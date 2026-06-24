Semnalele care neliniștesc Wall Street: ce se ascunde în spatele scăderilor de pe piețele AI
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Contractele futures pe acțiunile americane au înregistrat evoluții mixte, într-un context dominat de incertitudini legate de evaluările din sectorul inteligenței artificiale. Wall Street a traversat astfel a doua ședință consecutivă de ajustări, în special în zona companiilor de tehnologie.
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Contractele futures asociate indicelui Dow Jones Industrial Average au coborât cu 0,1%. În schimb, contractele futures pentru S&P 500 au avansat cu 0,2%, iar cele pentru Nasdaq 100 au crescut cu 0,5%. Investitorii au reacționat la presiunea acumulată în ultimele sesiuni de tranzacționare, unde producătorii de cipuri au fost printre cei mai afectați.
Companiile din sectorul semiconductorilor au continuat să influențeze direcția pieței. Acțiunile Nvidia (NVDA), Micron (MU) și AMD (AMD) au înregistrat scăderi, pe fondul vânzărilor declanșate de temeri privind evaluările considerate ridicate în domeniul inteligenței artificiale.
După listarea sa la bursă, compania de cipuri de inteligență artificială Cerebras a raportat primele rezultate financiare, însă titlurile au scăzut. Investitorii au reacționat la perspectivele care sugerează dificultăți în competiția cu jucători consacrați precum Nvidia ( NVDA ).
În același timp, „Câștigurile Micron sunt așteptate după bursa de miercuri”, iar evoluția companiei este urmărită atent de piață, în contextul ajustărilor recente ale sectorului.
Presiuni și din zona transporturilor și a comerțului global
Acțiunile FedEx ( FDX ) au scăzut după publicarea rezultatelor financiare, compania indicând schimbările de politică comercială drept un factor de presiune asupra activității. Evoluția este urmărită frecvent de investitori ca indicator al dinamicii economiei globale.
Pe parcursul sesiunilor recente, corecțiile din sectorul tehnologic au fost însoțite de retrageri de capital și din alte segmente ale pieței, pe fondul incertitudinilor legate de sustenabilitatea creșterilor anterioare.
Schimbări importante sunt anunțate și la nivelul indicelui Dow Jones Industrial Average. Alphabet urmează să intre în componența indicelui pe 29 iunie, înlocuind Verizon Communications (VZ).
Decizia este motivată de necesitatea unei reprezentări mai largi a sectoarelor în expansiune din economia americană, precum inteligența artificială, cloud computing și publicitatea digitală. Potrivit S&P Dow Jones Indices, includerea Alphabet „va lărgi și consolida expunerea DJIA”.
Având în vedere că Dow Jones este un indice ponderat în funcție de preț, companiile cu prețuri mai mici ale acțiunilor, precum Verizon, au o influență redusă asupra performanței generale a indicelui.
Corecții pe piețele de mărfuri și presiuni pe aur
Pe segmentul materiilor prime, aurul ( GC=F ) a continuat să scadă, coborând sub pragul de 4.100 de dolari pe uncie. Evoluția vine după o scădere anterioară de 1,7%, care a dus prețul la cel mai redus nivel de închidere din ultimele două săptămâni.
Mișcarea este pusă pe seama vânzărilor generalizate de active, generate de corecțiile din piețele de acțiuni, în special din tehnologie. Investitorii au redus expunerea pe metale prețioase pentru a acoperi pierderi din alte portofolii.
În același timp, randamentele obligațiunilor americane au crescut, iar dolarul s-a apreciat cu 0,4%, ceea ce a exercitat presiuni suplimentare asupra aurului. Contextul este amplificat de discuțiile privind politica monetară a Rezervei Federale și de incertitudinile geopolitice din Orientul Mijlociu, inclusiv negocierile dintre Statele Unite și Iran privind securitatea în zona Strâmtorii Hormuz.
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