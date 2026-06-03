Managerii de top din SUA avertizează asupra unei posibile recesiuni economice. Ce urmează în următoarele șase luni

Conducerea corporațiilor din Statele Unite și-a pierdut încrederea în evoluția economiei, trecând de la optimism la pesimism în doar trei luni. Scorul sondajului realizat de Conference Board, împreună cu The Business Council, a scăzut de la 59 la 47 în trimestrul al doilea. Un scor sub 50 indică faptul că perspectivele negative predomină. 31% dintre directorii generali planifică acum reduceri de personal, potrivit celor relatate de foxbusiness.com.

Doar 15% dintre aceștia consideră că economia este mai bună decât acum șase luni, față de 39% în primul trimestru. În schimb, 47% cred că situația economică s-a deteriorat, în creștere de la 8%. 40% dintre respondenți se așteaptă ca condițiile economice să se înrăutățească în următoarele șase luni, comparativ cu 13% în trimestrul precedent.

„Încrederea directorilor generali a revenit în teritoriul negativ în trimestrul al doilea din 2026, inversând creșterea optimismului din primul trimestru. Directorii generali au raportat că economia este mult mai proastă acum decât era acum șase luni și se așteaptă ca condițiile economice să slăbească și mai mult în următoarele șase luni”, a explicat Dana M. Peterson, economist-șef al Conference Board.

„În ceea ce privește propriile industrii, evaluările directorilor generali cu privire la condițiile actuale și așteptările pentru următoarele șase luni s-au deteriorat față de trimestrul trecut”, a adăugat Dana M. Peterson.

Biroul de Analiză Economică (BEA) a raportat recent o creștere anualizată a PIB-ului de 0,5% în ultimul trimestru al anului trecut. Această valoare a fost sub așteptările economiștilor, care estimaseră o creștere de 0,7%. Economiștii notează că, deși economia a crescut cu 2,1% pe parcursul anului 2025, rezultatele au fost mai slabe decât anticipările inițiale.

Gregory Daco, economist șef la EY-Parthenon, a declarat pentru FOX Business că „Perspectivele pentru 2026 par și mai puțin favorabile. Conflictul din Orientul Mijlociu este menit să exacerbeze dificultățile existente, inflația mai mare, creșterea mai slabă a venitului disponibil real și condițiile financiare mai restrictive afectând și mai mult impulsul economic.”

Încetinirea activității economice influențează și planurile companiilor pentru angajări. Corporatiile semnalează reduceri de personal, limitarea creșterii salariilor și prudență în expansiunea forței de muncă.

Treizeci și unu la sută dintre directorii generali intenționează să își reducă personalul în următoarele șase luni, depășind 28% care plănuiesc extinderea angajărilor. Creșterile salariale programate se concentrează acum în intervalul 3% – 4%, iar 53% au raportat „unele probleme în anumite domenii” legate de angajare.

Roger W. Ferguson, Jr., vicepreședinte al Consiliului de Afaceri și președinte emerit al Conference Board, a explicat că „Economia cu angajări puține, concedieri puține rămâne în vigoare.” El a adăugat că proporția directorilor generali care intenționează să își mărească forța de muncă a scăzut ușor, în timp ce cei care prevăd reduceri au crescut.

Riscurile de afaceri percepute s-au modificat în trimestrul al doilea. Aproape două treimi dintre directori consideră amenințările cibernetice drept un risc major. Riscurile geopolitice, cele asociate inteligenței artificiale și noilor tehnologii continuă să fie printre principalele preocupări.

De asemenea, riscurile legate de lanțurile de aprovizionare și energie au crescut atât în importanță, cât și în intensitate. Directorii generali monitorizează aceste evoluții pentru a ajusta strategiile companiilor și a se pregăti pentru o perioadă economică mai dificilă.