Guvernul anunță ultimele informații despre e-Terra după atacul cibernetic. Ce se întâmplă cu baza de date a ANCPI

Guvernul a prezentat luni o actualizare privind stadiul repunerii în funcțiune a sistemului informatic e-Terra, afectat de atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI). Autoritățile susțin că baza de date centrală nu a fost compromisă și că se lucrează la refacerea infrastructurii în condiții de securitate sporite.

Potrivit Executivului, atacul informatic, constatat în 14 iulie, a fost unul de tip ransomware. În comunicatul transmis luni se arată că Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a fost implicat în investigarea incidentului, conform procedurilor aplicabile instituțiilor publice.

Autoritățile precizează că atacatorii au criptat și au șters o parte din infrastructura de virtualizare care găzduia aplicațiile ANCPI.

Guvernul afirmă că baza de date centrală a sistemului cadastral, care conține evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor, nu a fost compromisă.

Potrivit Executivului, nu există dovezi că atacatorii au avut acces la aceste informații, iar integritatea evidenței cadastrale și a cărților funciare este confirmată în acest moment.

Referitor la platforma ePay, Guvernul anunță că va fi dezvoltat un nou modul software pentru plata electronică.

Până la lansarea acestuia, utilizatorilor care au folosit platforma ePay.ancpi.ro li se recomandă să își schimbe parola de acces, în special dacă aceeași parolă este utilizată și pentru alte conturi sau servicii online.

Autoritățile îi avertizează, de asemenea, să manifeste prudență în cazul mesajelor, e-mailurilor sau apelurilor prin care sunt solicitate date personale, informații financiare sau coduri de acces.

Guvernul precizează că investigația tehnică este realizată de DNSC împreună cu ANCPI și are ca obiectiv stabilirea modului în care infrastructura a fost compromisă și identificarea măsurilor necesare pentru consolidarea securității sistemelor informatice ale statului.

În paralel, identificarea autorilor atacului face obiectul unei anchete penale aflate în desfășurare.

Totodată, echipele tehnice ale ANCPI, împreună cu specialiști din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și Cyberint, lucrează la reconstruirea infrastructurii și la operaționalizarea aplicației e-Terra în cloud-ul guvernamental.

Executivul arată că lucrările programate să se încheie duminică au fost întrerupte în jurul orei 03:00, din motive de precauție, și au fost reluate luni dimineață.

Autoritățile au decis ca sistemul să fie repornit inițial în versiunea actuală, urmând ca actualizările să fie implementate ulterior, fără întreruperea serviciilor.

Guvernul precizează că testele finale de funcționare vor putea începe doar după finalizarea migrării infrastructurii și repornirea completă a bazei de date.

Din acest motiv, Executivul spune că nu poate anunța deocamdată o dată sau o oră exactă pentru repunerea în funcțiune a sistemului e-Terra, subliniind că nu dorește să facă promisiuni care ar putea fi amânate din motive tehnice.

În același timp, autoritățile afirmă că sunt implementate măsuri suplimentare de securitate, astfel încât sistemele care vor fi repuse în funcțiune să ofere un nivel de protecție mai ridicat decât înaintea incidentului.