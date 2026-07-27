Vești bune pentru România. Kazahstanul reia exporturile de petrol prin conducta CPC

Kazahstanul a reluat exporturile de țiței prin intermediul Consorțiului Conductei Caspice (CPC), după ce terminalul maritim din portul rusesc Novorossiisk și-a redeschis operațiunile de încărcare. Decizia vine la câteva zile după suspendarea temporară a activității, care a obligat autoritățile kazahe să reducă producția de petrol.

Ministerul Energiei din Kazahstan a anunțat că operatorul Consorțiului Conductei Caspice (CPC) a reluat acceptarea petrolului de la transportatori și operațiunile de încărcare la terminalul său maritim din portul rusesc Novorossiisk, situat la Marea Neagră.

Potrivit autorităților, încărcarea petrolierelor se desfășoară în prezent la două dintre punctele unice de acostare ale terminalului.

Navele SEAMAJESTY și MILOS încarcă țiței furnizat de Tengizchevroil, compania care operează cel mai mare câmp petrolier din Kazahstan, transmite Astana Times.

Ministerul Energiei a precizat că reluarea alimentării terminalului permite companiilor producătoare să reia livrările de țiței în sistemul de conducte CPC și să continue exporturile prin terminalul maritim.

Autoritățile au transmis că activitatea terminalului va continua în funcție de evaluările permanente privind situația de securitate și cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță.

De asemenea, ministerul a precizat că menține un contact permanent cu conducerea CPC, cu principalii transportatori de petrol și cu celelalte părți implicate pentru a asigura continuitatea exporturilor de petrol kazah.

Reluarea exporturilor vine după ce săptămâna trecută operațiunile de încărcare la terminalul maritim CPC au fost suspendate temporar.

Ca urmare a restricționării fluxului de țiței în sistemul de conducte, Kazahstanul a fost nevoit să reducă producția de petrol pentru a evita umplerea capacităților de depozitare.

Potrivit autorităților, măsura a avut un caracter tehnologic și a fost necesară până la reluarea operațiunilor de export.

Conducta CPC reprezintă principalul coridor de export pentru petrolul kazah, gestionând cea mai mare parte a livrărilor de țiței ale țării către piețele internaționale.

Suspendarea activității terminalului a venit în contextul atacurilor cu drone asupra unor nave civile din Marea Neagră. Autoritățile din Kazahstan au condamnat aceste incidente, apreciind că ele reprezintă o amenințare la adresa securității energetice internaționale.