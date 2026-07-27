Arma care ar putea schimba apărarea Europei. Anunțul făcut de Ucraina
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Ucraina își propune ca primul prototip funcțional al sistemului european de apărare antibalistică Freyja să fie disponibil în prima jumătate a anului viitor, potrivit unui oficial de rang înalt de la Kiev. Proiectul este susținut de mai multe state europene și urmărește dezvoltarea unei soluții capabile să intercepteze rachetele balistice lansate de Rusia.
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Davyd Aloian, secretar adjunct al Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, responsabil de coordonarea proiectului Freyja, a anunțat că primul comitet director internațional, însărcinat cu evaluarea costurilor pentru cercetare și dezvoltare, urmează să se reunească în perioada următoare.
Lansarea oficială a coaliției antibalistice a avut loc la un summit organizat la Paris, în urmă cu două săptămâni. La reuniune au participat lideri din zece state europene, inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski, alături de aproximativ doisprezece producători din industria de apărare.
Referindu-se la ritmul accelerat al proiectului, Aloian a declarat: „Întrucât lucrăm într-un interval de timp atât de strâns, avem un obiectiv ambițios: să avem un MVP (produs minim viabil) gata până în prima jumătate a anului viitor.”
Obiectivul este realizarea unui prototip funcțional
Oficialul ucrainean a explicat că etapa inițială urmărește demonstrarea capacităților tehnologice ale sistemului. „Acesta este un prototip care își poate demonstra deja primele rezultate practice.”
În prezent, Ucraina depinde aproape în totalitate de sistemele americane Patriot pentru interceptarea rachetelor balistice. Acestea reprezintă singurele echipamente aflate în dotarea armatei ucrainene care pot distruge în mod constant rachetele balistice rusești, ce ating viteze de câteva ori mai mari decât viteza sunetului.
Disponibilitatea sistemelor Patriot este influențată de mai mulți factori, inclusiv evoluțiile politice, nivelul limitat al stocurilor și durata mare necesară producerii de noi unități și interceptoare.
În ultimele săptămâni, Rusia și-a intensificat atacurile cu rachete balistice asupra Kievului și asupra orașului-port Odesa. Zeci de rachete au fost lansate în această perioadă, iar Ucraina nu a reușit să intercepteze o mare parte dintre ele din cauza deficitului de interceptoare disponibile.
Kievul promite contribuții proprii la dezvoltarea sistemului
Autoritățile ucrainene au anunțat că sunt pregătite să ofere proiectului Freyja atât un lansator, cât și o rachetă interceptoare. Președintele Volodimir Zelenski a descris recent această etapă drept doar o „chestiune de testare”, exprimându-și speranța că sistemul va deveni operațional într-un interval de aproximativ un an.
Kievul se bazează pe sprijinul partenerilor europeni pentru furnizarea unor componente tehnologice esențiale, precum radare moderne, senzori și soluții de electronică destinate ghidării și controlului rachetelor.
Printre companiile din industria de apărare care participă deja la proiect se află Eurosam, producătorul sistemului de interceptare SAMP-T, dar și Leonardo, Thales și Saab.
Compania ucraineană Fire Point, cunoscută pentru dezvoltarea rachetei de croazieră Flamingo, va avea rolul principal de partener industrial al proiectului Freyja. Luna trecută, societatea a anunțat semnarea unui acord cu producătorul german Hensoldt pentru furnizarea tehnologiei radar necesare dezvoltării sistemului.
Freyja este conceput ca o alternativă europeană la Patriot
Noul proiect urmărește realizarea unei alternative cu costuri mai reduse față de sistemul american Patriot, utilizat atât de Ucraina, cât și de numeroase state europene. Alte sisteme de apărare aeriană existente, precum franco-italianul SAMP/T sau germanul IRIS-T, nu și-au demonstrat până acum eficiența în interceptarea rachetelor balistice.
Volodimir Zelenski a comparat proiectul Freyja cu un set Lego, explicând că sistemul va reuni tehnologii și echipamente dezvoltate de mai mulți producători din industria europeană de apărare.
Davyd Aloian a precizat că firmele implicate au primit sarcina de a crea un cadru comun bazat pe componente interschimbabile, astfel încât fiecare stat participant să poată integra propriile tehnologii fără a afecta funcționarea ansamblului.
Sistem cu arhitectură deschisă și finanțare comună
Oficialul ucrainean a subliniat că unul dintre principiile proiectului este flexibilitatea tehnologică. „Logica generală a acestui sistem este că are o arhitectură deschisă”, a afirmat acesta.
Aloian a oferit și exemple privind modul de integrare a diferitelor componente naționale: „Așadar, dacă Danemarca spune vreau sistemul Freyja cu un radar Weibel fabricat în Danemarca, este în regulă. Nici dacă Suedia spune că vrea sistemul Saab, nu este o problemă.”
Printre variantele analizate se află și crearea unei structuri dedicate, posibil sub forma unui fond special, care să administreze contribuțiile financiare și să asigure resurse stabile pentru dezvoltarea sistemului.
Totodată, Aloian consideră că implicarea directă a companiilor alături de guverne poate accelera implementarea proiectului prin reducerea procedurilor administrative. În acest context, oficialul a declarat: „Coaliția ar trebui să fie practică, nu politică.”
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