Acțiunile Nvidia au adus profituri uriașe primilor investitori

În ultimii ani, acțiunile Nvidia au avut o evoluție puternică. Datele arată un randament mediu de 62,22% în ultimul an, 78,30% pe ultimii trei ani și 67,76% pe ultimii cinci ani. Pe termen mai lung, performanța rămâne ridicată, potrivit datelor: 68,93% în ultimul deceniu și 50,68% în ultimii 15 ani.

Potrivit finance.yahoo.com., la 2 iunie 2026, o investiție de 10.000 de dolari în urmă cu cinci ani s-ar fi transformat în peste 130.000 de dolari, iar aceeași sumă investită acum zece ani ar fi ajuns la aproximativ 1,9 milioane de dolari. Aceasta a determinat mulți investitori să se întrebe dacă oportunitatea a fost ratată.

Analiza raportului preț-câștig (P/E) arată un nivel recent de 25,6, sub media pe cinci ani de 36,1. De asemenea, raportul preț-vânzări recent, este mai mic decât media pe cinci ani. Această diferență reflectă în parte creșterea rapidă a companiei, iar evaluările tot mai ridicate pot fi justificate de expansiunea accelerată a afacerii, mai ales în segmentele tehnologice de vârf.

Veniturile raportate în primul trimestru recent au atins 81,6 miliarde de dolari, în creștere cu 85% față de perioada similară a anului anterior. Nvidia a avut succes în furnizarea de cipuri pentru centrele de date care susțin procesarea inteligenței artificiale (IA). Veniturile din această activitate au totalizat 75,2 miliarde de dolari, în creștere cu 92% față de anul precedent.

Compania își extinde operațiunile, inclusiv pe piața unităților centrale de procesare (CPU), printr-un nou cip. Segmentul de centre de date continuă să fie generos în profit, pe măsură ce marile companii de tehnologie investesc sume semnificative în infrastructură. Se estimează că cheltuielile de capital pentru centrele de date vor ajunge la trilioane de dolari în următorii ani.

Datorită poziției dominante pe piață și perspectivelor de creștere, acțiunile Nvidia rămân urmărite atent de investitori. În ciuda evaluărilor atractive, fluctuațiile pe termen scurt sunt posibile, ceea ce determină o concentrare pe investiții pe termen lung.

Motley Fool Stock Advisor a selectat recent cele mai bune 10 acțiuni pentru investitori, însă Nvidia nu se află printre ele. Aceste companii au fost alese pentru potențialul de creștere pe termen lung și pentru capacitatea de a genera randamente semnificative.

Performanța recomandărilor anterioare ilustrează rezultatele: dacă cineva ar fi investit 1.000 de dolari în Netflix pe 17 decembrie 2004, ar fi obținut 449.393 de dolari.

În cazul Nvidia, o investiție de 1.000 de dolari recomandată pe 15 aprilie 2005 ar fi crescut la 1.366.006 de dolari. Aceste cifre subliniază istoricul solid al platformei Stock Advisor în identificarea companiilor cu potențial de creștere pe termen lung.