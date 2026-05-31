Prescripția răspunderii penale în Europa 2026. Cum se aplică în România și în alte țări ale Uniunii Europene

Prescripția răspunderii penale reprezintă un mecanism fundamental al dreptului penal modern, prin care statul își limitează în timp dreptul de a urmări, judeca și sancționa o persoană pentru o infracțiune. În 2026, această instituție juridică este reglementată în mod strict în majoritatea sistemelor europene, fiind calculată în funcție de gravitatea faptei și de pedeapsa maximă prevăzută de lege. Odată cu împlinirea termenului de prescripție, acțiunea penală încetează, iar procesul nu mai poate conduce la o condamnare, ceea ce consolidează principiul securității juridice și al soluționării cauzelor într-un termen rezonabil.

Prescripția răspunderii penale este una dintre cele mai importante instituții din dreptul penal românesc, deoarece stabilește limita de timp în care statul poate cerceta, judeca și sancționa o persoană pentru săvârșirea unei infracțiuni. În 2026, regulile privind prescripția continuă să producă efecte majore în numeroase dosare penale, de la cauze economice și de corupție până la infracțiuni de drept comun.

În practică, prescripția poate interveni:

în faza de urmărire penală;

în timpul procesului aflat pe rolul instanțelor;

înainte de pronunțarea unei hotărâri definitive.

Dacă termenul se împlinește, instanța dispune încetarea procesului penal.

Durata termenului de prescripție este stabilită în funcție de pedeapsa prevăzută de lege pentru fiecare infracțiune.

Conform legislației penale aplicabile în 2026, termenele generale sunt următoarele:

Termen de prescripție Pedeapsa prevăzută de lege Tipul infracțiunilor 15 ani Detențiune pe viață sau închisoare mai mare de 20 de ani Cele mai grave infracțiuni prevăzute de dreptul penal român 10 ani Închisoare între 10 și 20 de ani Infracțiuni grave sancționate cu pedepse mari 8 ani Închisoare între 5 și 10 ani Infracțiuni de gravitate medie spre ridicată 5 ani Închisoare între 1 și 5 ani Infracțiuni cu gravitate redusă sau medie 3 ani Pedeapsa maximă sub 1 an sau amendă penală Fapte considerate mai puțin grave de legea penală

În majoritatea situațiilor, termenul începe să curgă din ziua în care infracțiunea a fost săvârșită.

Totuși, Codul Penal stabilește reguli speciale pentru anumite categorii de infracțiuni.

În cazul faptelor care se desfășoară pe o perioadă mai lungă de timp, prescripția nu începe de la primul act comis, ci de la data încetării activității infracționale.

Această regulă este extrem de importantă în dosarele privind:

fraude financiare;

evaziune fiscală;

abuz în serviciu;

infracțiuni economice complexe;

activități repetitive desfășurate pe termen lung.

Prin urmare, calculul termenului de prescripție poate deveni mult mai complex în cauzele cu activitate infracțională extinsă în timp.

Un aspect esențial al legislației penale îl reprezintă întreruperea cursului prescripției.

Termenul nu curge neîntrerupt până la expirare. Acesta poate fi resetat prin anumite acte procedurale efectuate de organele judiciare și comunicate suspectului sau inculpatului.

În practică, întreruperea poate apărea prin:

punerea în mișcare a acțiunii penale;

citarea oficială a inculpatului;

comunicarea unor ordonanțe;

acte de urmărire penală;

proceduri desfășurate în fața instanței.

După fiecare întrerupere începe să curgă un nou termen complet de prescripție.

Acest mecanism are un impact major asupra dosarelor complexe, unde anchetele și procesele pot dura foarte mulți ani.

Legea penală prevede și posibilitatea suspendării cursului prescripției.

Spre deosebire de întrerupere, suspendarea nu anulează timpul deja scurs. Ea doar oprește temporar calculul termenului.

Suspendarea poate interveni atunci când:

există impedimente legale privind desfășurarea procesului;

apare o situație excepțională;

intervine un caz de forță majoră;

autoritățile sunt împiedicate temporar să continue procedurile judiciare.

După încetarea cauzei de suspendare, termenul își reia cursul.

După pronunțarea unei hotărâri definitive, legea reglementează un alt tip de prescripție: prescripția executării pedepsei.

Aceasta apare atunci când pedeapsa stabilită de instanță nu este pusă în executare într-un anumit interval de timp.

Pentru pedepsele mai mari de 10 ani de închisoare, termenul de prescripție a executării este format din:

durata pedepsei aplicate;

plus încă 10 ani.

