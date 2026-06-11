SUA suplimentează la 12 milioane de dolari fondurile pentru protecția copilului în România. Noi măsuri împotriva traficului de minori

SUA și România au analizat joi, în cadrul Dialogului Anual al Programului cadru pentru protecția copilului, rezultatele obținute în lupta împotriva traficului de minori. Reuniunea a avut loc cu participarea unor oficiali guvernamentali, reprezentanți ai Parlamentului, ai societății civile și ai Ambasadei Statelor Unite la București. Programul bilateral, lansat în 2024 și finanțat cu până la 12 milioane de dolari de Departamentul de Stat al SUA, urmărește consolidarea sistemului de protecție a copilului și combaterea exploatării online. Participanții au stabilit prioritățile pentru perioada următoare și au evaluat reformele aflate în desfășurare în România.

SUA și România au evaluat progresele realizate prin Programul cadru pentru protecția copilului (Child Protection Compact – CPC), un parteneriat bilateral încheiat în 2024 pentru o perioadă de cinci ani.

Inițiativa este susținută printr-o finanțare de până la 12 milioane de dolari acordată de Departamentul de Stat al SUA și este implementată de organizațiile International Justice Mission (IJM) și World Vision România, împreună cu mai mulți parteneri locali.

Programul are ca obiectiv consolidarea capacității instituțiilor românești de a răspunde fenomenului traficului de minori, prin întărirea mecanismelor de protecție a victimelor, îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar și dezvoltarea unor instrumente moderne de prevenire.

În cadrul reuniunii au fost analizate reformele legislative și instituționale aflate în curs de implementare, precum și pașii realizați pentru crearea unui centru național dedicat siguranței digitale a copiilor și combaterii exploatării sexuale online.

Participanții la dialog au subliniat că exploatarea online a copiilor și traficul de minori reprezintă amenințări aflate într-o continuă transformare, ceea ce impune o cooperare mai strânsă între instituții și organizațiile implicate.

Discuțiile au evidențiat și activitatea Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru combaterea traficului de persoane, care a promovat modificări legislative considerate esențiale pentru modernizarea procedurilor judiciare și creșterea nivelului de protecție a victimelor.

Potrivit participanților, noile reglementări vor contribui la reducerea duratei proceselor penale, la îmbunătățirea măsurilor de protecție pentru copii și la adaptarea cadrului legal la formele moderne de exploatare.

Referindu-se la rezultatele concrete ale programului, Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, a explicat că unul dintre cele mai importante proiecte este dezvoltarea unui centru specializat în cadrul Poliției Române.

„Traficul de minori, abuzul și exploatarea sexuală a copiilor în mediul online sunt printre cele mai grave crime pentru că se întâmplă persoanelor care nu se pot apăra singure și, de cele mai multe ori, se întâmplă în tăcere. Programul cadru pentru protecția copiilor dintre România și Statele Unite există tocmai pentru a răspunde acestor provocări. Obiectivul său este multiplu: prevenire, protecție, urmărire penală și cooperare, iar cel mai vizibil rezultat al său va fi Centrul național din cadrul Poliției Române, care transformă sesizările, inclusiv pe cele primite din Statele Unite, în dosare penale, în arestări și copii salvați. Mulțumesc Statelor Unite ale Americii și oamenilor care lucrează zi de zi pentru acest program! Atunci când o țară decide să investească în protecția copiilor altei țări, nu este o simplă finanțare, este cel mai puternic semnal că împărtășim valori comune”, a declarat Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului.

La eveniment au participat Ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, reprezentanți ai Biroului pentru Monitorizarea și Combaterea Traficului de Persoane din cadrul Departamentului de Stat al SUA, oficiali ai Guvernului României, ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Parlamentului.

În intervenția sa, ambasadorul american a reafirmat angajamentul Washingtonului pentru combaterea traficului de persoane și protejarea copiilor vulnerabili.

„Așa cum a declarat Președintele Trump, trebuie să punem capăt «flagelului traficului sexual, o formă de sclavie modernă care a devastat nenumărate vieți nevinovate și a marcat un număr incalculabil dintre cei mai vulnerabili concetățeni ai noștri»”, a declarat Darryl Nirenberg, Ambasadorul SUA în România.

Mesajul diplomatului american a evidențiat și importanța cooperării bilaterale în combaterea fenomenului.

„De aceea suntem alături de România, unul dintre cei mai importanți aliați și parteneri ai noștri în combaterea rețelelor de trafic, protejarea supraviețuitorilor și tragerea la răspundere a autorilor”, a adăugat Darryl Nirenberg, Ambasadorul SUA în România.

Tot în cadrul dialogului, reprezentanții organizațiilor implicate în implementarea programului au insistat asupra necesității unui sistem de justiție capabil să ofere protecție rapidă și eficientă copiilor afectați de trafic.

„Traficul de copii cere un răspuns ferm din partea sistemului de justiție, care să identifice victimele din timp, să le protejeze și să îi tragă la răspundere pe cei vinovați. România a făcut deja pași importanți, iar Child Protection Compact construiește pe această bază – contribuind la un sistem în care copiii sunt tratați cu demnitate și protejați de re-traumatizare. În cele din urmă, justiția nu poate dura mai mult decât copilăria însăși, iar succesul se va măsura prin capacitatea sistemului de a oferi rezultate la timp, care să le permită copiilor să beneficieze de serviciile de care au nevoie”, a declarat Shawn Kohl, Director al European Anti-Trafficking Program, International Justice Mission.

La rândul său, World Vision România a subliniat că programul urmărește dezvoltarea unor mecanisme sustenabile care să continue să funcționeze și după încheierea finanțării.

„Suntem recunoscători să facem parte din acest parteneriat care contribuie la protejarea copiilor și la combaterea traficului de persoane la nivel național – acolo unde copiii trăiesc, învață și se dezvoltă. Prin Child Protection Compact, ne angajăm să sprijinim profesioniștii din prima linie, să extindem serviciile specializate pentru copiii afectați de traumă și să consolidăm colaborarea dintre comunitățile locale și instituțiile naționale, pentru a construi servicii și sisteme sustenabile de protecție și justiție, capabile să răspundă mai eficient riscurilor de trafic de persoane și după încheierea proiectului”, a declarat Mihaela Nabăr, Director Executiv World Vision România.

Programul cadru pentru protecția copilului este un acord bilateral semnat în 2024 între Guvernul României și Guvernul Statelor Unite, prin Departamentul de Stat al SUA. Implementarea este realizată de două consorții de organizații neguvernamentale specializate în combaterea traficului de persoane și protecția copilului, iar finanțarea americană poate ajunge la 12 milioane de dolari pe durata celor cinci ani ai programului.