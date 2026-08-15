Te poate costa 1.730 de lei fără să-ți dai seama. Greșeala pe care mulți șoferi o fac zilnic

Codul Rutier 2026 stabilește condițiile în care șoferii pot utiliza telefonul mobil atunci când circulă pe drumurile publice din România. Restricțiile nu vizează doar apelurile clasice, ci și folosirea dispozitivului pentru mesaje, aplicații sau navigație. WhatsApp, Messenger și SMS-urile intră, astfel, sub aceleași reguli privind utilizarea telefonului în timpul deplasării. Nerespectarea prevederilor poate atrage amendă, iar în anumite situații se poate ajunge și la suspendarea permisului.

Codul Rutier 2026 reglementează utilizarea telefonului mobil la volan fără să limiteze interdicția exclusiv la efectuarea sau primirea apelurilor. Telefonul a devenit între timp un instrument folosit pentru navigație, comunicare, muzică și accesarea rapidă a diferitelor informații, însă multitudinea funcțiilor disponibile nu înlătură obligațiile impuse șoferilor.

Legislația rutieră interzice folosirea telefonului în condițiile nepermise în timpul conducerii, una dintre principalele probleme fiind diminuarea atenției acordate traficului. O conversație, citirea unui mesaj sau operarea unei aplicații poate distrage conducătorul auto de la ceea ce se întâmplă pe șosea.

Regula este relevantă inclusiv pentru șoferii care nu vorbesc efectiv la telefon, dar îl folosesc pentru a scrie sau citi mesaje. Din perspectiva prevederilor aplicabile, nu aplicația utilizată este elementul decisiv, ci modul în care este folosit dispozitivul în timpul deplasării.

Codul Rutier 2026 nu introduce o separare între conversațiile telefonice și scrierea mesajelor atunci când stabilește restricțiile aplicabile conducătorilor auto. Textul OUG 195/2002 reglementează folosirea telefonului mobil în timpul deplasării și prevede excepția pentru dispozitivele de tip „mâini libere”.

„Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile atunci când aceștia se află în timpul deplasării pe drumurile publice, cu excepția celor prevăzute cu dispozitive tip „mâini libere””, stabilește art. 36 alin. (3) din OUG 195/2002.

Formularea referitoare la „folosirea telefoanelor mobile” trebuie avută în vedere de șoferi deoarece nu privește exclusiv funcția de apelare. Utilizarea dispozitivului pentru alte operațiuni poate intra, de asemenea, sub incidența restricțiilor prevăzute de legislația rutieră.

Utilizarea telefonului pentru orientare nu elimină obligațiile prevăzute de Codul Rutier 2026, chiar dacă aplicațiile de navigație au devenit o alternativă obișnuită la sistemele GPS dedicate. Manipularea telefonului în timpul deplasării poate distrage atenția șoferului și îl poate pune în situația de a încălca prevederile legale.

Situația este diferită atunci când dispozitivul este utilizat printr-un sistem care nu presupune ținerea și operarea lui în mână, precum conectarea la sistemul multimedia al vehiculului sau utilizarea corespunzătoare a unui suport montat în mașină. Șoferul trebuie însă să rămână permanent atent la trafic și să nu efectueze operațiuni care îi afectează capacitatea de a conduce în siguranță.

În materialul de referință, sancțiunea indicată pentru folosirea telefonului mobil în condiții nepermise este o amendă cuprinsă între 1.297,5 lei și 1.730 de lei. Dacă utilizarea telefonului este însoțită și de încălcarea unei alte reguli de circulație, șoferul riscă, potrivit acelorași prevederi prezentate, suspendarea dreptului de a conduce pentru 30 de zile.

Codul Rutier 2026 nu stabilește un regim diferit în funcție de aplicația prin care șoferul comunică, astfel că WhatsApp, Messenger și alte servicii similare nu beneficiază de reguli speciale. Un apel vocal realizat printr-o astfel de aplicație este supus acelorași condiții privind utilizarea dispozitivului ca un apel telefonic obișnuit.

Regulile urmăresc, în esență, să împiedice situațiile în care conducătorul auto își folosește mâinile și își mută atenția de la trafic pentru a opera telefonul. Scrierea unui SMS sau a unui mesaj pe WhatsApp presupune tocmai o interacțiune directă cu dispozitivul și poate reduce considerabil atenția acordată conducerii.

Folosirea unui sistem handsfree schimbă modul în care poate fi realizată comunicarea, deoarece conducătorul auto nu mai este obligat să țină dispozitivul la ureche sau în mână. Telefonul poate fi conectat la sistemul multimedia al mașinii ori la un dispozitiv compatibil care permite efectuarea conversației în condițiile prevăzute de lege.

Această soluție îi permite șoferului să păstreze mâinile disponibile pentru conducerea vehiculului și să acorde atenția necesară drumului. Chiar și în această situație, conducătorul auto are obligația generală de a conduce prudent și de a nu permite ca interacțiunea cu sistemele electronice să îi distragă atenția de la trafic.

Manipularea telefonului în timpul mersului rămâne problema principală atunci când șoferul vrea să răspundă unui mesaj, să găsească un contact sau să deschidă o anumită conversație. Astfel de operațiuni presupun mutarea atenției de la șosea către ecran și interacțiunea directă cu dispozitivul.

În consecință, faptul că șoferul nu efectuează un apel clasic nu înseamnă automat că poate utiliza telefonul fără restricții. Scrierea unui SMS, redactarea unui mesaj pe WhatsApp, căutarea unui contact sau operarea telefonului pentru alte funcții trebuie analizate prin prisma regulilor din Codul Rutier 2026 privind utilizarea dispozitivelor mobile în timpul deplasării.