În anumite situații, persoanele condamnate definitiv nu mai pot fi încarcerate dacă termenul legal expiră înainte ca autoritățile să execute pedeapsa.

În Germania, prescripția răspunderii penale (Verfolgungsverjährung) reprezintă limita legală în care autoritățile pot urmări și judeca o infracțiune. Dacă statul german nu finalizează procedurile în termenul prevăzut de lege, răspunderea penală încetează, iar persoana nu mai poate fi condamnată pentru fapta respectivă.

Reglementarea principală se regăsește în Secțiunea 78 din Codul Penal German (Strafgesetzbuch – StGB), iar sistemul german stabilește termenele de prescripție în funcție de pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru fiecare infracțiune.

Legislația germană prevede anumite infracțiuni imprescriptibile, considerate atât de grave încât statul poate începe sau continua urmărirea penală indiferent de timpul trecut de la comiterea faptei.

Infracțiune Reglementare Regim juridic Asasinat / Omor calificat (Mord) § 211 StGB Nu se prescrie niciodată Genocid VStGB Imprescriptibil Crime împotriva umanității VStGB Imprescriptibil

Aceste reguli reflectă standardele internaționale privind sancționarea crimelor extrem de grave.

Pentru toate celelalte infracțiuni, termenul de prescripție se calculează exclusiv în funcție de pedeapsa maximă abstractă prevăzută de lege, fără a ține cont de circumstanțe agravante sau atenuante individuale.

Termen de prescripție Pedeapsa maximă prevăzută de lege Exemple de infracțiuni 30 de ani Infracțiuni sancționate cu închisoare pe viață Totschlag în anumite circumstanțe, tâlhărie soldată cu moartea victimei 20 de ani Pedeapsa maximă depășește 10 ani de închisoare Infracțiuni grave de violență sau criminalitate organizată 10 ani Pedeapsa maximă între 5 și 10 ani Fraudă gravă, furt calificat 5 ani Pedeapsa maximă între 1 și 5 ani Furt simplu, vătămare corporală 3 ani Alte infracțiuni minore Delicte ușoare și fapte cu pericol social redus

Conform § 78a StGB, prescripția începe din momentul în care infracțiunea a fost consumată sau când activitatea infracțională s-a încheiat.

În cazul faptelor continue sau desfășurate pe o perioadă mai lungă, termenul nu începe de la primul act comis, ci de la încetarea completă a activității ilegale.

Această regulă este importantă în special pentru:

fraude financiare;

infracțiuni economice;

activități infracționale repetitive;

infracțiuni informatice complexe.

Sistemul penal german permite întreruperea cursului prescripției prin anumite acte oficiale efectuate de autorități.

Conform § 78c StGB, întreruperea poate interveni prin:

prima audiere oficială a suspectului;

emiterea unui mandat de arestare;

formularea acuzației;

acte importante ale procurorului sau instanței;

începerea oficială a urmăririi penale.

După fiecare întrerupere, termenul începe să curgă din nou de la zero.

Chiar dacă prescripția este întreruptă în repetate rânduri, legea germană stabilește o limită absolută:

infracțiunea se prescrie definitiv la împlinirea dublului termenului inițial;

termenul total nu poate depăși 30 de ani.

Această regulă împiedică prelungirea nelimitată a procedurilor penale.

În anumite situații speciale, cursul prescripției poate fi suspendat temporar.

Potrivit § 78b StGB, suspendarea poate interveni în cazuri precum:

existența imunității parlamentare;

imposibilitatea legală temporară de urmărire penală;

anumite infracțiuni sexuale împotriva minorilor.

În cazurile de abuz sexual asupra minorilor, termenul de prescripție poate fi suspendat până când victima împlinește vârsta de 30 de ani.

Această măsură urmărește protejarea victimelor și oferirea posibilității de a depune plângere la maturitate.

Nu toate încălcările legii sunt infracțiuni penale. În Germania există și categoria abaterilor administrative (Ordnungswidrigkeiten), reglementate prin OWiG.

Pentru aceste fapte, termenele de prescripție sunt mult mai scurte.

Tipul abaterii Termen de prescripție Amenzi rutiere simple 3 luni înainte de emiterea deciziei și 6 luni după emitere Alte abateri administrative Între 6 luni și 3 ani

Durata exactă depinde de valoarea maximă a amenzii și de natura faptei.

În dreptul civil german, regulile sunt diferite față de cele penale și sunt reglementate de Codul Civil German (BGB).

Tipul creanței Termen de prescripție Datorii și litigii civile obișnuite 3 ani Drepturi de proprietate 30 de ani Hotărâri judecătorești definitive 30 de ani

Termenul general de 3 ani începe:

la sfârșitul anului calendaristic;

din momentul în care creditorul află despre existența creanței și despre debitor.

