Guvernul a aprobat numărul mediu maxim de personal pentru industria naţională de apărare pe anul 2026

Guvernul a stabilit numărul mediu maxim de personal din industria națională de apărare pentru anul 2026, aprobând alocarea a 100 de milioane de lei pentru susținerea activităților specifice și menținerea capacităților de producție ale operatorilor economici din sector.

Guvernul a aprobat vineri, 5 iunie 2026, prin hotărâre, numărul mediu maxim de personal pe anul 2026 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor articolul 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare. Astfel, pentru anul 2026, prin bugetul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, sunt alocate fonduri în cuantum de 100 milioane lei pentru un număr mediu maxim de personal de 1.182 salariaţi.

De aceste sume beneficiază un număr mediu maxim de 1.034 din cadrul Companiei Naţională Romarm SA – exclusiv pentru filialele sale, 50 de salariaţi de la Societatea Romaero SA, aflată în insolvenţă, 50 de salariaţi de la Societatea Avioane Craiova S.A., 30 de salariaţi din cadrul Societăţii IOR S.A., 8 salariaţi de la Societatea Şantierul Naval Mangalia S.A., 10 salariaţi de la Societatea Uzina Mecanică Orăştie S.A.

Potrivit Capitolului II din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare:

Organizare şi funcţionare

SECŢIUNEA 1

Componenţa industriei naţionale de apărare

ART. 4

Industria naţională de apărare cuprinde operatorii economici înscrişi în registru, cu capital de stat sau privat, care dispun de resursele tehnice şi tehnologice, organizatorice şi de management necesare realizării şi furnizării către instituţiile din cadrul FSNA sau către alte ţări de produse militare, sensibile şi strategice şi/sau de servicii aferente acestora.

ART. 5

Următoarele capacităţi şi domenii de activitate ale industriei de apărare sunt de importanţă strategică la nivel naţional şi reprezintă interese fundamentale de securitate ale ţării, după cum urmează:

a) capacităţile de producţie şi fabricare a pulberilor şi explozivilor;

b) capacităţile de producţie şi realizare a mentenanţei pentru tehnica militară;

c) capacităţile de producţie şi fabricare a muniţiilor şi armamentului de infanterie;

d) capacităţile de realizare şi integrare a sistemelor de comandă-control.

SECŢIUNEA a 2-a

Coordonarea activităţilor operatorilor economici din industria naţională de apărare

ART. 6

(1) Coordonarea şi evidenţa din industria naţională de apărare se realizează de către ministerul de resort.

(2) În sprijinul coordonării unitare şi pentru realizarea unui parteneriat strategic între autorităţile publice, mediul de afaceri autohton şi forţa de muncă din domeniu, funcţionează ca organism consultativ tripartit Consiliul pentru coordonarea industriei naţionale de apărare:

a) administraţia publică – reprezentanţi la nivel de secretar de stat sau asimilat din cadrul fiecărei instituţii FSNA, ministerul de resort, autoritatea de specialitate, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi Ministerul Finanţelor Publice;

b) reprezentanţii legali ai asociaţiei naţionale a producătorilor şi patronatului naţional reprezentativ;

c) reprezentanţii legali ai sindicatului naţional al lucrătorilor din industria naţională de apărare.

(3) Organizarea şi funcţionarea Consiliului prevăzut la alin. (2) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(4) Componenţa şi nominalizarea membrilor se fac prin decizia prim-ministrului.

(5) Ministerul de resort are următoarele atribuţii principale:

a) reprezentarea industriei naţionale de apărare în relaţia cu instituţiile FSNA, ale Uniunii Europene, NATO şi alte organisme şi/sau instituţii externe;

b) elaborează şi propune spre aprobare strategii, programe şi acte normative pentru aplicarea Programului de guvernare în industria naţională de apărare, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici;

c) încheierea, în condiţiile legii, de parteneriate privind cooperarea şi colaborarea, inclusiv în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării, cu operatori economici publici şi privaţi, cu autorităţi şi instituţii publice, centrale şi locale, precum şi cu parteneri externi;

