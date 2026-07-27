„Chat Control 2.0”, tot mai aproape. UE negociază scanarea conversațiilor private pe toate platformele

Dezbaterile privind protejarea copiilor în mediul online revin în prim-plan în Uniunea Europeană. Parlamentul European a prelungit regulamentul „Chat Control 1.0”, iar negocierile pentru o variantă mai strictă continuă. Noile propuneri ridică însă întrebări importante despre echilibrul dintre siguranța copiilor și dreptul la confidențialitatea comunicațiilor private.

Uniunea Europeană continuă dezbaterile privind regulamentul cunoscut sub denumirea de „Controlul Chaturilor” (Chat Control), o măsură menită să combată distribuirea online a materialelor care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor (CSAM). Scopul acestei inițiative este de a oferi platformelor digitale instrumente pentru identificarea și raportarea unor astfel de materiale, în contextul creșterii accelerate a numărului de cazuri semnalate în ultimii ani.

La începutul acestei luni, Parlamentul European a aprobat prelungirea regulamentului „Chat Control 1.0” până în aprilie 2028. Regulile, aflate în vigoare din 2021, permit companiilor de tehnologie să scaneze în mod voluntar mesajele și e-mailurile private pentru a detecta conținut care ar putea indica abuzuri sexuale asupra copiilor. Totuși, această măsură nu se aplică serviciilor de mesagerie criptate end-to-end, precum WhatsApp și Signal, unde doar expeditorul și destinatarul pot citi mesajele.

Regulamentul reprezintă o excepție de la Directiva europeană privind confidențialitatea în comunicațiile electronice, care protejează activitatea și comunicările private din mediul online și impune, în mod normal, acordul utilizatorilor înainte ca acestea să poată fi accesate, monitorizate sau utilizate.

Potrivit Comisiei Europene, necesitatea acestor măsuri este susținută de creșterea alarmantă a numărului de raportări privind abuzurile sexuale asupra copiilor. Dacă în 2010 au fost înregistrate aproximativ un milion de sesizări, în 2025 numărul acestora a depășit 23 de milioane. Rapoartele au inclus 61,8 milioane de fișiere, dintre care 29,4 milioane de imagini și 26,3 milioane de videoclipuri.

În paralel, instituțiile europene negociază o reformă mai amplă, denumită „Chat Control 2.0”. Propunerea ar impune tuturor platformelor online, inclusiv celor care folosesc criptare end-to-end, să scaneze conversațiile private pentru identificarea materialelor ilegale. Această variantă este însă controversată, deoarece criticii susțin că scanarea mesajelor criptate ar afecta confidențialitatea utilizatorilor și ar putea intra în conflict cu legislația europeană privind protecția vieții private, inclusiv cu Directiva privind confidențialitatea în comunicațiile electronice și cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR).

Până în prezent, colegislatorii europeni nu au ajuns la un acord asupra noilor reguli. Negocierile privind „Chat Control 2.0” urmează să fie reluate în luna septembrie.