Acest sistem diferă semnificativ de regulile aplicabile în dreptul penal.

În Franța, prescripția acțiunii publice („prescription de l’action publique”) reprezintă perioada în care autoritățile judiciare pot urmări și judeca o infracțiune. După expirarea termenului legal, statul pierde dreptul de a mai iniția sau continua procedurile penale împotriva autorului faptei.

Sistemul francez funcționează diferit față de alte state europene, deoarece termenele de prescripție sunt stabilite în funcție de clasificarea juridică a faptei în trei mari categorii:

crime;

delicte;

contravenții.

Această structură este reglementată prin Codul Penal și Codul de Procedură Penală francez și reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale dreptului penal francez în 2026.

Durata prescripției depinde direct de categoria juridică în care este încadrată infracțiunea.

Categoria infracțiunii Termen de prescripție Exemple Crime 20 de ani Omor, viol, jaf armat Delicte 6 ani Furt, înșelăciune, agresiune fizică, abuz de încredere Contravenții 1 an Încălcări minore ale legii și majoritatea abaterilor rutiere

Sistemul juridic francez utilizează o clasificare strictă a faptelor penale.

Categoria juridică Descriere Exemple de infracțiuni Crime Cele mai grave infracțiuni din dreptul penal francez, judecate de Cour d’assises Omor, viol, acte grave de terorism, jaf armat, infracțiuni grave împotriva statului Delicte Infracțiuni de gravitate medie, frecvent întâlnite în practica judiciară Furt, fraudă, agresiuni, abuz de încredere, infracțiuni economice Contravenții Cele mai ușoare abateri sancționate de legea penală franceză Încălcări minore ale regulilor de circulație, injurii simple, tulburarea ordinii publice în forme minore

Pentru anumite infracțiuni considerate extrem de grave, legislația franceză prevede termene extinse sau chiar imprescriptibilitate.

Tipul infracțiunii Termen special Terorism 30 de ani Trafic de droguri în formă organizată 30 de ani Eugenie și clonare umană 30 de ani Crime împotriva umanității Imprescriptibile Genocid Imprescriptibil

Aceste reguli sunt influențate atât de legislația internă franceză, cât și de obligațiile internaționale asumate de Franța.

Franța aplică reguli speciale pentru protecția victimelor minore, mai ales în cazurile de:

agresiuni sexuale;

viol;

exploatare;

violențe grave.

În aceste situații, termenul de prescripție nu începe din momentul comiterii faptei, ci din ziua în care victima împlinește vârsta de 18 ani.

Astfel:

termenul de 20 sau 30 de ani începe la majoratul victimei;

autoritățile pot începe urmărirea penală mult timp după producerea faptelor.

Această regulă urmărește să ofere victimelor posibilitatea de a depune plângere la maturitate.

Regula generală este simplă: termenul începe să curgă din ziua în care infracțiunea a fost comisă.

Totuși, pentru anumite infracțiuni „ascunse” sau „dissimulate”, legislația franceză aplică reguli speciale.

În dreptul penal francez, anumite infracțiuni nu sunt ușor de identificat imediat după comitere, mai ales atunci când autorii ascund în mod deliberat existența faptelor sau utilizează mecanisme financiare complexe. Din acest motiv, legislația franceză aplică reguli speciale pentru infracțiunile considerate „ascunse” sau „dissimulate”.

Această categorie include în special:

fraudele financiare sofisticate;

abuzul de bunuri sociale;

delapidările mascate prin documente contabile;

anumite infracțiuni economice și fiscale complexe.

Pentru astfel de fapte, termenul de prescripție nu începe automat din ziua în care infracțiunea a fost comisă, ci din momentul în care aceasta putea fi descoperită în mod rezonabil de autorități sau de persoana prejudiciată.

Chiar și în aceste cazuri, legea stabilește termene maxime absolute:

Categoria Termen maxim absolut Delicte 12 ani Crime 30 de ani

Prescripția poate fi întreruptă prin orice act oficial de anchetă sau urmărire penală.

Exemple frecvente:

audieri;

expertize judiciare;

mandate;

percheziții;

acte ale procurorului;

proceduri efectuate de judecător.

După fiecare întrerupere:

timpul deja scurs este anulat;

începe un nou termen complet de prescripție.

Această regulă permite continuarea anchetelor complexe pe perioade mai lungi.

În anumite situații excepționale, prescripția poate fi suspendată temporar.

Suspendarea intervine atunci când există:

o barieră legală;

o imposibilitate obiectivă de continuare a procedurilor;

un caz de forță majoră.

