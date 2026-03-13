Premierul Ilie Bolojan a vizitat vineri orașul Aleșd, județul Bihor, pentru a marca finalizarea lucrărilor de modernizare a Ambulatoriului Aleșd și a Liceului Teoretic Constantin Șerban. Această vizită subliniază angajamentul guvernului pentru investiții locale care au un impact direct asupra comunităților, educației și sănătății.

În cadrul evenimentului, premierul a felicitat autoritățile locale, constructorii, consultanții și finanțatorii implicați, evidențiind importanța colaborării între administrație, sectorul privat și instituțiile publice.

Premierul a explicat că aceste proiecte sunt realizate printr-un mix de fonduri europene, finanțări guvernamentale, bugete locale și investiții private. Această combinație permite creșterea standardelor de calitate în educație și sănătate, oferind copiilor condiții optime de învățare și pacienților servicii medicale mai accesibile.

Un element esențial al vizitei a fost mesajul lui Ilie Bolojan privind durabilitatea investițiilor.

”Sunt onorat să particip la finalizarea acestor investiţii şi aş vrea să-i felicit pentru cei care, direct, indirect, oameni din administraţie, constructori, consultanti, finanţatori, au contribuit la finalizarea lor şi la ridicarea standardelor de calitate în învăţământ şi în sănătate în această parte de judeţ. Faptul că cresc condiţiile în care copiii noştri vor învăţa, faptul că în ambulator, în spital, vor fi condiţii mai bune pentru tratarea pacienţilor, este un lucru care ţine de calitatea vieţii şi soluţia pentru aceste îmbunătăţiri (..) sunt o combinaţie între fondurile europene pe care România le are la dispoziţie după intrarea în Uniune şi pe care fiecare administraţie trebuie să facă tot ce este posibil pentru a le accesa, finanţările guvernamentale care au fost generate în aceşti ani, în principal prin Ministerul Dezvoltării, dar nu numai prin Ministerul Dezvoltării, bugetele locale, care şi ele trebuie să contribuie la aceste investiţii şi de multe ori şi investiţiile private. (..) Există şi acest parteneriat între autorităţile locale, companiile private, sistemul de sănătate şi cel de învăţământ. Deci încă o dată vă felicit pe toţi”, a spus premierul.

Această inițiativă reprezintă un semnal clar de dezvoltare regională și de respect pentru locuitorii din Aleșd și din Valea Crișului Repede, punând accent pe creșterea calității vieții prin investiții concrete în infrastructura educațională și medicală.

Prin aceste proiecte, județul Bihor devine un exemplu de bune practici în folosirea fondurilor europene și guvernamentale pentru comunitățile locale, demonstrând că parteneriatele eficiente între autorități și mediul privat pot genera rezultate palpabile pentru cetățeni.