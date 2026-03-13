România și SUA își consolidează parteneriatul strategic în transport și infrastructură
Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a avut o întâlnire oficială cu Darryl Nirenberg, Ambasadorul Statelor Unite în România, pentru a discuta modalități de întărire a parteneriatului strategic bilateral și de extindere a cooperării economice în domeniul transporturilor și infrastructurii.
Ministrul Ciprian Șerban a subliniat că România sprijină activ inițiativele care vizează atragerea investițiilor americane în țară și în regiunea Europei Centrale și de Est. Potrivit acestuia, contextul actual este favorabil pentru investiții datorită reformelor administrative, accelerării dezvoltării infrastructurii și progresului României către aderarea la OCDE.
”Am avut, astăzi, o întrevedere cu Excelenţa Sa, domnul Darryl Nirenberg, Ambasadorul SUA în România. Am discutat despre consolidarea parteneriatului strategic prin intensificarea dialogului bilateral şi prin extinderea cooperării economice”, afirmă ministrul Ciprian Şerban pe Facebook.
Portul Constanța, hub logistic strategic pentru regiunea Mării Negre
Unul dintre punctele principale ale discuției a fost Portul Constanța, care joacă un rol esențial în conectarea coridoarelor europene de transport cu bazinul Dunării și piețele internaționale. Ministrul a subliniat că importanța portului a crescut semnificativ în contextul războiului din Ucraina, devenind un element central pentru stabilitatea lanțurilor regionale de aprovizionare și pentru tranzitul mărfurilor critice.
Ciprian Șerban a reafirmat disponibilitatea autorităților române de a colabora strâns cu partenerii americani pentru a transforma potențialul identificat în proiecte concrete și investiții sustenabile, cu impact pe termen lung. Acest parteneriat strategic va contribui la consolidarea poziției României ca hub logistic regional și va sprijini creșterea economică în sectoarele transport și infrastructură.
”De asemenea, în cadrul discuţiei, am reliefat rolul Portului Constanţa ca hub logistic strategic la Marea Neagră, facilitând conexiunea dintre coridoarele europene de transport, bazinul Dunării şi pieţele internaţionale. Importanţa sa a crescut semnificativ în contextul războiului din Ucraina, devenind un pilon esenţial pentru stabilitatea lanţurilor regionale de aprovizionare şi pentru tranzitul mărfurilor critice”, subliniază ministrul.