În perioada suspendării, termenul nu curge.

În dreptul civil și comercial francez, termenele de prescripție sunt reglementate de Codul Civil Francez.

Tipul acțiunii civile Termen Acțiuni civile generale și litigii comerciale 5 ani Prejudicii corporale 10 ani Drepturi imobiliare 30 de ani

Termenul general de 5 ani se aplică pentru:

facturi neachitate;

litigii contractuale;

conflicte de muncă;

recuperări de creanțe;

obligații comerciale.

În cazul daunelor corporale, termenul este extins la 10 ani datorită gravității prejudiciului.

În Spania, în 2026, prescripția infracțiunilor („prescripción del delito”) este reglementată prin articolele 131–135 din Codul Penal Spaniol. Acest mecanism juridic stabilește că statul își pierde dreptul de a urmări penal o persoană dacă nu finalizează procedurile într-un termen determinat, calculat în funcție de gravitatea pedepsei maxime prevăzute de lege pentru fapta respectivă.

În anumite situații excepționale, legea spaniolă exclude complet prescripția, în special pentru infracțiuni de o gravitate extremă. Pentru restul faptelor penale, se aplică termene clare stabilite de Codul Penal, diferențiate în funcție de severitatea sancțiunii.

Termen de prescripție Situație juridică Exemple de infracțiuni Imprescriptibil Crime extrem de grave Genocid, crime împotriva umanității, terorism cu rezultat deces, infracțiuni grave în conflict armat 20 de ani Pedepse foarte grave (închisoare permanentă revizuibilă sau ≥15 ani) Asasinat, infracțiuni de maximă gravitate 15 ani Pedepse între 10–15 ani sau interdicții >10 ani Omor simplu, trafic grav de droguri 10 ani Pedepse între 5–10 ani Spălare de bani, furt calificat, fraudă agravată 5 ani Infracțiuni mai puțin grave Vătămare corporală, furt simplu 1 an Delitos leves (infracțiuni ușoare) Injuri, calomnii, fapte minore

Pentru infracțiunile grave comise împotriva minorilor, legislația spaniolă aplică un regim special:

în cazul abuzurilor sexuale grave, traficului de minori sau tentativelor de omor, termenul de prescripție începe abia când victima împlinește 35 de ani;

pentru alte infracțiuni împotriva libertății minorilor, termenul începe la majorat (18 ani).

Termenul curge, în mod obișnuit, din ziua comiterii infracțiunii. În cazul infracțiunilor continue sau permanente (de exemplu, sechestrarea), prescripția începe doar din momentul încetării faptei.

Termenul poate fi întrerupt atunci când o procedură judiciară este inițiată oficial împotriva suspectului. În acest caz:

timpul scurs până la acel moment se anulează;

după reluare, curge un nou termen complet.

Dacă procedura este ulterior suspendată sau arhivată fără condamnare, termenul reîncepe să curgă de la zero.

În Austria, în 2026, prescripția răspunderii penale („Verjährung der Strafbarkeit”) este reglementată în §§ 57–60 din Codul Penal Austriac (StGB). Aceasta stabilește perioada în care statul poate urmări și sancționa o infracțiune, în funcție de gravitatea pedepsei maxime prevăzute de lege.

Unele infracțiuni de o gravitate extremă nu se prescriu niciodată, iar pentru celelalte se aplică termene stricte, diferențiate pe niveluri de pedeapsă.

Termen de prescripție Situație juridică Exemple de infracțiuni Imprescriptibil Infracțiuni extrem de grave Omor (Mord § 75 StGB), genocid, crime împotriva umanității, crime de război 20 de ani Pedepse mai mari de 10 ani sau închisoare pe viață Infracțiuni foarte grave sancționate cu detenție îndelungată 10 ani Pedepse între 5 și 10 ani Fraudă gravă, delapidare extinsă 5 ani Pedepse între 1 și 5 ani Furt calificat, înșelăciune, vătămare corporală gravă 3 ani Pedepse între 6 luni și 1 an Infracțiuni medii sau repetate de gravitate redusă 1 an Delicte minore (Bagatelldelikte) Furt simplu minor, amenzi sau fapte cu pericol social redus

Termenul începe să curgă din momentul în care infracțiunea a fost consumată sau activitatea infracțională s-a încheiat.

Sistemul austriac funcționează prin suspendare, nu prin resetare completă a termenului. Perioada nu curge atunci când există obstacole legale, cum ar fi:

imunitatea parlamentară;

proceduri de extrădare;

imposibilitatea temporară de desfășurare a procesului.

Pentru infracțiunile împotriva minorilor, termenul este suspendat până când victima împlinește 28 de ani.