Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a avut o întâlnire oficială cu Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite în România, pentru a discuta modalități de întărire a parteneriatului strategic bilateral și de extindere a cooperării economice în domeniul transporturilor și infrastructurii.

Ministrul Ciprian Șerban a subliniat că România sprijină activ inițiativele care vizează atragerea investițiilor americane în țară și în regiunea Europei Centrale și de Est. Potrivit acestuia, contextul actual este favorabil pentru investiții datorită reformelor administrative, accelerării dezvoltării infrastructurii și progresului României către aderarea la OCDE.

”Am avut, astăzi, o întrevedere cu Excelenţa Sa, domnul Darryl Nirenberg, Ambasadorul SUA în România. Am discutat despre consolidarea parteneriatului strategic prin intensificarea dialogului bilateral şi prin extinderea cooperării economice”, afirmă ministrul Ciprian Şerban pe Facebook.

Unul dintre punctele principale ale discuției a fost Portul Constanța, care joacă un rol esențial în conectarea coridoarelor europene de transport cu bazinul Dunării și piețele internaționale. Ministrul a subliniat că importanța portului a crescut semnificativ în contextul războiului din Ucraina, devenind un element central pentru stabilitatea lanțurilor regionale de aprovizionare și pentru tranzitul mărfurilor critice.

Ciprian Șerban a reafirmat disponibilitatea autorităților române de a colabora strâns cu partenerii americani pentru a transforma potențialul identificat în proiecte concrete și investiții sustenabile, cu impact pe termen lung. Acest parteneriat strategic va contribui la consolidarea poziției României ca hub logistic regional și va sprijini creșterea economică în sectoarele transport și infrastructură.