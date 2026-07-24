Șeful ROMARM avertizează asupra situației din industria de apărare. „Procesul de devalizare va continua” dacă nu sunt aprobate reformele

Conducerea companiei de stat ROMARM avertizează că industria națională de apărare riscă să se confrunte în continuare cu probleme majore dacă Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului nu aprobă măsurile de reformă propuse încă din primăvara acestui an. Reprezentanții companiei susțin că au identificat soluții pentru reorganizarea sectorului, însă acestea nu au primit până acum undă verde din partea ministerului de resort.

Potrivit unui comunicat transmis de companie, dificultățile existente în filialele ROMARM nu sunt noi, ci reprezintă rezultatul unor probleme despre care Ministerul Economiei a fost informat în repetate rânduri.

Conducerea societății afirmă că susține orice demers legal care are ca scop consolidarea și relansarea industriei de apărare, printr-o reformă amplă a sectorului de stat.

Totodată, oficialii companiei atrag atenția că măsurile de reorganizare pregătite de conducerea ROMARM nu au fost încă aprobate de minister, deși au fost discutate anterior cu alte instituții ale statului.

Directorul general al ROMARM, Răzvan Pîrcălăbescu, afirmă că planul de reformă a fost transmis Ministerului Economiei încă din luna aprilie și că, până în prezent, nu a fost luată nicio decizie.

„Posibile soluţii au fost creionate de conducerea Romarm, discutate şi agreate cu partenerii instituţionali (Guvern şi Administraţia Prezidenţială), aprobate de consiliul de administraţie al companiei şi avansate pentru aprobarea finală către MEDAT, încă din luna aprilie 2026. Până în prezent, Ministerul Economiei nu a luat nicio decizie şi nici nu ştim dacă va lua”, declară directorul general al societăţii, Răzvan Pîrcălăbescu.

Potrivit acestuia, compania are nevoie de o structură de conducere mai flexibilă și mai eficientă, capabilă să răspundă provocărilor din industria de apărare.

Directorul general al companiei susține că starea unor active industriale și lipsa investițiilor au dus la accentuarea problemelor din cadrul societății.

„Nivelul de degradare al activelor, decalajul tehnologic şi devalizarea secţiilor de producţie sunt realităţi pe care ministerul trebuie să le recunoască şi pentru care trebuie să ofere toate instrumentele şi sprijinul conducerii companiei pentru a le rezolva, astfel încât Romarm să aibă atribuţii şi responsabilităţi la nivelul întregului proces de producţie şi să nu fie ţinut ca un simplu „dispecer””, mai precizează şeful Romarm.

Acesta consideră că ultimele evoluții confirmă necesitatea accelerării procesului de reformă și a unei reorganizări profunde a companiei.

ROMARM transmite că va colabora cu toate instituțiile statului și va sprijini orice verificare sau acțiune legală care urmărește modernizarea și consolidarea industriei naționale de apărare.

În același timp, conducerea companiei avertizează că lipsa unor măsuri rapide poate avea consecințe asupra filialelor.

„După cum am anunţat şi în ultimul comunicat de presă, conducerea Romarm se teme că procesul de devalizare va continua în filiale dacă ministerul de resort nu iniţiază demersurile necesare relansării industriei de apărare. Asigurăm toţi partenerii că activitatea operaţională legitimă şi contractele în derulare nu sunt afectate”, spune Răzvan Pîrcălăbescu.

Recent, directorul general al companiei avertiza că ROMARM nu poate evolua în actualul cadru de funcționare și că, în lipsa unei reforme structurale și a unei noi strategii de dezvoltare, societatea riscă să își piardă competitivitatea.

Totodată, acesta a acuzat blocarea măsurilor de restructurare și politizarea situației din companie, subliniind că ROMARM nu se opune controalelor desfășurate de autoritățile competente.