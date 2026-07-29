Volodimir Zelenski spune că Donald Trump a acceptat să acorde Ucrainei licenţa pentru rachetele Patriot: Am avut o întâlnire foarte bună

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că președintele american Donald Trump a acceptat să acorde Ucrainei licența pentru producția rachetelor interceptoare utilizate de sistemul antirachetă Patriot. Declarația a fost făcută marți, după întrevederea pe care liderul de la Kiev a avut-o la Casa Albă.

Zelenski a afirmat că întâlnirea cu Donald Trump a fost una foarte bună și că președintele american a fost de acord să ofere licențele necesare, potrivit informațiilor publicate de DPA.

„Astăzi am avut o întâlnire foarte bună cu preşedintele Trump. A acceptat să ne dea licenţe”, a spus Zelenski.

După obținerea licenței, Ucraina va putea să își suplimenteze producția internă de mijloace de apărare antiaeriană, de care autoritățile de la Kiev spun că au nevoie urgentă.

Sistemele Patriot sunt considerate singurele capabile să intercepteze eficient rachetele balistice rusești. Zelenski a semnalat în cursul acestui an că stocul de rachete interceptoare al Ucrainei este aproape epuizat. În același timp, războiul purtat de Statele Unite cu Iranul a redus numărul de interceptoare disponibile la nivel mondial.

Anterior, imediat după discuția cu Donald Trump, Zelenski adoptase un ton mai prudent într-un mesaj publicat pe platforma X, unde afirmase doar că a discutat despre licențe și despre alte câteva idei care ar putea ajuta Ucraina.

Donald Trump declarase deja în această lună, la summitul NATO de la Ankara, că Ucraina va primi permisiunea de a produce pe plan intern rachetele pentru sistemele Patriot.

Potrivit presei americane, întâlnirea de marți dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, desfășurată la Casa Albă, a avut loc cu ușile închise și a durat aproximativ o oră.

După întrevedere, Donald Trump a scris pe platforma sa Truth Social că discuțiile au decurs foarte bine, iar Volodimir Zelenski a făcut o apreciere similară într-un interviu acordat postului de televiziune Fox News.

Rachetele interceptoare Patriot sunt utilizate de sistemul american de apărare antiaeriană și antirachetă Patriot, conceput pentru a detecta, urmări și distruge rachete balistice, rachete de croazieră și alte ținte aeriene. Aceste interceptoare sunt lansate de pe bateriile Patriot și sunt considerate printre cele mai eficiente mijloace de apărare împotriva atacurilor cu rachete balistice, motiv pentru care Ucraina le consideră esențiale pentru protejarea infrastructurii critice și a orașelor împotriva atacurilor rusești.