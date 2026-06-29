Șoferii trebuie să știe. De la 1 iulie se schimbă locul unde se susține examenul pentru permis

Șoferii care au permisul suspendat și trebuie să susțină testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație vor avea de la 1 iulie o nouă procedură de urmat. Examenul nu va mai fi organizat de serviciile poliției rutiere, ci va fi preluat de serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Schimbarea este prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 7/2026 și face parte dintr-un pachet mai amplu de modificări aduse legislației rutiere. Noile reguli îi vizează atât pe conducătorii auto care solicită reducerea perioadei de suspendare a permisului, cât și pe cei care sunt obligați prin lege să promoveze testul înainte de a reveni la volan.

Până acum, verificarea cunoștințelor privind regulile de circulație era organizată de serviciile poliției rutiere.

Începând cu 1 iulie, această competență este transferată către serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor.

Potrivit OUG nr. 7/2026:

„testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație (…) se susține la orice serviciu public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor”.

Practic, șoferii nu se vor mai adresa poliției rutiere pentru susținerea examenului, ci se vor prezenta la serviciile de permise și înmatriculare.

Testul de verificare a cunoașterii regulilor de circulație poate fi susținut de șoferii care doresc reducerea cu o treime a perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, însă numai dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.

Printre acestea se numără:

deținerea permisului de conducere de cel puțin un an;

achitarea tuturor amenzilor contravenționale aplicate pentru încălcarea regulilor de circulație.

Numai după îndeplinirea acestor condiții și promovarea testului conducătorul auto poate solicita reducerea perioadei de suspendare, în cazurile în care legea permite acest lucru.

Legislația stabilește și situațiile în care susținerea testului nu este opțională, ci reprezintă o condiție pentru redobândirea dreptului de a conduce.

Examenul trebuie susținut obligatoriu de șoferii sancționați pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice.

De asemenea, obligația există și pentru conducătorii auto care au produs un accident rutier soldat doar cu pagube materiale după încălcarea unor reguli esențiale de circulație, precum:

neacordarea priorității de trecere;

depășirea neregulamentară;

trecerea pe culoarea roșie a semaforului;

circulația pe sens opus.

Totodată, verificarea cunoștințelor este obligatorie și pentru persoanele al căror permis de conducere a fost suspendat pentru o perioadă de 180 de zile.

Transferarea organizării testului către serviciile de permise și înmatriculare reprezintă una dintre modificările aduse de Ordonanța de Urgență nr. 7/2026.

Actul normativ schimbă și regulile privind reducerea perioadei de suspendare a permisului, autoritățile urmărind simplificarea procedurilor administrative și reorganizarea modului în care sunt gestionate aceste verificări.

Începând cu 1 iulie 2026, șoferii care trebuie să susțină testul de verificare a regulilor de circulație vor trebui să se adreseze exclusiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, noua procedură înlocuind-o pe cea aplicată până acum de poliția rutieră.