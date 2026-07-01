Schimbare importantă pentru permisul de conducere. Cine trebuie să îl reînnoiască mai des

Șoferii care înaintează în vârstă trebuie să respecte reguli diferite în ceea ce privește reînnoirea permisului de conducere, însă autoritățile spaniole subliniază că vârsta, în sine, nu reprezintă un motiv pentru retragerea dreptului de a conduce. Ceea ce contează este starea de sănătate a conducătorului auto și capacitatea acestuia de a conduce în siguranță.

Direcția Generală de Trafic (DGT) din Spania a introdus pentru 2026 reguli mai stricte privind reînnoirea permiselor de conducere pentru șoferii trecuți de 65 de ani, iar persoanele născute între 1956 și 1961 sunt direct vizate de aceste modificări.

Autoritățile spaniole precizează că legislația nu stabilește o limită maximă de vârstă pentru conducerea unui autovehicul.

Potrivit Direcției Generale de Trafic, posibilitatea de a continua să conduci este condiționată de starea fizică, cognitivă și senzorială a fiecărui șofer și nu de anul nașterii.

Permisul de conducere rămâne un document esențial pentru milioane de persoane, fiind indispensabil atât pentru deplasările zilnice, cât și pentru desfășurarea activității profesionale în cazul șoferilor de camion, al celor din transporturi sau al lucrătorilor care depind de mașină pentru a-și face meseria.

În acest context, pierderea dreptului de a conduce poate avea consecințe importante, mai ales în zonele unde transportul public este redus sau inexistent.

Pentru a crește siguranța rutieră, DGT a redus perioada de valabilitate a permiselor de conducere după împlinirea vârstei de 65 de ani.

Astfel, permisele din categoriile AM, A1, A2, A și B, precum și alte categorii similare, vor avea o valabilitate maximă de cinci ani, față de zece ani în cazul majorității șoferilor mai tineri.

În cazul permiselor profesionale pentru camioane și autobuze – categoriile C, C1, D, D1 și cele aferente – perioada maximă de valabilitate este de trei ani.

Scopul acestor măsuri este ca șoferii să fie supuși mai frecvent examenelor medicale obligatorii, pentru a verifica dacă îndeplinesc în continuare condițiile necesare pentru a conduce în siguranță.

O altă modificare îi privește pe conducătorii auto care au împlinit 70 de ani.

Aceștia nu vor mai achita taxa percepută pentru reînnoirea permisului de conducere, însă vor continua să suporte costul examenului medical obligatoriu solicitat de Direcția Generală de Trafic.

Evaluarea medicală trebuie efectuată într-un centru autorizat de DGT, iar rezultatele sunt transmise direct autorităților spaniole. Totodată, persoanele din această categorie de vârstă își pot reînnoi permisul fără programare prealabilă.

În practică, șoferii născuți în 1956 și care își reînnoiesc permisul în cursul anului 2026 beneficiază de scutirea de la plata taxei de reînnoire.

O altă categorie vizată de modificări este reprezentată de persoanele născute în 1961, care împlinesc 65 de ani în cursul acestui an.

Pentru aceștia, permisul de conducere nu va mai fi reînnoit la fiecare zece ani, ci la fiecare cinci ani, fiind necesară efectuarea periodică a controalelor medicale prevăzute de legislația spaniolă.

Autoritățile insistă însă asupra faptului că nimeni nu își pierde automat dreptul de a conduce doar pentru că a împlinit o anumită vârstă. Decizia privind menținerea valabilității permisului este luată exclusiv în funcție de starea generală de sănătate și de rezultatele evaluărilor medicale, care trebuie să confirme că șoferul își păstrează capacitățile fizice, cognitive și senzoriale necesare pentru conducerea unui autovehicul în condiții de siguranță.