 2026, lansarea unei noi etape fundamentale pentru dezvoltarea regională a României, marcată prin semnarea convențiilor necesare demarării contractărilor și plăților pentru cele opt programe regionale aferente perioadei 2021–2027.
Potrivit oficialului, această măsură a fost adoptată cu scopul explicit de a accelera ritmul investițiilor susținute din fonduri europene în toate zonele geografice ale țării.
Alexandru Nazare a subliniat că mecanismele de finanțare au fost flexibilizate semnificativ, astfel încât o sumă considerabilă, de aproximativ 3,45 miliarde de euro, să poată fi direcționată către proiecte locale noi începând chiar de anul viitor.
Aceste resurse financiare sunt destinate unor domenii critice, precum infrastructura regională și județeană, educația, mobilitatea urbană, eficiența energetică, dar și protejarea patrimoniului cultural și sprijinirea mediului de afaceri.
Ministrul interimar al Finanțelor a explicat, pe pagina sa de Facebook, că săptămâna trecută au fost definitivate convențiile de finanțare pentru bugetul anului 2026, documente care asigură implementarea financiară a celor opt programe regionale gestionate într-un mod descentralizat de către Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR).
Acesta a evidențiat importanța istorică a actualului exercițiu financiar european, fiind pentru prima dată când fondurile sunt administrate direct la nivel regional. În viziunea sa, această abordare permite o gestionare mult mai eficientă, aducând resursele mai aproape de comunități și de nevoile lor reale, fie că este vorba despre construcția de drumuri și spitale, fie despre digitalizare sau proiecte de regenerare urbană.
În cadrul Politicii de Coeziune a Uniunii Europene pentru intervalul 2021–2027, cele opt programe beneficiază de o alocare totală impresionantă de 11,5 miliarde de euro.
Alexandru Nazare consideră că acest buget reprezintă unul dintre cei mai relevanți piloni pentru modernizarea statului și pentru asigurarea unei dezvoltări echilibrate pe întreg teritoriul național, reducând discrepanțele dintre diversele regiuni ale țării.
Un nou model de reindustrializare, în parteneriat cu ADR-urile și autoritățile locale
Referitor la impactul concret al acestor măsuri, ministrul a arătat că noul cadru va permite implementarea mai rapidă a proiectelor locale prin simplificarea mecanismelor de cofinanțare și prin acoperirea mai eficientă a cheltuielilor neeligibile.
Această strategie are rolul de a preveni blocarea inițiativelor din cauza lipsei de lichidități și de a asigura că investițiile produc efecte vizibile în comunități într-un timp cât mai scurt.
Alexandru Nazare a punctat faptul că obiectivul asumat este atingerea unei rate de absorbție a fondurilor europene de aproape 100% până în anul 2029, mizând pe o utilizare intensivă a celor 3,45 miliarde de euro suplimentari disponibili pentru infrastructură și educație.
Mai mult, oficialul interimar de la Finanțe a vorbit despre consolidarea rolului Agențiilor pentru Dezvoltare Regională în perspectiva viitorului sistem de gestionare a fondurilor pentru perioada 2028–2034.
Un punct central al strategiei sale este dezvoltarea unui program de reindustrializare regională, conceput în parteneriat cu ADR-urile și autoritățile locale. Acest program vizează susținerea parcurilor industriale și a infrastructurii de afaceri prin scheme de ajutor de stat și granturi menite să atragă capital privat. Scopul final este crearea de noi capacități de producție care să genereze locuri de muncă și oportunități economice nu doar în marile aglomerări urbane, ci în toate județele țării.
În încheiere, Alexandru Nazare a afirmat că România a pășit într-o etapă superioară de dezvoltare, în care ajustarea fiscal-bugetară și investițiile publice trebuie să coexiste armonios. El a definit miza anilor următori ca fiind transformarea fondurilor europene și a descentralizării într-un nou model economic național, caracterizat prin competitivitate, industrializare și echilibru teritorial.
