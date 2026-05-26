Mitul permisului de conducere emis într-o țară europeană care ar fi valabil oriunde în UE, fără nicio obligație suplimentară, face în continuare „victime” în rândul comunității de români din Spania. Pentru sutele de mii de conaționali stabiliți în zone precum Comunitatea Madrid, Comunitatea Valenciană (cu accent pe Castellón de la Plana), Andaluzia sau Catalonia, condusul unei mașini poate deveni o mare problemă din punct de vedere legislativ.

Deși este perfect adevărat că permisul de conducere românesc este un document emis conform standardelor Uniunii Europene, statutul tău ca șofer se schimbă radical în momentul în care încetezi să mai fii un simplu turist și devii rezident oficial pe teritoriul spaniol.

Lipsa de informare sau ignorarea legislației rutiere locale (Código de Tráfico) poate transforma o rutină de control în trafic într-o sancțiune financiară severă și, în anumite cazuri, în imobilizarea vehiculului.

Legislația spaniolă, administrată de Dirección General de Tráfico (DGT), stabilește o demarcație extrem de clară între dreptul de a conduce ca vizitator și obligațiile unui rezident.

Din momentul în care ai obținut rezidența legală în Spania – adică ai primit acel certificat verde cu numărul NIE (Número de Identidad de Extranjero) și te-ai înscris în registrul populației locale (empadronamiento) – ai la dispoziție o perioadă de grație de maximum 6 luni pentru a folosi permisul de conducere românesc în condiții native.

Odată ce acest termen de jumătate de an a expirat, ești obligat prin lege să îți oficializezi prezența ca șofer în bazele de date spaniole.

Dacă continui să conduci fără să fi făcut demersurile necesare la DGT, poliția locală sau Guardia Civil (Tráfico) te va trata, în caz de control, ca pe un conducător auto cu documente neconforme pentru statutul tău civil.

Mulți români refuză să facă demersurile la DGT de frică să nu le fie confiscat sau schimbat permisul românesc. Este o confuzie majoră între două proceduri complet diferite:

1. Înregistrarea permisului (Inscripción de oficio)

Aceasta este procedura de bază și cea mai simplă. Permisul tău fizic din România rămâne la tine.

Ceea ce face DGT-ul este doar să îți înregistreze datele documentului românesc în Registro de Conductores din Spania și să le asocieze cu numărul tău de NIE și adresa de domiciliu. Este o simplă luare în evidență.

2. Preschimbarea permisului (Canje)

Prin această procedură, predai definitiv documentul emis de autoritățile din România (care va fi trimis înapoi către DRPCIV) și primești în schimb un permis de conducere spaniol (plasticul DGT).

Deși înregistrarea (inscripción) este minimul legal obligatoriu după cele 6 luni, autoritățile spaniole recomandă ferm preschimbarea totală (canje), mai ales dacă permisul tău românesc se apropie de data expirării sau dacă vrei să ai acces nativ la aplicația mobilă spaniolă miDGT (permisul digital pe telefon).

De ce sunt atât de stricte autoritățile din Spania în această privință? Răspunsul nu ține doar de evidența populației, ci de controlul contravențiilor.

Spania folosește un sistem de permise bazat pe puncte (unde pornești cu un credit de 12 puncte, iar infracțiunile îți scad din acest credit).

Dacă un român comite o infracțiune gravă în Madrid (cum ar fi depășirea limitei de viteză pe autostradă sau utilizarea telefonului mobil la volan), dar permisul lui nu este înregistrat în sistemul spaniol, agenților le este mult mai greu să aplice scăderea de puncte pe un document străin.

Prin obligarea rezidenților de a-și înregistra permisele, DGT se asigură că fiecare șofer din trafic – indiferent de naționalitate – este integrat în sistemul național de penalizare și poate fi lăsat fără dreptul de a conduce dacă își epuizează punctele.

Dacă ai depășit termenul de 6 luni ca rezident și ești oprit în trafic de Guardia Civil în Castellón sau de Policía Municipal în Madrid, agentul va verifica în baza de date centralizată dacă permisul tău românesc este asociat NIE-ului tău.

Dacă răspunsul este negativ, consecințele sunt imediate:

Amenda administrativă: Sancțiunea standard pentru conducerea cu un permis străin care nu a fost înregistrat/preschimbat după perioada legală de rezidență este de 200 de euro . Dacă amenda este plătită rapid (în termen de 20 de zile), beneficiezi de o reducere de 50%, suma scăzând la 100 de euro.

Sancțiunea standard pentru conducerea cu un permis străin care nu a fost înregistrat/preschimbat după perioada legală de rezidență este de . Dacă amenda este plătită rapid (în termen de 20 de zile), beneficiezi de o reducere de 50%, suma scăzând la 100 de euro. Sancțiuni pentru permise expirate: Dacă pe lângă faptul că ești rezident nedeclarat, permisul tău românesc a și expirat, amenda urcă direct la 500 de euro , iar vehiculul poate fi imobilizat pe loc dacă nu ai un pasager cu permis valabil care să preia volanul.

Dacă pe lângă faptul că ești rezident nedeclarat, permisul tău românesc a și expirat, amenda urcă direct la , iar vehiculul poate fi imobilizat pe loc dacă nu ai un pasager cu permis valabil care să preia volanul. Probleme cu asigurarea auto: Aceasta este cea mai periculoasă „amendă ascunsă”. În caz de accident rutier (mai ales dacă ești vinovat), compania de asigurări din Spania poate refuza să acopere daunele materiale sau medicale dacă descoperă că tu conduceai ilegal pe teritoriul țării, încălcând regula celor 6 luni de rezidență. Riști astfel să plătești daune de mii de euro din propriul buzunar.

Pentru românii din comunitățile mari (precum Coslada, Alcalá de Henares din Madrid sau municipiul Castellón), birocrația spaniolă poate părea descurajantă, dar pașii sunt clari. Iată ce trebuie să faci în 2026 pentru a evita amenzile:

Pasul 1: Solicitarea programării („Cita Previa”)

Nimic nu se rezolvă fără programare. Trebuie să intri pe site-ul oficial al DGT (sede.dgt.gob.es) sau să suni la numărul de telefon 060 pentru a solicita o Cita Previa la biroul local de trafic (Jefatura Provincial de Tráfico) cel mai apropiat de domiciliul tău. Selectezi opțiunea „Trámites de oficina” -> „Canjes de permisos”.

Pasul 2: Pregătirea dosarului cu documente

La data programării, trebuie să te prezinți la sediul DGT cu următoarele acte:

Cererea oficială completată (formularul furnizat de DGT). Documentul de identitate: Pașaportul sau Cartea de Identitate din România, în original. Certificatul de rezidență (NIE-ul verde): În original. Dovada de domiciliu (Empadronamiento): Chitanța sau certificatul eliberat de Primăria (Ayuntamiento) unde locuiești, nu mai vechi de 3 luni. Permisul de conducere românesc: În original, plus o copie. O fotografie recentă (format carnet, 32×26 mm). Dovada plății taxei (Tasa): Pentru înregistrare simplă sau preschimbare se plătește o taxă administrativă (Tasa 2.1, a cărei valoare se situează în jurul a 28-30 de euro).

Pasul 3: Verificarea internațională și rezoluția

Deoarece România și Spania sunt conectate la sistemul european unificat, DGT va trimite o cerere de verificare automată către autoritățile române (DRPCIV) pentru a confirma că permisul tău este autentic, nu este suspendat sau anulat.

Odată confirmat, ești introdus în baza de date spaniolă și ești ferit de orice amendă.

Rezumat rapid pentru șoferul român din Spania