Viitorul NATO se discută în Turcia. Donald Trump confirmă participarea: Alianța are nevoie de schimbări semnificative

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va participa la următorul summit NATO, programat pe 7 și 8 iulie la Ankara, în Turcia. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat american Marco Rubio, care a declarat că Alianța Nord-Atlantică are nevoie de schimbări importante și că reuniunea din capitala Turciei ar putea fi una dintre cele mai importante din istoria organizației.

Summitul va avea loc într-un moment în care NATO discută atât despre creșterea cheltuielilor de apărare, cât și despre sprijinul acordat Ucrainei și evoluțiile din Orientul Mijlociu.

Secretarul de stat american Marco Rubio a confirmat că Donald Trump va participa la reuniunea liderilor NATO și a subliniat că Statele Unite rămân membre ale Alianței.

În același timp, Rubio a susținut că NATO trebuie să treacă prin reforme importante pentru a răspunde noilor provocări de securitate.

„Președintele însuși va participa la următorul summit al NATO. Suntem în continuare în NATO, dar NATO are nevoie de schimbări semnificative”, a spus Rubio în fața unei comisii parlamentare.

Potrivit oficialului american, summitul de la Ankara va aborda mai multe subiecte esențiale pentru viitorul organizației și va oferi ocazia clarificării unor probleme care afectează în prezent funcționarea Alianței.

Declarațiile vin în contextul în care Donald Trump a criticat în repetate rânduri aliații europeni, inclusiv după refuzul acestora de a participa la conflictul declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

Unul dintre principalele subiecte ale summitului va fi evaluarea angajamentelor asumate de statele membre privind majorarea cheltuielilor pentru apărare.

La reuniunea precedentă, desfășurată la Haga, aliații NATO au acceptat, cu excepția Spaniei, creșterea treptată a bugetelor pentru apărare până la 5% din PIB în anul 2035.

Obiectivul este împărțit în două componente. Astfel, 3,5% din PIB ar urma să fie alocat pentru cheltuieli strict militare, iar alte 1,5 procente pentru investiții conexe, precum infrastructura critică, industria de apărare, securitatea cibernetică și alte proiecte strategice.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că la Ankara statele membre vor prezenta o „traiectorie credibilă” privind atingerea acestui obiectiv.

Pe agenda summitului se va afla și continuarea sprijinului pentru Ucraina în războiul cu Rusia.

Potrivit informațiilor anunțate de NATO, președintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa la reuniune, iar statele membre își vor reafirma angajamentul pentru susținerea Kievului.

Discuțiile au loc într-un moment în care conflictul din Ucraina continuă să reprezinte una dintre principalele preocupări de securitate ale Alianței Nord-Atlantice.

În paralel cu pregătirile pentru summitul NATO, Donald Trump a făcut declarații despre negocierile dintre Washington și Teheran.

Președintele american a afirmat că Mojtaba Khamenei, liderul suprem al Iranului, este implicat direct în discuțiile privind încheierea conflictului și că există posibilitatea unei întâlniri între cei doi.

Trump a declarat într-un interviu acordat publicației New York Post că liderul iranian se bucură de influență și respect în țara sa și că este implicat în procesul de negociere.

„Este implicat (în negocieri). Cu siguranță. Da, cred că se bucură de un mare respect acolo”, a declarat Trump într-un interviu acordat publicației New York Post.

Întrebat despre starea de sănătate a lui Mojtaba Khamenei, liderul de la Casa Albă a spus că nu are informații certe, dar a admis că există speculații potrivit cărora acesta ar fi putut fi rănit în timpul conflictului.

Potrivit declarațiilor făcute de Donald Trump, tema centrală a negocierilor dintre Statele Unite și Iran rămâne programul nuclear al Teheranului. Președintele american a susținut că Iranul ar fi acceptat deja principiul conform căruia nu poate deține arme nucleare.

„Nu le putem permite să dețină arme nucleare, iar ei au acceptat deja acest lucru”, a subliniat președintele american.

La rândul său, Marco Rubio a declarat în fața Congresului că autoritățile iraniene au acceptat să discute aspecte ale programului nuclear pe care, cu doar câteva săptămâni înainte, refuzau să le negocieze.

Cu toate acestea, situația din regiune continuă să fie tensionată. În pofida armistițiului aflat în vigoare, au fost raportate noi atacuri între forțele americane și cele iraniene.

Pentagonul a confirmat lovirea unor obiective de pe insula iraniană Qeshm, în timp ce Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a revendicat atacuri asupra unor facilități militare americane, semn că procesul diplomatic rămâne fragil în ciuda negocierilor aflate în desfășurare.