|Indicator Cheie
|Detalii și Obiective
|Suma Totală Alocată
|11,5 miliarde Euro (Politica de Coeziune 2021–2027)
|Fonduri Suplimentare 2026
|3,45 miliarde Euro pentru proiecte noi prin flexibilizare
|Entități Gestionare
|Cele 8 Agenții pentru Dezvoltare Regională (ADR)
|Domenii Prioritare
|Infrastructură, Sănătate (spitale), Educație, IMM-uri, Digitalizare
|Obiectiv Absorbție
|Aproape 100% până la finalul anului 2029
|Pilon Nou de Dezvoltare
|Program de reindustrializare regională și parcuri industriale
|Sursă Informații
|Ministerul Finanțelor / Autoritatea de Certificare și Plată
Postarea integrală a ministrului Nazare
„🔵 O nouă etapă de dezvoltare regională pentru România: am semnat convențiile pentru lansarea contractărilor și plăților aferente celor 8 programe regionale 2021–2027 pentru bugetul din acest an, pentru a accelera investițiile din fonduri europene în toate regiunile țării. În plus, am flexibilizat mecanismele de finanțare: 3,45 mld. euro vor putea merge către noi proiecte locale, chiar din 2026 – pentru infrastructură regională și județeană, educație, mobilitate, dezvoltare urbană, eficiență energetică, cultură, patrimoniu și sprijin pentru mediul de afaceri.
Am semnat săptămâna trecută convențiile de finanțare aferente bugetului pe anul 2026 pentru implementarea financiară a celor 8 programe regionale 2021–2027, gestionate descentralizat prin Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) – programele prin care sunt finanțate investițiile locale din fiecare regiune a României, de la drumuri și spitale până la sprijin pentru IMM-uri, digitalizare și regenerare urbană. Este primul exercițiu financiar european în care aceste fonduri sunt gestionate direct la nivel regional, mai aproape de comunități și de nevoile reale ale acestora.
Cele 8 programe regionale, lansate în cadrul Politicii de Coeziune 2021–2027 a Uniunii Europene, au o alocare totală de 11,5 miliarde euro și reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente pentru modernizarea și dezvoltarea echilibrată a României.
Astfel, în concret vorbim despre:
🔵 Mai multe proiecte locale finanțate și implementate mai rapid, prin accelerarea absorbției fondurilor europene și prin mecanisme mai simple de cofinanțare și acoperire a cheltuielilor neeligibile. Acest lucru înseamnă investiții care ajung mai repede în comunități și mai puține proiecte blocate din lipsă de finanțare.
🔵 Aproximativ 3,45 miliarde de euro suplimentari disponibili pentru noi proiecte regionale încă din acest an, prin flexibilizarea implementării financiare a programelor regionale. Obiectivul este o absorbție cât mai apropiată de 100% până în 2029 și accelerarea investițiilor în infrastructură, regenerare și mobilitate urbană, educație, eficiență energetică, sprijin pentru IMM-uri și dezvoltare regională.
🔵 Un rol mai puternic pentru Agențiile pentru Dezvoltare Regională și pentru autoritățile locale în viitorul sistem de gestionare a fondurilor europene 2028–2034, astfel încât deciziile de investiții să fie luate mai aproape de comunități și de nevoile reale ale regiunilor.
🔵 Dezvoltarea, în paralel, a unui program de reindustrializare regională, construit împreună cu ADR-urile și autoritățile locale, pentru susținerea infrastructurii de afaceri și a parcurilor industriale prin granturi și scheme de ajutor de stat dedicate atragerii de investiții private și dezvoltării de noi capacități de producție în regiuni.
Acest program va susține IMM-urile, investițiile productive și dezvoltarea lanțurilor industriale locale, astfel încât mai multe locuri de muncă și oportunități economice să fie create în toate regiunile țării, nu doar în marile centre urbane.
România intră într-o nouă etapă de dezvoltare. Ajustarea fiscal-bugetară și investițiile publice nu sunt obiective divergente — ele trebuie să funcționeze împreună. Miza următorilor ani este să transformăm fondurile europene, descentralizarea și investițiile productive într-un nou model economic pentru România: mai competitiv, mai industrializat, mai echilibrat teritorial și mai conectat la inițiativa privată și la dezvoltarea regională.
Mulțumesc colegilor din cadrul Ministerului Finanțelor, Autorității de Certificare și Plată și celor 8 Agenții pentru Dezvoltare Regională pentru parteneriatul și profesionalismul prin care am construit împreună un program de investiții reale pentru comunitățile din întreaga țară”, a scris Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.
