Traducerea în era AI: Google Translate, DeepL și ChatGPT schimbă modul de lucru al traducătorilor

Inteligența artificială (Artificial Intelligence/AI) schimbă rapid domeniul traducerilor deoarece face munca mai rapidă și permite procesarea unui volum mai mare de texte. Trei traducătoare ne explică de ce rolul traducătorului uman rămâne esențial.

Inteligența artificială (Artificial Intelligence/AI) schimbă mult felul în care se fac traducerile obișnuite pentru că face procesul mai rapid și permite traducerea unei cantități mai mari de text. Trei traducătoare au explicat pentru Economedia cum arată piața în această perioadă, când tehnologia este deja destul de avansată.

Veronica Nemeș, proprietara unui birou de traduceri din Ploiești, a spus că AI-ul ajută foarte mult la muncă. Nemeș a explicat că inteligența artificială face partea mai simplă a traducerii, adică traduce textul inițial, iar traducătorul profesionist doar verifică, corectează și îmbunătățește rezultatul. Nemeș a mai spus că lucrează cu traduceri în peste 25 de limbi și că, datorită AI-ului, termenele de predare sunt mai scurte.

O altă traducătoare, Alina Dana Sandu, a spus că inteligența artificială a schimbat mult traducerea clasică, pentru că mărește viteza și volumul de muncă ce poate fi realizat. Sandu a explicat că programe precum Google Translate sau DeepL pot oferi traduceri destul de apropiate de limba naturală. Totuși, Sandu a precizat că AI-ul trebuie folosit ca un ajutor, nu ca o soluție finală, deoarece nu garantează întotdeauna corectitudinea termenilor sau a sensului. Din acest motiv, traducătorul uman rămâne important pentru verificare, corectare și adaptare la cultură și stil.

Camelia Tilihoi, proprietara unei firme de traduceri din Cluj-Napoca, a spus că rezultatele AI-ului diferă în funcție de instrumentele folosite și că acestea nu sunt niciodată perfecte, chiar dacă unele sunt destul de bune. Tilihoi a explicat că există în continuare clienți pentru traduceri, mai ales pentru documente juridice sau educaționale care trebuie legalizate și nu pot fi realizate fără un traducător autorizat. Tilihoi a spus că și textele tehnice sau specializate, chiar dacă sunt traduse cu ajutorul AI, trebuie verificate foarte atent, cuvânt cu cuvânt, înainte de a fi livrate.

Nemeș a mai menționat că cererea pentru traduceri nu a scăzut deoarece traducerile autorizate și legalizate sunt în continuare necesare, iar AI-ul nu le poate înlocui.

La fel, Sandu a spus că, deși AI-ul preia unele sarcini, cererea pentru traduceri rămâne și chiar crește în anumite zone. Sandu a explicat că textele simple sau interne pot fi traduse direct cu AI, dar documentele oficiale, juridice, medicale sau creative au nevoie în continuare de un specialist. În plus, a apărut o cerere mai mare pentru verificarea traducerilor făcute de AI, ceea ce înseamnă că accentul se mută tot mai mult pe controlul calității. Clienții vor nu doar viteză, ci și siguranța că textul final este corect și bine făcut.

„AI-ul ușurează foarte mult procesul, face treaba brută, face munca unui traducător începător. Mai precis, traduce textul, tu, profesionistul, urmând doar să rectifici, să corectezi și să îmbunătățești traducerea. Inteligența artificială duce la termene de predare mai scurte”, conchide Nemeș. „Inteligența artificială schimbă radical practica traducerii clasice, brute, prin creșterea vitezei și a volumului de text care poate fi procesat. Algoritmii de traducere automată, precum Google Translate sau DeepL, reușesc, dintr-un punct de vedere, să ofere variante cât de cât apropiate de uzul natural al limbii. Pentru traducător, AI funcționează ca un ”asistent”, reducând timpul dedicat traducerii brute și permițând concentrarea pe aspectele fine: nuanțe culturale, stilistice și terminologice. Totuși, aceste sisteme nu garantează acuratețea terminologică sau fidelitatea absolută, ceea ce înseamnă că rolul traducătorului uman devine acela de revizor critic și mediator cultural. Într-adevăr, unele texte de volum mare și de importanță redusă (cum ar fi comunicările interne, textele informative) pot fi preluate direct de AI. Totuși, pentru documente oficiale, juridice, medicale sau creative, traducerea automată nu poate asigura rigoarea, responsabilitatea legală și sensibilitatea culturală necesare. Mai mult, crește cererea pentru servicii de post-editare (revizuirea traducerilor generate de AI), ceea ce mută accentul de la producția propriu-zisă la controlul calității. Clienții apreciază nu doar rapiditatea, ci și garanția că textul final este corect, adecvat și validat de un profesionist”, adaugă Sandu. „În funcție de instrumentele AI folosite, calitatea traducerii diferă. Niciodată nu e 100%, dar sunt și instrumente care, într-adevăr, oferă o calitate destul de bună a traducerii. Pentru că documentele juridice, educaționale și multe altele, mai ales cele care necesită legalizare notarială, nu pot fi procesate și livrate fără ajutorul unui traducător autorizat. În ceea ce privește proiectele din domenii tehnice sau specializate, care nu necesită neapărat o ștampilă, și acestea, chiar traduse cu instrumente avansate pe bază de inteligență artificială, trebuie neapărat post-editate. Adică nu se livrează nicio traducere fără a fi verificată cuvânt cu cuvânt”, completează Tilihoi.

Sandu a spus că există mai multe instrumente de traducere bazate pe inteligență artificială. Sandu a explicat că Google Translate este foarte rapid și ajută mai ales ca primă variantă a unui text sau pentru înțelegerea generală a acestuia. Sandu a menționat că DeepL oferă traduceri destul de bune, mai ales pentru limbajul obișnuit. Sandu a spus că ChatGPT poate face traduceri și poate oferi explicații despre context, adaptându-se la stilul cerut.

Tot Sandu a vorbit și despre instrumente de traducere care nu folosesc inteligență artificială, dar care sunt foarte importante pentru traducători. Printre acestea se numără programele SDL Trados Studio și MemoQ, care sunt folosite pentru a ajuta traducătorii să lucreze mai eficient, folosind memorii de traducere și liste de termeni. Sandu a menționat baza de date IATE, folosită în Uniunea Europeană pentru termeni corecți, precum și dicționare specializate, atât tipărite, cât și online, cum sunt Oxford sau Larousse, care ajută la alegerea corectă a cuvintelor.

Nemeș a spus și ea că există programe speciale folosite în traduceri, numite CAT tools, cum ar fi MemoQ sau altele mai complexe, care îi ajută pe traducători în munca lor zilnică.