Biletele de autobuz și tramvai vor costa doar 1 leu într-un oraș din România. Noile prețuri intră în vigoare începând cu 1 august

Municipiul Arad va introduce, începând cu 1 august, unul dintre cele mai mici tarife pentru transportul public din România. Compania de Transport Public (CTP) Arad a finalizat pregătirile tehnice pentru aplicarea noilor tarife, astfel încât un bilet de călătorie pentru autobuze și tramvaie va costa doar 1 leu și va fi valabil timp de 24 de ore.

Directorul CTP Arad, Claudiu Godja, a declarat că au fost tipărite noile bilete, care vor putea fi cumpărate de la casieriile din stații și de la sediul instituției. În același timp, modificările din sistemul electronic vor fi implementate în noaptea de 31 iulie spre 1 august, astfel încât, de la primele ore ale zilei, călătorii să poată achiziționa online biletele la noile tarife reduse.

Noul bilet va costa 1 leu și va permite călătorii nelimitate timp de 24 de ore cu tramvaiele și autobuzele care circulă pe raza municipiului Arad. În prezent, un bilet costă 4,5 lei și este valabil doar 90 de minute.

Tot de la 1 august, abonamentul săptămânal va costa 5 lei, iar abonamentul lunar va avea un preț de 20 de lei. În prezent, abonamentul lunar costă 120 de lei.

CTP Arad a anunțat că va continua și programul „Vinerea Verde”, introdus în urmă cu câțiva ani. Astfel, în fiecare zi de vineri, transportul public cu autobuzele și tramvaiele din municipiu va rămâne gratuit.

Compania le recomandă călătorilor să utilizeze aplicația mobilă „Transport Public Arad”, prin intermediul căreia pot cumpăra bilete și își pot planifica deplasările. Toate autobuzele și tramvaiele sunt dotate cu sisteme GPS, iar informațiile privind poziția și timpul estimat de sosire sunt disponibile atât în aplicație, cât și pe panourile de informare din stații.

„Le recomandăm călătorilor folosirea aplicaţiei de telefon disponibilă şi numită ‘Transport Public Arad’, cu ajutorul căreia se pot cumpăra biletele sau se pot planifica deplasările cu autobuzele şi tramvaiele locale. Toate mijloacele de transport au GPS, iar informaţiile sunt transmise şi călătorilor, prin intermediul aplicaţiei, sau afişajelor din staţii, astfel încât aceştia pot să ştie momentul în care vehiculele vor ajunge în staţii”, a spus Claudiu Godja.

În ceea ce privește personalul companiei, directorul CTP Arad a precizat că mai este nevoie de 15 vatmani, ceea ce reprezintă un deficit de aproximativ 16%. Situația este însă în curs de remediere, deoarece sunt pregătiți viitori vatmani. De asemenea, compania mai are nevoie de încă cinci șoferi de autobuz.

Reducerea tarifelor a fost aprobată de Consiliul Local Arad în ședința din 27 mai, iar noile prețuri vor intra în vigoare începând cu 1 august.

Printre argumentele care au stat la baza deciziei se numără reducerea poluării provocate de gazele de eșapament ale autoturismelor personale și diminuarea traficului rutier din oraș, potrivit referatului care a însoțit proiectul de hotărâre.

Documentul arată că transportul public electric este considerat una dintre cele mai eficiente soluții pentru protejarea mediului în contextul urbanizării accelerate și al creșterii poluării. Spre deosebire de vehiculele alimentate cu combustibili fosili, tramvaiele și autobuzele electrice nu emit direct gaze poluante în atmosferă, contribuind la reducerea emisiilor de dioxid de carbon și a altor substanțe nocive.

„Transportul public electric reprezintă una dintre cele mai eficiente soluţii pentru protejarea mediului în contextul urbanizării accelerate şi al creşterii poluării, spre deosebire de vehiculele clasice pe combustibili fosili, în condiţiile în care mijloacele de transport electrice, precum tramvaiele sau autobuzele electrice, nu emit gaze poluante direct în atmosferă, ceea ce contribuie semnificativ la reducerea nivelului de dioxid de carbon (CO2) şi a altor substanţe nocive”, este scris în document.

Referitor la impactul asupra bugetului, primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, declara la momentul lansării propunerii că în anul 2025 încasările din vânzarea biletelor și abonamentelor au fost de aproximativ 6 milioane de lei, în timp ce bugetul total al Companiei de Transport Public a fost de aproximativ zece ori mai mare, activitatea fiind susținută în mare măsură prin subvenții.