d) controlul activităţii operatorilor economici, în condiţiile legii;

e) exercitarea, în numele statului român, a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar la operatorii economici cu capital integral şi/sau majoritar de stat, cu respectarea prevederilor legale;

f) elaborarea strategiei de organizare/reorganizare, restructurare şi privatizare a operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat, care se avizează şi se aprobă conform reglementărilor legale în vigoare, precum şi stabilirea măsurilor necesare implementării şi monitorizării acesteia;

g) sprijină participarea industriei naţionale de apărare, indiferent de forma de proprietate, la derularea programelor de înzestrare şi modernizare a instituţiilor din cadrul FSNA;

h) sprijină, împreună cu Oficiul de Cooperare Tehnologică şi Industrială, activitatea operatorilor economici din sectorul industriei de apărare care participă la derularea acordurilor privind operaţiunile de compensare tehnologică şi industrială, precum şi a acordurilor de cooperare tehnologică şi industrială;

i) asigură, reprezintă şi susţine activitatea de cooperare tehnică internaţională în domeniul industriei naţionale de apărare în relaţiile cu alte state, precum şi cu organizaţii de profil din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene, prin încheierea de acorduri, memorandumuri şi altele asemenea;

j) participă în comisiile de control al exporturilor şi importurilor strategice care vizează domeniile coordonate;

k) elaborează propuneri pentru planul de mobilizare pentru apărare a economiei naţionale, secţiunea industrie şi resurse, planurile anuale de pregătire a economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, necesarul de materii prime şi materiale aferente acestora, gestionează/actualizează Inventarul capacităţilor de producţie ale operatorilor economici din industria naţională de apărare, avizează lucrările de evidenţă militară şi de mobilizare la locul de muncă pentru personalul cu obligaţii militare, conform legii, ale operatorilor economici în domeniu;

l) întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului industriei naţionale de apărare, inclusiv privind industria naţională de apărare;

m) autorizează operatorii economici care desfăşoară activităţi necesare realizării de produse militare, sensibile, strategice şi/sau să presteze servicii în legătură cu acestea, cu avizul prealabil din partea instituţiilor cu atribuţii din domeniul securităţii naţionale;

n) întocmeşte şi gestionează registrul;

o) întocmeşte şi gestionează catalogul;

p) asigură dialogul permanent şi transparent cu patronatele şi asociaţiile din industria naţională de apărare, cu mass-media şi societatea civilă, în scopul informării reciproce, corecte, complete şi la timp şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent domeniului coordonat, cu respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;

q) participă în comisiile şi grupurile de lucru care reprezintă Guvernul României în organismele internaţionale a căror activitate vizează cooperarea internaţională în domeniul industriei naţionale de apărare;

r) participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind industria naţională de apărare;

s) încheie parteneriate privind cooperarea şi colaborarea, inclusiv în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării, cu operatori economici, cu autorităţi şi instituţii publice, centrale şi locale, precum şi cu parteneri externi;

t) execută toate sarcinile care îi revin în calitate de minister de resort prevăzute de prezenta lege.

(6) Coordonarea activităţii şi evidenţa altor operatori economici aflaţi în subordinea altei entităţi componente a sistemului naţional de apărare se realizează de către aceasta, cu informarea ministerului de resort.

SECŢIUNEA a 3-a

Regimul de autorizare şi înregistrare

ART. 7

(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi se înfiinţează registrul.

(2) Criteriile şi procedurile de autorizare, înregistrare şi radiere din registru a operatorilor economici se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, prin hotărâre a Guvernului.

(3) În registru pot fi înscrişi, la cerere, numai operatorii economici care îndeplinesc criteriile aprobate conform alin. (2).

(4) Radierea din registru se face la cererea operatorului economic sau în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite criteriile stabilite conform alin. (2).

(5) Operatorii economici înscrişi în registru au obligaţia să comunice ministerului de resort orice schimbare apărută, care poate să conducă la modificarea menţiunilor din registru/catalog.