Bursele americane au pierdut din avânt. Tensiunile dintre SUA și Iran readuc incertitudinea în piețe

Creșterea puternică înregistrată de acțiunile americane în ultimele zile a început să încetinească, pe fondul noilor tensiuni din Orientul Mijlociu. Investitorii urmăresc cu atenție evoluțiile dintre Statele Unite și Iran, după ce schimburile de atacuri din ultimele ore au ridicat semne de întrebare cu privire la stabilitatea armistițiului dintre cele două țări.

În același timp, piețele încearcă să evalueze impactul economic al conflictului, în special asupra prețului petrolului și asupra perspectivelor de creștere economică.

Contractele futures pentru indicele S&P 500 au scăzut înaintea deschiderii ședinței de tranzacționare de miercuri, semnalând o posibilă întrerupere a uneia dintre cele mai lungi serii de creștere ale pieței americane din ultimele decenii, potrivit Bloomberg.

În schimb, indicele Nasdaq 100, dominat de companiile din tehnologie, a continuat să fie susținut de evoluția producătorilor de semiconductori.

Piața petrolului a reacționat de asemenea la evenimentele din Orientul Mijlociu, iar cotația Brent a urcat cu aproximativ 2,8%, ajungând la aproape 96 de dolari pe baril.

Analiștii afirmă că investitorii continuă să își adapteze rapid pozițiile în funcție de informațiile venite din regiune și de perspectivele unui eventual acord de pace.

Potrivit informațiilor apărute peste noapte, Statele Unite și Iranul au fost implicate într-un nou episod tensionat, considerat unul dintre cele mai serioase de la intrarea în vigoare a armistițiului.

Kuweitul și Bahrainul au fost afectate indirect de confruntări. Iranul ar fi vizat baza navală americană din Bahrain și baza aeriană Ali Al-Salem din Kuweit.

În paralel, o persoană și-a pierdut viața într-un atac separat asupra aeroportului civil din Kuweit.

Aceste evoluții apar într-un moment în care Washingtonul și Teheranul discută posibilitatea unui acord interimar care să reducă tensiunile și să permită reluarea normală a traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

Pe lângă situația geopolitică, atenția piețelor se îndreaptă și către indicatorii economici care urmează să fie publicați în această săptămână.

Datele privind cererile săptămânale de șomaj sunt programate pentru joi, iar raportul lunar privind piața muncii din Statele Unite va fi publicat vineri.

Investitorii încearcă să afle dacă economia americană continuă să reziste într-un context caracterizat de inflație ridicată și costuri de finanțare încă mari.

Analiștii consideră că evoluția pieței muncii va fi unul dintre cele mai importante elemente pentru evaluarea perspectivelor economice din următoarele luni.

În ciuda tensiunilor geopolitice, sectorul tehnologic a continuat să ofere motive de optimism investitorilor.

Marvell Technology a înregistrat o nouă creștere puternică înaintea deschiderii ședinței de tranzacționare, după avansul spectaculos din ziua precedentă.

Interesul pentru companie a fost alimentat de declarațiile directorului general al Nvidia, Jensen Huang, care a afirmat că Marvell ar putea deveni următoarea companie cu o valoare de piață de 1.000 de miliarde de dolari.

Huang a explicat că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și extinderea utilizării comerciale a acestei tehnologii pot crea oportunități importante pentru producătorii de semiconductori și echipamente de rețea.

Pe fondul acestui optimism, și alte companii din sector, inclusiv Intel și AMD, au înregistrat creșteri înainte de deschiderea pieței.

Specialiștii din piață consideră că apetitul pentru risc rămâne ridicat, însă ritmul creșterilor s-a temperat comparativ cu săptămânile precedente.

Valorizările ridicate ale multor companii, schimbările de politică monetară și incertitudinile geopolitice fac ca piețele să reacționeze tot mai rapid la orice informație care poate afecta perspectivele privind profitabilitatea companiilor sau evoluția economiei.

În acest context, investitorii urmăresc simultan situația din Orientul Mijlociu, datele economice din Statele Unite și evoluțiile din sectorul inteligenței artificiale, care continuă să fie unul dintre principalele motoare ale piețelor financiare în 2026.